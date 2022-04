Βουκουρέστι: Ένας νεκρός από πρόσκρουση αυτοκινήτου στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας

Οδηγός, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι τα ξημερώματα της Τετάρτης, έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία στη ρουμανική πρωτεύουσα.

Βίντεο που καταγράφηκε πριν φτάσουν οι πυροσβέστες στην περιοχή, δείχνει το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου να φλέγεται σφηνωμένο στην πύλη, αναφέρει το Reuters. Δεν έχει διασαφηνιστεί εάν η συντριβή ήταν ατύχημα ή σκόπιμη.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU