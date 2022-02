Αναφορές για βομβαρδισμούς στην ανατολική Ουκρανία - Εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις

Ήχος από τη ρίψη οβίδων ακούστηκε στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ και σε χωριό της περιοχής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι αντάρτες και ο στρατός της Ουκρανίας αλληλοκατηγορούνται σήμερα ότι παραβιάζουν τις συμφωνίες εκεχειρίας και ότι χρησιμοποιούν βαρέα όπλα.

Την ίδια ώρα, η Δύση αμφισβητεί τα περί αποχώρησης ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή, ισχυρίζεται ότι ενισχύει τις δυνάμεις της με 7.000 επιπλέον στρατιώτες στα σύνορα με την Ουκρανία και διαμηνύει ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει πιστό στην πολιτική της «ανοιχτής πόρτας» ως προς την ένταξη νέων μελών.

Ο ήχος από οβίδες πυροβολικού ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ και το Ελενόβκα, χωριό στην επαρχία αυτή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσόφωνων αυτονομιστών ανταρτών, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός είχε κατηγορήσει τους αντάρτες ότι έριξαν οβίδες με αποτέλεσμα να πληγεί νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Παράλληλα, παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) επεσήμαναν ότι έχουν καταγράψει πολλά περιστατικά ρίψης οβίδων κατά μήκος της γραμμής επαφής μεταξύ των φιλορώσων ανταρτών και του ουκρανικού στρατού, δήλωσε διπλωματική πηγή.

Οι αντάρτες είχαν καταγγείλει από την πλευρά τους το πρωί σήμερα Πέμπτη ότι το Κίεβο βομβάρδισε τις περιοχές τους με όλμους, οξύνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Σημειώνεται ότι οι ρωσικοί ισχυρισμοί περί σταδιακής απόσυρσης των ρωσικών δυνάμεων από τα σύνορα με την Ουκρανία, της ρωσικής αλλά και της Λευκορωσικής επικράτειας, «δεν λαμβάνονται σοβαρά από τις δυτικές δυνάμεις» όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Αντίθετα, δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν τα προηγούμενα 24ωρα, δείχνουν νέα διάνοιξη δρόμου και μια γέφυρα που κατασκευάζεται σε έναν βασικό ποταμό στη Λευκορωσία, λιγότερο από 6,4 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα, ικανά για τη διέλευση αρμάτων, καθώς η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία και τη συγκέντρωση επιπλέον 7.000 στρατιωτών στην περιοχή.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus https://t.co/48h7q37h7C via @ChristopherJM pic.twitter.com/YPBbE7PhsW