Βοστόνη: Εξερράγη δέμα σε πανεπιστήμιο με σημείωμα κατά Ζάκερμπεργκ

Ένα δέμα, που εξερράγη μετά την παράδοσή του στο Πανεπιστήμιο Νορθίστερν της Βοστόνης αυτήν την εβδομάδα, περιείχε ένα σημείωμα επικριτικό για τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta Platforms, στην οποία ανήκει το Facebook, μετέδωσε σήμερα το CNN.

Στο σημείωμα αυτό καταγγέλλονταν επίσης οι σχέσεις μεταξύ των προγραμματιστών εικονικής πραγματικότητας και της πανεπιστημικής κοινότητας, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο που επικαλείται πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Ένας εργαζόμενος στο πανεπιστήμιο, ο οποίος έπιασε το δέμα μετά την παραλαβή του, την Τρίτη, τραυματίστηκε από την έκρηξη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να αντιμετωπιστούν τα τραύματα στα χέρια του, ανέφερε η αστυνομία της Βοστόνης. Ένα δεύτερο δέμα που θεωρήθηκε ύποπτο, εξουδετερώθηκε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ερευνά το συμβάν σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και την Υπηρεσία Ιατρικών Επειγόντων της Βοστόνης. Ορισμένα βραδινά μαθήματα ακυρώθηκαν χθες, Τρίτη, αλλά το πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει κανονικά σήμερα, ανέφερε το Νορθίστερν στον ιστότοπό του.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει ποιος μπορεί να έστειλε το δέμα ή γιατί στοχοθετήθηκε το Νορθίστερν.

