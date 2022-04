Bloomberg: Τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες ήδη πλήρωσαν σε ρούβλια για ρωσικό αέριο

Τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη πληρώσει σε ρούβλια τη Gazprom ενώ συνολικά δέκα έχουν ανοίξει λογαριασμούς στο ρωσικό νόμισμα, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Mega scoop by Bloomberg just out.



Ten European energy companies have opened accounts required for rubles payments to Gazprom, capitulating to Kremlin demand despite repeated EU warnings and please not to.



Four of them have already paid in rubles.