Black Box: Τι γυρεύει ο Γουόρεν Μπάφετ στην Ελλάδα. Θα ταξιδέψει το ελληνικό ρεύμα, εμφύλιος στον ΕΛΟΜΑΣ, οι Γερμανοί ξεπούλησαν και ο Μπάιντεν

Ο Γουόρεν Μπάφετ είναι γνωστός στον πλανήτη, αλλά και στην Ελλάδα, από την απόδοση των επενδύσεών του. Kανείς όμως δεν περίμενε να ακουστεί το όνομά του σε ενημέρωση προς αναλυτές ελληνικής εταιρείας. Στην ενημέρωση λοιπόν των αναλυτών της Π. Πετρόπουλος έγινε γνωστό ότι η εταιρεία με την οποία η εισηγμένη συνεργάζεται για τον διαγωνισμό των ηλεκτρικών λεωφορείων, η Build you Dreans ή ΒYD έχει βασικό μέτοχο τον διεθνή γκουρού των αγορών με ποσοστό άνω του 10%. Επίσης, αν και η εταιρεία είναι κινεζική διαπρέπει και στη Γηραιά Ήπειρο, πρωταγωνιστώντας με συνεχή ανοδική πορεία στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου ήδη έχουν παραδοθεί χιλιάδες ηλεκτρικά λεωφορεία, που κινούνται κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες, θερμοκρασίες και υγρασία.

Η Ισπανία, η Νορβηγία, η Ολλανδία η Βρετανία, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία, είναι μερικές από τις χώρες που έχουν ήδη προμηθευτεί ηλεκτρικά λεωφορεία BYD, ενώ και εκτός Ευρώπης εντυπωσιάζει ιδιαιτέρως η περίπτωση της Κολομβίας, που προχώρησε σε μαζική παραγγελία 1.000 ηλεκτρικών λεωφορείων για την Μπογκοτά.

Η εταιρεία που συνεργάζεται η Πετρόπουλος είναι η νούμερο 1 πάροχος ηλεκτρικών λεωφορείων στην Ευρώπη, έχει μονάδες παραγωγής σε Ουγγαρία, Αγγλία και Γαλλία και σύντομα αναμένεται να επεκταθεί σε φορτηγά και vans.



Όσον αφορά στον ελληνικό διαγωνισμό στις επόμενες δεκαπέντε μέρες πιθανότατα εκτιμάται, ότι θα υπάρξουν νεότερα σχετικά με το διαγωνισμό για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, όπου η εισηγμένη Πετρόπουλος έχει καταθέσει προσφορά και εκεί θα φανεί αν η συνεργασία με την BYD απέδωσε τα αναμενόμενα και θα έρθει ως bonus στην εταιρεία που κλείνει φέτος 100 χρόνια πορείας.

---

O ΑΔΜΗΕ δε βάζει μόνο «πλάτη» για την απανθρακοποίηση της χώρας, αλλά και για τη μείωση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Στο τελευταίο θα συμβάλει η διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο και το επόμενο διάστημα θα γίνει η ανάθεση της μελέτης σκοπιμότητας.

Ο ΑΔΜΗΕ με ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ συμβάλει ,μεταξύ άλλων, και στη διασύνδεση της νησιωτικής με την ηπειρωτική χώρα, στην ενσωμάτωση στο δίκτυο περισσότερων σταθμών απομακρυσμένης παραγωγής ΑΠΕ και αποθήκευσης, στις περαιτέρω διασυνδέσεις με δίκτυα άλλων TSOs και εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια.

Τα αποτελέσματα που δημοσίευσε μπορεί να μην ικανοποίησαν και να δέχθηκε πιέσεις η μετοχή, ωστόσο, αναλυτές που την παρακολουθούν σημειώνουν πως διαπραγματεύεται με σημαντικό discount και παρά τα αποτελέσματα παραμένουν θετικοί για τη μετοχή, λόγω του επενδυτικού προγράμματος. Η διοίκηση ανέφερε πως μέσα στον Μάιο περιμένει από τη ΡΑΕ να ανακοινώσει το έσοδο για την επόμενη ρυθμιστική περίοδο 2022-25 και ουσιαστικά για τον ΑΔΜΗΕ αναμένεται στα 540,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις θα είναι στα 2,3 δισ. ευρώ.

---

Σε μία περίοδο που η λιανική αγορά και ειδικότερα αυτή των αλυσίδων σούπερ - μάρκετ δείχνει να ανακάμπτει από τη διετή κρίση της πανδημίας και προσπαθεί να αναδιοργανωθεί, υπάρχουν και φαινόμενα που κάθε άλλο παρά βοηθούν αυτή την προσπάθεια. Ο λόγος για τον ΕΛΟΜΑΣ (Ελληνικός Όμιλος Αλυσίδων Σούπερ - Μάρκετ), στους κόλπους του οποίου, ξέσπασε από τις 11 Μαρτίου ένας «εμφύλιος» πόλεμος ο οποίος απειλεί την ανάπτυξη των μελών του, μετά από 28 χρόνια λειτουργίας του.

Οι προστριβές μεταξύ των μελών που εδράζονται κυρίως σε θέματα του καταστατικού, αλλά και διαδικαστικά οδήγησαν τελικά σε μια «σύρραξη» η οποία κατέληξε στην αποπομπή της αλυσίδας Πίτσιας μετά από συνέλευση στις 11 Μαρτίου.

