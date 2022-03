Bομβαρδίζεται η Μαριούπολη κάθε 10 λεπτά - Σφυροκόπημα σε Κίεβο, Οδησσό, Χάρκοβο- Ζελένσκι: Δεν θα υποκύψουμε

Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στη Μαριούπολη, μετά το ρωσικό τελεσίγραφο για παράδοση της πόλης, το οποίο εξέπνευσε τα ξημερώματα, με τις ρωσικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν κάθε 10 λεπτά την πόλη, ενώ συνεχίζουν το σφυροκόπημα σε Οδησσό και Κίεβο, όπου στην τελευταία πόλη έχει επιβληθεί απαγορευτικό κυκλοφορίας για 35 ώρες. «Δεν θα υποκύψουμε ποτέ σε ρωσικά τελεσίγραφα για το Κίεβο και τη Μαριούπολη» διαμηνύει σε νέο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Ουκρανία δεν θα υποκύψει ποτέ σε τελεσίγραφα από τη Ρωσία και πόλεις όπως το Κίεβο, η Μαριούπολη ή το Χάρκοβο δεν θα αποδεχτούν τη ρωσική κατοχή, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Έχουμε ένα τελεσίγραφο με σημεία. "Ακολουθήστε τα και μετά θα τελειώσουμε τον πόλεμο"», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε από την ουκρανική κρατική ραδιοτηλεοπτική εταιρεία Suspilne.

«Η Ουκρανία δεν μπορεί να δεχτεί κανένα τελεσίγραφο της Ρωσίας. Θα πρέπει πρώτα να μας καταστρέψουν όλους, μόνο τότε θα τηρηθούν τα τελεσίγραφά τους», είπε στον ιστότοπο Suspilne, ο οποίος δημοσιεύει και ένα βίντεο αυτής της συνέντευξης.

«"Εμείς (οι Ρώσοι) απευθύνουμε τελεσίγραφο, ιδού όλα τα σημεία, τηρήστε τα και κατόπιν θα σταματήσουμε τον πόλεμο": δεν είναι σωστό, δεν θα υπάρξουν αποτελέσματα», συνέχισε, επαναλαμβάνοντας ότι «ο λαός είναι ενωμένος».

Η Μόσχα θα ήθελε για παράδειγμα να παραδοθούν οι πόλεις του Χαρκόβου, της Μαριούπολης ή του Κιέβου, της πρωτεύουσας, εξήγησε ο Ζελένσκι. Όμως «ούτε οι κάτοικοι του Χαρκόβου, ούτε εκείνοι της Μαριούπολης ή του Κιέβου, ούτε εδώ ο ίδιος, ο πρόεδρος, δεν μπορούμε να το κάνουμε», υπογράμμισε. «Και το βλέπουμε στις κατεχόμενες πόλεις της Μελιτόπολης, του Μπερντιάνσκ (…) οι άνθρωποι αντιστέκονται. (Οι Ρώσοι) υψώνουν μια σημαία, οι άνθρωποι την βγάζουν», συνέχισε.

«Τι θέλετε; Καταστρέψτε μας όλους. Για αυτό απαντώ: δεν θα μπορέσουμε να υπακούσουμε σ’ αυτό το τελεσίγραφο παρά μόνο αν δεν θα είμαστε πλέον εδώ», κατέληξε.

Στο μεταξύ, στους οκτώ ανέρχονται οι νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα σε εμπορικό κέντρο στην ουκρανική πρωτεύουσα. «Οι βόμβες πέφτουν κάθε 10 λεπτά. Τα πολεμικά πλοία του ρωσικού ναυτικού βομβαρδίζουν. Χθες οι στρατιώτες εξουδετέρωσαν τέσσερα τανκς, [καθώς και] τεθωρακισμένα οχήματα και στρατεύματα. Χρειαζόμαστε ακόμα πυρομαχικά, αντιαρματικά όπλα και αεράμυνα», δήλωσε στο CNN Ουκρανός αξιωματικός του Στρατού στη Μαριούπολη.

«Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου» τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών θα σκεφτούν επιπλέον κυρώσεις, κυρίως στην ενέργεια.

Εν μέσω κλιμάκωσης στο στρατιωτικό πεδίο, Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται στην Ευρώπη την Τετάρτη, ενώ απόψε θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Ντράγκι, τον Γερμανό καγκελάριο, Σολτς και τον βρετανό πρωθυπουργό, Τζόνσον.

Τελευταία ενημέρωση 20:24

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ζαπορίζια υποστήριξε σήμερα ότι τα λεωφορεία που απομάκρυναν αμάχους από τις περιοχές του μετώπου βομβαρδίστηκαν και τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν, σε ξεχωριστά επεισόδια.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές από ανεξάρτητες πηγές. Η Ρωσία διαψεύδει ότι στοχοθετεί αμάχους.

«Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» ανέφερε ο Αλεξάντρ Στάρουχ σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Ο κυβερνήτης επέρριψε την ευθύνη στις ρωσικές δυνάμεις.

