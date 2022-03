Βομβαρδισμοί σε Κίεβο και Χάρκοβο - Στους 300 οι νεκροί στο θέατρο της Μαριούπολης

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανέφερε σήμερα ότι με βάση αναφορές περίπου 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ρωσικό βομβαρδισμό σε θέατρο της πόλης πριν από εννέα ημέρες, σύμφωνα με το CNN. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που βρήκαν καταφύγιο στο θέατρο κυμαίνονταν από 800 έως 1.300.

Στο Κίεβο, βίντεο δείχνει πολίτες που φέρεται να λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, να χτυπιούνται από ρωσικές οβίδες.

Russians fired on the Nova Poshta postal department in Kharkiv, where Kharkiv residents were receiving humanitarian aid. Here the video of a rocket hitting a crowd of civilians in line#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/BvszqcI0s1