Βρετανία: Αν η Ρωσία εδραιωθεί στο Φιδονήσι θα ελέγχει τη βορειοδυτική Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία θα μκυριαρχήσει στη βορειοδυτική Μαύρη Θάλασσα, αν καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στο Φιδονήσι, σύμφωνα με την έκθεση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Συγκεκριμένα, η βρετανική έκθεση αναφέρει πως «οι μάχες συνεχίζονται στο νησί Zμίνι, γνωστό και ως Φιδονήσι, με τη Ρωσία να προσπαθεί επανειλημμένα να ενισχύσει την εκτεθειμένη φρουρά της που βρίσκεται εκεί.

Η Ουκρανία έπληξε επιτυχώς ρωσικές αντιαεροπορικές άμυνες και πλοία ανεφοδιασμού με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar.

Τα πλοία ανεφοδιασμού της Ρωσίας έχουν ελάχιστη προστασία στη δυτική Μαύρη Θάλασσα, μετά την υποχώρηση του ρωσικού ναυτικού στην Κριμαία μετά την απώλεια του Moskva.

Οι τρέχουσες προσπάθειες της Ρωσίας να ενισχύσει τις δυνάμεις της στο νησί Zμίνι προσφέρουν στην Ουκρανία περισσότερες ευκαιρίες για να εμπλακεί με ρωσικά στρατεύματα και τεχνικό υλικό.

Αν η Ρωσία εδραιώσει τη θέση της στο Φιδονήσι με στρατηγικούς πυραύλους κρουζ αεράμυνας και παράκτιας άμυνας, θα κυριαρχήσουν στη βορειοδυτική Μαύρη Θάλασσα».