Τελευταία ενημέρωση 20:00

«Πολεμάμε ενάντια σε έναν από τους πιο πολυάριθμους στρατούς στον κόσμο. Ενάντια σε ρουκέτες, βόμβες και πυροβολικό. Ενάντια στους εισβολείς που πυροβολούν πρόσφυγες στους δρόμους. Που σκοτώνουν απλούς πολίτες, δημιουργούν τεχνητή πείνα σε ολόκληρες πόλεις, καίνε κατοικημένες γειτονιές» τονίζει σε νέο μήνυμά του ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει πως «πρόκειται για τον πιο τρομακτικό πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Τελευταία ενημέρωση 19:45

Σήμερα το πρωί, Ρώσοι στρατιώτες συνέλαβαν από οικία τέσσερις δημοσιογράφους στη Μελιτόπολη, σύμφωνα με την Ένωση Δημοσιογράφων της Ουκρανίας η οποία το απόγευμα γνωστοποίησε ότι οι τρεις δημοσιογράφοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από συνομιλία «για την ανάγκη συνεργασίας με τους κατακτητές», μετέδωσε το Zaporoba Media.

Τελευταία ενημέρωση 19:26

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουκρανία λέει ότι απελευθέρωσε το Μακάριβ από τις ρωσικές δυνάμεις. Εάν ισχύει, αυτό θεωρείται σημαντικό δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του Μακάριβ στον κεντρικό δρόμο προς το Κίεβο από τα δυτικά.

Τελευταία ενημέρωση 18:30

Η Ρωσία ανέφερε σήμερα ότι χρησιμοποίησε υψηλής ακριβείας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει εμπορικό κέντρο στο Κίεβο, το οποίο – όπως υποστηρίζει – είχε μετατραπεί από τον ουκρανικό στρατό σε αποθήκη πυρομαχικών.

Το εμπορικό κέντρο στην ουκρανική πρωτεύουσα επλήγη αργά χθες, Κυριακή, προκαλώντας τον θάνατο 8 ανθρώπων, καθώς και μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

«Οι περιοχές κοντά στο εμπορικό κέντρο χρησιμοποιούνταν ως μια μεγάλη βάση για την αποθήκευση ρουκετών και για την επανόπλιση εκτοξευτών πολλαπλών ρουκετών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ σε δημοσιογράφους.

«Υψηλής ακριβείας οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς κατέστρεψαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαρτίου μια ουκρανική μονάδα εκτοξευτών πολλαπλών ρουκετών και έναν χώρο αποθήκευσης πυρομαχικών σε εμπορικό κέντρο που δεν λειτουργούσε», δήλωσε.

Τελευταία ενημέρωση 17:56

«Η Ουκρανία λέει ότι κατέλαβε το Μακάριβ στον αυτοκινητόδρομο Ζιτόμιρ στα δυτικά του Κιέβου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς θα σήμαινε ότι η Ουκρανία δυνητικά απελευθερώνει σημαντική αρτηρία προς την πόλη» σημειώνει ανταποκριτής.

Ukraine says it has taken Makaryv on Zhytomyr highway to the west of Kyiv. This is significant since it would signify Ukraine is potentially liberating important artery to city. — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 21, 2022

Τελευταία ενημέρωση 17:43

Οι αρχές στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, την Οδησσό, αναφέρουν ότι οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα βομβάρδισαν ορισμένα κτίρια στα περίχωρα της πόλης. Είναι η πρώτη φορά που χτυπήθηκαν κτίρια εκεί. Εκπρόσωπος της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης είπε ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Τελευταία ενημέρωση 17:32

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν από ανεξάρτητες πηγές ούτε να διαψεύσουν τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι έπληξε το περασμένο Σαββατοκύριακο ουκρανικό στόχο με υπερηχητικούς πυραύλους, αλλά η χρήση ενός τέτοιου όπλου έχει ελάχιστη σημασία από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

«Ενδεχομένως με αυτό να θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στην Δύση», δήλωσε ο αξιωματούχος τηρώντας το καθεστώς της ανωνυμίας. Από στρατιωτικής άποψης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, «αυτό δεν έχει πρακτικά και πολύ μεγάλη σημασία».

Τελευταία ενημέρωση 17:30

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανέφερε ότι πολλές εκατοντάδες νάρκες έχουν παρασυρθεί στη Μαύρη Θάλασσα μετά την αποκοπή από καλώδια κοντά σε λιμάνια της Ουκρανίας, ισχυρισμό που απέρριψε η Ουκρανία, η οποία είπε ότι πρόκειται για παραπληροφόρηση και μια προσπάθεια να κλείσουν τμήματα της θάλασσας.

Η Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντική ναυτιλιακή αρτηρία για τη μεταφορά σιτηρών, λαδιού και προϊόντων πετρελαίου. Η λιμενική αρχή Novorossiisk, σε σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters, ανέφερε ότι η ναυτιλία βρίσκεται σε κίνδυνο στη δυτική Μαύρη Θάλασσα.

«Λόγω της καταιγίδας, τα καλώδια που συνδέουν τις νάρκες με τις άγκυρες έσπασαν», δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), σε δελτίο τύπου με ημερομηνία 19 Μαρτίου. «Λόγω των ρευμάτων ανέμου και νερού, οι νάρκες παρασύρονται στην ανοιχτή θάλασσα στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας», ανέφερε η FSB.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία είπε ότι περίπου 420 νάρκες αποκολλήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι αυτές είχαν τοποθετηθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις. Η Ουκρανία δήλωσε ότι η προειδοποίηση της FSB είναι ψευδής και ότι δεν είχε πληροφορίες για τυχόν νάρκες που παρασύρονται στη θάλασσα.

«Πρόκειται για απόλυτη παραπληροφόρηση από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε στο Reuters ο Βίκτορ Βίσνοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της κρατικής ναυτιλιακής διοίκησης της Ουκρανίας.

«Αυτό έγινε για να δικαιολογηθεί το κλείσιμο αυτών των περιοχών της Μαύρης Θάλασσας υπό τον αποκαλούμενο «κίνδυνο ναρκών».

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό είπε ότι μόνο του είχε το δικαίωμα να διανέμει ειδοποιήσεις ασφαλείας για το τμήμα του στη Μαύρη Θάλασσα και χαρακτήρισε την προειδοποίηση της Μόσχας ως απόπειρα «πειρατείας» πληροφοριών.

Ο τουρκικός σταθμός Samsun NAVTEX εξέδωσε προειδοποίηση για νάρκες στις προσεγγίσεις προς την Οδησσό και άλλα λιμάνια της Ουκρανίας.

«Είναι σημαντικό να προσέχουμε ιδιαιτέρως για παρασυρόμενες νάρκες από όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή», ανέφερε. «Ζητείται από τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να αναφέρουν αμέσως κάθε ανίχνευση παρασυρόμενης νάρκης ή αντικειμένου παρόμοιου με νάρκη».

Τελευταία ενημέρωση 17:00

Μια διαδήλωση κατοίκων στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, την οποία έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, διαλύθηκε σήμερα από πυρά αυτόματων όπλων και δακρυγόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα δύο τοπικά ΜΜΕ.

Στα βίντεο διακρίνονται διαδηλωτές να προχωρούν προς το κέντρο της πλατείας της Ελευθερίας και την ίδια στιγμή στρατιωτικούς να τους πλησιάζουν προτού ανοίξουν πυρ.

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν από τουλάχιστον δύο διαφορετικές γωνίες του δρόμου, φαίνονται στη συνέχεια δεκάδες διαδηλωτές να τρέχουν μακριά, εν μέσω πυρών. Τις εικόνες αυτές δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο τοπικά ΜΜΕ, τα Souspilné Novini και Most Kherson.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να μεταφέρεται ενώ αιμορραγεί από το πόδι, με μια φωνή να αναφέρει πως τραυματίστηκε από την έκρηξη μιας βομβίδας κρότου-λάμψης.

Τελευταία ενημέρωση 14:12

Βόμβες πέφτουν στη Μαριούπολη «κάθε 10 λεπτά», δήλωσε στο CNN ουκρανός αξιωματικός μέσα από την εμπόλεμη πόλη-λιμάνι.

Ο λοχαγός Σβάτοσλαβ Παλαμάρ, του Συντάγματος της Εθνικής Φρουράς Αφόφ, είπε ότι ο ίδιος και οι συμπολίτες του δεν θα παραδοθούν στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, που μεταδίδει το CNN, οι βόμβες πέφτουν κάθε 10 λεπτά. Τα πολεμικά πλοία του ρωσικού ναυτικού βομβαρδίζουν. Χθες οι στρατιώτες εξουδετέρωσαν τέσσερα τανκς, τεθωρακισμένα οχήματα και στρατεύματα.

«Χρειαζόμαστε ακόμα πυρομαχικά, αντιαρματικά όπλα και αεράμυνα», ανέφερε ο αξιωματικός.

Η Ουκρανία απέρριψε τελεσίγραφο από τη Μόσχα να παραδώσει τη Μαριούπολη μετά τη λήξη της ρωσικής προθεσμίας στις 5 π.μ. ώρα Μόσχας σήμερεα Δευτέρα.

Τελευταία ενημέρωση 13:50

Βίντεο με ό,τι απέμεινε από το εμπορικό κέντρο στο Κίεβο που χτυπήθηκε τη νύχτα της Κυριακής.

Τελευταία ενημέρωση 13:29

Για ολοσχερή καταστροφή της Μαριούπολης έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

«Σήμερα στο Συμβούλιο θα συζητήσουμε την κατάσταση στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή. Έχω πρόθεση να θέσω το θέμα της Μαριούπολης, το θέμα της ελληνικής κοινότητας στη Μαριούπολη και τη συνολική καταστροφή της πόλης από τα ρωσικά στρατεύματα. Πρέπει να σημειώσω ότι στη Μαριούπολη αυτή τη στιγμή μάχονται Τσετσένοι μαχητές.

Τσετσενικός στρατός έχει έρθει από τη ρωσική πλευρά και η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας της ελληνικής κοινότητας εκεί και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε το μέλλον αυτής της κοινότητας», αναφέρεται στο ανακοινωθέν του υπουργού.

Θα θέσω στη συνεδρίαση του ΣΕΥ της ΕΕ για την κατάσταση στην Ουκρανία & τη ρωσική εισβολή, το θέμα της ολοσχερούς καταστροφής της Μαριούπολης, όπου ζει πολυάριθμη ελληνική κοινότητα, από ρωσικά στρατεύματα & Τσετσένους μαχητές (δήλωση κατά την προσέλευση στο ΣΕΥ στις Βρυξέλλες). pic.twitter.com/cTx7Trssmt — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 21, 2022

Τελευταία ενημέρωση 13: 18

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα Δευτέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει κάθε «εμπόριο» με τη Ρωσία και κυρίως να αρνηθεί τους ενεργειακούς της πόρους, σε βίντεό του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Όχι ευρώ για τις δυνάμεις κατοχής, κλείστε τους όλα σας τα λιμάνια, μην τους στέλνετε τα αγαθά σας, αρνηθείτε τους ενεργειακούς πόρους», σημείωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Χωρίς εμπόριο μαζί σας, χωρίς τις επιχειρήσεις σας και τις τράπεζές σας, η Ρωσία δεν θα έχει πλέον χρήματα γι'αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Το μήνυμά του αυτό προς την ΕΕ συμπίπτει με τη διεξαγωγή σήμερα συνόδου στις Βρυξέλλες των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ για να εξετάσουν πιθανές νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, έπειτα από σχεδόν έναν μήνα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, έχουν μέχρι στιγμής αποκλείσει την επιβολή κυρώσεων σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία της Ρωσίας.

«Παρακαλώ μην είσαστε χορηγοί των πολεμικών όπλων αυτής της χώρας, της Ρωσίας», σημείωσε ο Ζελένσκι, προτού απευθυνθεί ευθέως στους Γερμανούς: «Έχετε τη δύναμη, η Ευρώπη έχει τη δύναμη».

Η Γερμανία έχει επικριθεί για την αντίθεσή της σε ένα άμεσο εμπάργκο στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, από τους οποίους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα πιθανό ευρωπαϊκό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο θα έπληττε «όλον τον κόσμο».

«Θα επηρέαζε πολύ σοβαρά την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη. Ωστόσο οι Αμερικανοί δεν θα έχαναν τίποτα, αυτό είναι προφανές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τελευταία ενημέρωση 13:09

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

«Ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε τη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Όλος ο κόσμος βλέπει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαπράττει εγκλήματα πολέμου και ότι αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν λόγω του πολέμου του», επεσήμανε ο Φιάλα στο Twitter.

«Πρέπει να εξακολουθήσουμε να πιέζουμε για ξεκάθαρη και ενωμένη προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία και περισσότερες κυρώσεις, είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε τον Πούτιν», πρόσθεσε.

Τελευταία ενημέρωση 12:59

Η Λιθουανία εργάζεται για να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ενέργειας από την Ρωσία, δήλωσε ο λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βίλνιους μετά την συνάντησή του με τον ολλανδό πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

«Η διασύνδεση φυσικού αερίου με την Πολωνία, η υποθαλάσσια ενεργειακή σύνδεση με την Σουηδία, ο συγχρονισμός του ενεργειακού συστήματος με την ηπειρωτική Ευρώπη - όλα αυτά δείχνουν ότι η Λιθουανία ετοιμάζεται να ζήσει χωρίς καθόλου ρωσικές ενεργειακές πηγές», δήλωσε ο λιθουανός πρόεδρος μετά την συνάντησή του με τον ολλανδό πρωθυπουργό.

«Εχουμε κάνει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου, όπως με την υποκατάσταση φυσικού αερίου μέσω αγωγών με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) και με την προετοιμασία να χρησιμοποιήσουμε πετρέλαιο από άλλες χώρες. Ο ενεργειακός μας συγχρονισμός θα έχει σύντομα ολοκληρωθεί και τότε η Λιθουανία θα είναι ένα καλό παράδειγμα για την Ευρώπη».

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο για την τροφοδοσία τους σε ενέργεια και απλώς δεν μπορούν να την διακόψουν από την μία μέρα στην άλλη, δήλωσε από την πλευρά του ο Μαρκ Ρούτε.

«Υπερβολικά πολλά διυλιστήρια στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της Ευρώπης εξαρτώνται ακόμη ολοκληρωτικά από το ρωσικό πετρέλαιο και με το ρωσικό φυσικό αέριο η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη», δήλωσε ο ολλανδός πρωθυπουργός μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας.

«Πρέπει να υπάρξει απομόχλευση από αυτήν την εξάρτηση. Χρειάζεται να το κάνουμε το ταχύτερο δυνατόν, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αύριο».

Τελευταία ενημέρωση 12:45

Οι αρχές στην Οδησσό κατηγόρησαν τις ρωσικές δυνάμεις ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε κτίρια κατοικιών στα περίχωρα της ουκρανικής πόλης νωρίς τη Δευτέρα, την πρώτη τέτοια επίθεση στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με το Reuters, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα, αν και τα πλήγματα προκάλεσα φωτιά. «Πρόκειται για κτίρια κατοικιών όπου ζουν ειρηνικοί άνθρωποι», φέρεται να είπε ο δήμαρχος Γκεναντίεφ Τρουκάνοφ. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους.

Τελευταία ενημέρωση 12: 29

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει κάθε «εμπόριο» με τη Ρωσία και κυρίως να αρνηθεί τους ενεργειακούς της πόρους, σε βίντεό του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Όχι ευρώ για τις δυνάμεις κατοχής, κλείστε τους όλα σας τα λιμάνια, μην τους στέλνετε τα αγαθά σας, αρνηθείτε τους ενεργειακούς πόρους», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Χωρίς εμπόριο μαζί σας, χωρίς τις επιχειρήσεις σας και τις τράπεζές σας, η Ρωσία δεν θα έχει πλέον χρήματα γι' αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Τελευταία ενημέρωση 12:14

Ηγέτης των αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία που υποστηρίζονται από τη Ρωσία δήλωσε ότι θα χρειαστεί πάνω από μια εβδομάδα για να λάβουν οι Ρώσοι τον έλεγχο της πολιορκημένης Μαριούπολης, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι δύο ή τρεις ημέρες ή ακόμη και μια εβδομάδα θα κλείσουν το ζήτημα. Δυστυχώς όχι, η πόλη είναι μεγάλη», είπε ο Ντένις Πουσίλιν, ο επικεφαλής της αποσχισθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Μαριούπολη, πόλη λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, είχε πληθυσμό 400.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο. Βρίσκεται υπό πολιορκία και βομβαρδίζεται με τα τρόφιμα, τα φάρμακα και το πόσιμο νερό να έχουν εξαντληθεί και χωρίς ρεύμα από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Τελευταία ενημέρωση 11:58

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι τα παιδιά της Ουκρανίας κινδυνεύουν να υποστούν σωματεμπορία και εγκαταλείπουν τη χώρα τους από τη ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ίλβα Γιόχανσον ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στην Εσθονία ότι περίπου οι μισοί από τους 3,3 εκατομμύρια Ουκρανούς που είχαν καταφύγει σε χώρες της ΕΕ από την έναρξη του πολέμου ήταν παιδιά.

Η Ουκρανία έχει μεγάλο αριθμό ορφανών και παιδιών που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες που δεν είχαν παραληφθεί από τους γονείς τους. Αυτό αύξησε τον κίνδυνο να απαχθούν ή να γίνουν θύματα αναγκαστικών υιοθεσιών, σημείωσε.

«Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να πέσουν θύματα εμπορίας ευάλωτων παιδιών», πρόσθεσε. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές για ασυνόδευτα παιδιά στα σύνορα της ΕΕ, υπογράμμισε, και ορισμένες για εμπορία ανθρώπων.

Τελευταία ενημέρωση 11:40

Ο ανταποκριτής του BBC στο Κίεβο ανέφερε ότι νέα απαγόρευση κυκλοφορίας 35 ωρών έχει ανακοινωθεί στην πόλη, από τις 20:00 απόψε έως τις 7 το πρωί της Τετάρτης. Όποιος βρίσκεται στους δρόμους χωρίς ειδικό πάσο ή δεν πηγαίνει προς καταφύγιο θα θεωρείται εχθρός.

A new 35 hour curfew has been announced in Kyiv.



Running from 8pm tonight until 7am on Wednesday.



Authorities say anyone seen on the streets (without a special pass or not making their way to a shelter) will be considered an enemy. — James Waterhouse (@JamWaterhouse) March 21, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:29

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον γάλλο πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον αργότερα τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η ιταλική κυβέρνηση.

Το τηλεφώνημα θα είναι αφιερωμένο στις προετοιμασίες ενόψει των επόμενων συνόδων του ΝΑΤΟ, της G7 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προγραμματίζονται για αργότερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τελευταία ενημέρωση 11:23

«Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου, αυτή είναι η λέξη» τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ προσερχόμενος στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών σημειώνοντας ότι «αυτό που συμβαίνει στην Μαριούπολη είναι τεράστια εγκλήματα πολέμου, η πόλη θα καταστραφεί τελείως».

Προσέθεσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών θα σκεφτούν για επιπλέον κυρώσεις, κυρίως όσον αφορά στην ενέργεια. Παράλληλα, αναφερόμενος στη στρατηγική πυξίδα επισήμανε ότι «δεν είναι η απάντηση στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά είναι μέρος της απάντησης».

«Εργαζόμαστε σε αυτή εδώ και δύο χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι την τελευταία στιγμή της έγκρισης, η κατάσταση θα ήταν τόσο κακή και ότι η Ευρώπη θα αντιμετώπιζε τόσο μεγάλη πρόκληση», υπογράμμισε ο Ζοζέπ Μπορέλ και προσέθεσε ότι «είναι η στιγμή να σκεφτούμε την ευρωπαϊκή ικανότητα να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως ο πόλεμος, γι' αυτό τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους ικανότητες, να το κάνουν με συντονισμένο τρόπο».

Επιπροσθέτως, τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη στην Ουκρανία, ενώ ανέφερε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, θα έχουν συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας, αλλά και τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό 'Αμυνας της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 11:01

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, περιλαμβανομένων κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα και το ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Οι υπουργοί θα το συζητήσουν αυτό», επεσήμανε ο Μπορέλ μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν την έναρξη της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, απαντώντας στο ερώτημα αν θα συζητηθεί η επιβολή κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία.

«Από την ιρλανδική πλευρά, είμαστε ανοικτοί σε κάτι τέτοιο», σχολίασε ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόβενι.

Τελευταία ενημέρωση 10:46

Ο Γκενάντι Τιμτσένκο, ολιγάρχης και άνθρωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, παραιτήθηκε σήμερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας παραγωγής φυσικού αερίου Novatek, έπειτα από την επιβολή κυρώσεων εναντίον του για την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Η Novatek, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας, δεν ανακοίνωσε τον λόγο της παραίτησής του, ενώ εκπρόσωπος του ρώσου ολιγάρχη, ο οποίος βρισκόταν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας από το 2009, δεν θέλησε να σχολιάσει την εξέλιξη.

Ο ρώσος ολιγάρχης ήταν ο έκτος τη τάξει ρώσος δισεκατομμυριούχος ($22 δισ.) τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Γκενάντι Τιμτσένκο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της πετροχημικής Sibur και συνιδρυτής της ναυτιλιακής εταιρείας Gunvor με έδρα την Ελβετία. Ο ρώσος ολογάρχης πούλησε το μερίδιό του στην Gunvor το 2014, μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Τιμτσένκο έχει δηλώσει ότι ήταν ιδιοκτήτης ναυτιλιακών εταιρειών στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης στην δεκαετία του 1990, όταν ο Πούτιν ξεκινούσε την πορεία του προς το Κρεμλίνο ως συνεργάτης του τότε δημάρχου της πόλης Ανατόλι Σομπτσάκ.

Τελευταία ενημέρωση 10:23

Πέντε φορτηγά πλοία γεμάτα με σιτάρι έχουν «εξαφανιστεί» από το ουκρανικό λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα, σύμφωνα με την ειδησειογραφική ιστοσελίδα Ukrainska Pravda.

Τελευταία φορά εθεάθησαν να ρυμουλκούνται από ρωσικά ρυμουλκά και να μεταφέρονται σε άγνωστα σημεία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Η είδηση ωστόσο δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί ανεξάρτητα. Το Μπερντιάνγκ έχει πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων και δεν απέχει πολύ από την περικυκλωμένη πόλη της Μαριούπολης.

Τελευταία ενημέρωση 10:07

Πάνω από 2,1 εκατ. άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία για την Πολωνία - 2,114 εκατ. από την έναρξη του πολέμου - ανακοίνωσε η πολωνική συνοριακή φρουρά τη Δευτέρα.

Τελευταία ενημέρωση 09:55

Οκτώ ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχουν συμφωνηθεί ώστε οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν τις πόλεις της Ουκρανίας τη Δευτέρα, αλλά όχι την πόλη της Μαριούπολης που πλήττεται, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Είπε ότι οι προσπάθειες να φτάσει στη Μαριούπολη με ανθρωπιστικές προμήθειες συνέχισαν να αποτυγχάνουν.

Τελευταία ενημέρωση 09:47

Η Ρωσία είναι πιθανό να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στην περικύκλωση του Κιέβου τις επόμενες εβδομάδες εν μέσω σφοδρών μαχών βόρεια της πόλης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αμυντική υπηρεσία της Βρετανίας.

Αν και η σκληρή ουκρανική αντίσταση έχει εμποδίσει την πρόοδο των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες παραμένουν περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη, η κατάληψη του Κιέβου παραμένει ο πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος, ανέφερε η καθημερινή ενημέρωση.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022

Τελευατία ενημέρωση 09:43

Ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δύο από τους κορυφαίους παραγωγούς σιτηρών στον κόσμο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε επισιτιστική κρίση «σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο γάλλος υπουργός Γεωργίας Ζουλιέν Ντενορμαντί στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα ενόψει της συνάντησης της ΕΕ για τη γεωργία.

Το Reuters αναφέρει ότι οι υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν την κατάσταση των τροφίμων με τον ουκρανό ομόλογό τους σε βιντεοκλήση. Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων στην Ουκρανία καταρρέουν, με βασικές υποδομές όπως γέφυρες και τρένα να έχουν καταστραφεί από βόμβες και πολλά παντοπωλεία και αποθήκες άδεια.

Τελευταία ενημέρωση 09:36

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας έχει δεσμευτεί για επιπλέον 10 εκατ. γιουάν σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία μέσω του Κινεζικού Ερυθρού Σταυρού.

Τελευταία ενημέρωση 09:21

Ο κυβερνήτης της ουκρανικής περιφέρειας Ρίβνε, Βιτάλι Κοβάλ, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τα στρατιωτικά πεδία εκπαίδευσης της πόλης με δύο πυραύλους.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Η πόλη Ρίβνε βρίσκεται 300 χλμ δυτικά του Κιέβου.

Τελευταία ενημέρωση 09:05

Η διαρροή αμμωνίας σε εργοστάσιο χημικών στην πόλη Σούμη που προκλήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς σήμερα το πρωί φέρεται να είναι πλέον υπό έλεγχο, με ένα άτομο να τραυματίζεται, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Mayor of #Sumy: the ammonia leak is under control with only 1 injured person pic.twitter.com/JIQBWY8mip — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 21, 2022

Τελευταία ενημέρωση 08:47

Το Κίεβο παραμένει ο «πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος» της Ρωσίας, ανακοίνωσε η το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Στην τελευταία του έκθεση αναφέρει ότι οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται βόρεια του Κιέβου, αν και η ρωσική προέλαση έχει σταματήσει.

Αναλυτικά, επιμαίνεται: «Οι ρωσικές δυνάμεις που προελαύνουν στην πόλη από τα βορειοανατολικά έχουν σταματήσει. Οι δυνάμεις που προελαύνουν από την κατεύθυνση του Hostomel προς τα βορειοδυτικά έχουν απωθηθεί από σκληρή ουκρανική αντίσταση. Ο κύριος όγκος των ρωσικών δυνάμεων παραμένει πάνω από 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Παρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη προόδου, το Κίεβο παραμένει ο πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος της Ρωσίας και είναι πιθανό να δώσουν προτεραιότητα στην προσπάθεια περικύκλωσης της πόλης τις επόμενες εβδομάδες».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 21, 2022

Τελευταία ενημέρωση 08:32

Βομβαρδισμός σε εμπορικό κέντρο του Κιέβου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους τη νύχτα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις κινήσεις τους για να περικυκλώσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Έξι πτώματα είχαν αποτεθεί νωρίτερα σήμερα μπροστά στο εμπορικό κέντρο Retroville, στο βορειοδυτικό τμήμα του Κιέβου, μετέδωσε ο δημοσιογράφος. Το εμπορικό κέντρο υπέστη πλήγμα πολύ μεγάλης ισχύος, που κονιορτοποίησε αυτοκίνητα στον χώρο στάθμευσης και άνοιξε γιγαντιαίο κρατήρα πολλών μέτρων μπροστά στο δεκαώροφο κτίριο που ακόμη κάπνιζε.

Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент,деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці. pic.twitter.com/qDjaEhGyj9 — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 20, 2022

Ολόκληρο το νότιο τμήμα του μεγάλου εμπορικού κέντρου καταστράφηκε, όπως και ιδιωτικό γυμναστήριο που βρισκόταν στον χώρο του πάρκινγκ, διαπίστωσε ο ρεπόρτερ.

Πυροσβέστες και στρατιωτικοί έψαχναν τα συντρίμμια για να εξακριβώσουν αν υπάρχουν κι άλλα θύματα.

Τελευταία ενημέρωση 08:25

«Είναι ήδη η 25η ημέρα από τότε που ο ρωσικός στρατός προσπαθεί μάταια να βρει φανταστικούς «Ναζί» από τους οποίους δήθεν ήθελαν να υπερασπιστούν τον λαό μας», ανέφερε σε νέο μήνυμα του ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ πριν λίγες ώρες η Ουκρανία απέρριψε το τελεσίγραφο της Μόσχας για παράδοση της Μαριούπολης.

Τελευταία ενημέρωση 08:00

Εξαιρετικά τοξική αμμωνία διαρρέει από το πρωί σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης Νοβοσέλιτσα να αναζητήσουν καταφύγιο από τη χημική ουσία, ιδίως σε υπόγειους και ισόγειους χώρους, και να αποφύγουν οπωσδήποτε την έκθεσή τους σε αυτήν — εν μέσω των συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις.

О 07:49 аварію по викиду аміаку у м. Суми на території ПАТ «Сумихімпром» ліквідовано ☑️



Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи по відновленню технологічного процесу. pic.twitter.com/eK1iEUZJCw — Ukrinform (@UKRINFORM) March 21, 2022

Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, περιφερειάρχης στη Σούμι, είπε ότι πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το εργοστάσιο της Sumykhimprom, η οποία παράγει χημικά λιπάσματα διαφόρων τύπων. Η αμμωνία, ουσία με ιδιαίτερα έντονη οσμή, είναι ελαφρύτερη από το οξυγόνο.

Ο Ντ. Ζιβίτσκι δεν διευκρίνισε πώς προκλήθηκε η διαρροή. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε από την πλευρά του χθες πως «ουκρανοί εθνικιστές» είχαν «παγιδεύσει» εγκαταστάσεις αποθήκευσης αμμωνίας και χλωρίου της βιομηχανίας Σουμιχιμπρόμ με εκρηκτικά με σκοπό «να προκαλέσουν μαζική δηλητηρίαση» σε περίπτωση εισόδου ρωσικών μονάδων στην πόλη.

Η Σούμι, 350 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, πόλη περίπου 250.000 κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, δεν απειλείται άμεσα από την αμμωνία προς το παρόν λόγω της κατεύθυνσης των ανέμων, κατά τον ίδιο.

Είναι αδύνατο να επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

«Καμία πιθανότητα παράδοσης»

Δεν τίθεται επ? ουδενί ζήτημα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα και να παραδώσουν τη Μαριούπολη στον ρωσικό στρατό, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, η Ιρίνα Βέρεστσουκ.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιασδήποτε παράδοσης, κατάθεσης όπλων», είπε η κυρία Βέρεστσουκ, σύμφωνα με την Ουκράινσκα Πράβντα. «Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά σχετικά», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

To ρωσικό τελεσίγραφο

«Καταθέστε τα όπλα σας» είχε αναφέρει νωρίτερα ο αντιστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ, διευθυντής του ρωσικού Εθνικού Κέντρου Διοίκησης Άμυνας σε γραπτό ανακοινωθέν του ρωσικού ΥΠΑΜ, απευθυνόμενος στις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται την Μαριούπολη.

«Μια τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους θα έχουν εγγυημένα ασφαλή διέξοδο από τη Μαριούπολη», τόνισε.

Η Μαριούπολη έχει υποστεί σφοδρότατους βομβαρδισμούς από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. Πολλοί από τους 400.000 κατοίκους της παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη, χωρίς φαγητό, νερό και ηλεκτρικό.

Σύμφωνα με τον ρώσο στρατηγό, ανθρωπιστικοί διάδρομοι θα ανοίξουν ανατολικά και δυτικά της Μαριούπολης από τις 10:00 ώρα Μόσχας (09:00 ώρα Ελλάδας) το πρωί της Δευτέρας. Όπως τόνισε, η Ουκρανία θα πρέπει να απαντήσει μέχρι τις 05:00 (ώρα Μόσχας) εάν δέχεται την προσφορά για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και αν οι δυνάμεις της στη Μαριούπολη θα καταθέσουν τα όπλα.

Εγκλωβισμένοι οι κάτοικοι

Ρωσία και Ουκρανία έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για την αποτυχία να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη.

Όπως υποστήριξε ο Μιζίντσεφ, Ουκρανοί «ληστές», «νεοναζί» και «εθνικιστές» προκαλούν τρόμο στον πληθυσμό και έχουν διαπράξει δολοφονίες σε ολόκληρη την πόλη.

Ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί βαριά όπλα στην Μαριούπολη, ενώ επισήμανε πως 59.304 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την πόλη, αλλά «130.000 πολίτες παραμένουν ως όμηροι εκεί». Σημείωσε δε, πως 330.000 άτομα έχουν απομακρυνθεί από την Ουκρανία με προορισμό την Ρωσία, από την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο την εισβολή.

Βομβαρδισμοί στο Κίεβο

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ακούστηκαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις αργά το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο χτυπήθηκαν πολυκατοικίες και άλλα κτίρια στην ιστορική συνοικία Ποντίλσκι στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.

Χτυπήθηκε επίσης εμπορικό κέντρο, πρόσθεσε.

Συνολικά, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Τεράστια έκρηξη αντήχησε στην πόλη όταν χτυπήθηκε το εμπορικό κέντρο και ήταν ορατές από απόσταση δύο εστίες φωτιάς στο εμπορικό κέντρο Retroville, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στρατιώτες απέκλεισαν τον χώρο και διέταξαν τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν, επικαλούμενοι τον κίνδυνο να ανατιναχθούν πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, χωρίς να δώσουν άλλες λεπτομέρειες.

Περίοικοι είπαν πως είχαν δει κοντά στο εμπορικό κέντρο εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων μερικές ημέρες νωρίτερα.

Το Κίεβο υπέστη σειρά ρωσικών πληγμάτων την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπάιντεν δεν θα επισκεφθεί το Κίεβο

Στο μεταξύ, η προεδρία των ΗΠΑ προσπάθησε να βάλει τέλος στη σεναριολογία για το ότι ο Τζο Μπάιντεν θα επισκεφθεί την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

«Το ταξίδι θα είναι επικεντρωμένο στη συνέχιση της προσπάθειάς μας ο κόσμος να συσπειρωθεί υπέρ του ουκρανικού λαού και εναντίον της εισβολής του (ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν στην Ουκρανία», πάντως «δεν σχεδιάζεται ταξίδι στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, μέσω Twitter.

Με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε η κυρία Ψάκι επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί την Πολωνία έπειτα από τις συναντήσεις που θα έχει στις Βρυξέλλες.

Η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ, δήλωσε με τη σειρά της στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN πως δεν έχει συζητηθεί εξ όσων γνωρίζει καν το ενδεχόμενο ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους να πάει στην Ουκρανία. Υπενθύμισε ότι η Ουάσινγκτον έχει προχωρήσει στην έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας προς τους Αμερικανούς καλώντας τους να μην επισκέπτονται αυτή την «εμπόλεμη χώρα».

Ο Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στη Γηραιά Ήπειρο μεθαύριο Τετάρτη. Θα πρόκειται για το τρίτο του ταξίδι στην Ευρώπη αφότου ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο του 2021.

Την Πέμπτη, προγραμματίζεται να συμμετάσχει σε ειδικές συνόδους του NATO, της ΕΕ και της G7 στις Βρυξέλλες, κατά τις υπηρεσίες του. Την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Βαρσοβία, όπου θα συζητήσει διμερώς με τον πολωνό ομόλογό του Αντρέι Ντούντα.

Ο αμερικανός πρόεδρος «θα συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ, στο πλευρό των συμμάχων και εταίρων τους, αντιδρούν στην ανθρωπιστική κρίση και την κρίση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημιούργησε ο αδικαιολόγητος και απρόκλητος πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», ανέφερε η κυρία Ψάκι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.