Από την πλευρά της επιχείρησης υποστηρίζεται ότι υπήρξε σφάλμα με τις εξουσιοδοτήσεις που δόθηκαν προς τρία συγκεκριμένα μέλη, τα οποία δεν παρέστησαν δια ζώσης και τα οποία ψήφισαν υπέρ της αποπομπής, ενώ πρόθεσή τους ήταν να ψηφίσουν το αντίθετο, δημιουργώντας περαιτέρω σύγχυση επί της διαδικασίας.

Η διοίκηση της αλυσίδας Πίτσιας προσέφυγε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι διατάξεις του καταστατικού του ΕΛΟΜΑΣ λειτουργούν προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού. Παράλληλα προσέφυγε και στη Δικαιοσύνη, καθώς, όπως αναφέρει, η αποπομπή την αδικεί.

Ασχέτως με την αναμενόμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή την έκβαση της δικαστικής διαμάχης ο «εμφύλιος» αυτός δεν έχει παρά να προσθέσει άλλο ένα πρόβλημα στα ήδη υπάρχοντα που αφορούν, κυρίως, την αύξηση του ενεργειακού κόστους και τις ανωμαλίες στην εφοδιαστική αλυσίδα,

---

Συνεδρίαση για δεικτοβαρή «χαρτιά» η πρώτη μετά τις αργίες του καθολικού Πάσχα, με τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις να επιλέγουν τον ρόλο «θεατή», ακόμα και σε περιπτώσεις μετοχών που θα έπρεπε να είχαν καλύτερη μεταχείριση στο ταμπλό, αν συνυπολογιστούν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εισηγμένες.

Τα βραχυπρόθεσμα «στοιχήματα» στις πιθανολογούμενες αλλαγές που θα αφορούν τον δείκτη MSCI Standard Greece, παρά τις εκτιμήσεις της Société Générale, που δεν βλέπει κάποιες αλλαγές, έστω και αν αφήνει μικρή πιθανότητα η Εθνική να πάρει τη θέση της Jumbo.

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι Μυτιληναίος και Τέρνα Ενεργειακή, για διαφορετικούς λόγους, σε τιμές 2015 επέστρεψε η Εθνική, ενώ στις πρώτες θέσεις των κερδισμένων από την αρχή του χρόνου, πλασαρίστηκαν οι ΤΕΝΕΡΓ και ΕΤΕ: ΥΑΛΚΟ (+210%), ΕΥΠΙΚ (+50,6%), ΕΠΣΙΛ (+42,47%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+35,2%), ΚΕΚΡ (+34,05%), ΑΑΑΠ (+32,26%), ΤΕΝΕΡΓ (+32,18%), ΜΑΘΙΟ (+32,06%) και ΕΤΕ (+31,31%).

---



Το γεγονός ότι υπάρχουν φθηνές μετοχές στο ΧΑ το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά σχεδόν αυτές τις ημέρες, από τις δημοσιεύσεις οικονομικών αποτελεσμάτων. Παρά τις αβεβαιότητες και τα όσα έχουν γίνει κάποιες εισηγμένες δημοσιεύουν εξαιρετικά αποτελέσματα και στο χρηματιστήριο, βλέπουμε πως οι επενδυτές στρέφονται σε αυτές. Δυστυχώς, όμως αυτό που παρατηρούμε είναι πως μετά από λίγο καιρό οι επενδυτές τις ξεχνάνε αυτές τις εταιρείες, αν δεν ανήκουν στις 10-20 προβεβλημένες. Για παράδειγμα η Πλαίσιο ανακοίνωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Δεν είναι βέβαια μόνο οι πωλήσεις ή τα κέρδη. Είναι και η γενικότερη εικόνα του ισολογισμού. Ο τζίρος πήγε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και στα 436,8 εκατ. ευρώ το 2021, από 354,6 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 23,2%. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 8,4 εκατ. ευρώ από 3,1 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός κατά 46,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ταμείο ξεπερνάει τα δάνεια με το προαναφερόμενο ποσό. Επίσης τα ίδια κεφάλαια είναι περισσότερα από την αποτίμηση.

---

Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Ρωσία το Χρηματιστήριο Αθηνών μεταθέτει προς ώρας (δεν αναβάλλει) το Συνέδριο στην Ν. Υόρκη το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 15 και 16 Ιουνίου.

---

Έχουμε φρέσκα στατιστικά Μαρτίου: Οι Γερμανοί επενδυτές ξεπούλησαν το ΧΑ σημειώνοντας εκροές ύψους 52,24 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας τις συνολικές εκροές του Μαρτίου στα 74,88 εκατ. ευρώ. Η χρονιά πλέον τρέχει με εκροές ξένων επενδυτών ύψους 86,3 εκατ. ευρώ οι οποίες προέρχονται κατά κύριο λόγο από θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η συμμετοχή στις συναλλαγές αυξήθηκε ελαφρώς στο 51,99% από 50,2% τον Φεβρουάριο ενώ η αξία της κεφαλαιοποίησης που βρίσκεται σε αλλοδαπούς κωδικούς είναι 65,5% από 66,28% τον προηγούμενο μήνα. Στους εξωτικούς προορισμούς που είδαν φως και μπήκαν στην Ελληνική Αγορά το Μάρτιο ξεχωρίζουν η Ζάμπια και η Ιορδανία

---

Επιτροπή Παιγνίων: Newsletter 16 σελίδων μηδενικής προστιθέμενης αξίας. Αν θέλετε πραγματικά να μας διαφωτίζετε για το έργο σας, δώστε στατιστικά ανά παιχνίδι, ανά μήνα, τι έσοδα εξασφαλίσατε για το κράτος και ποιες ενέργειες αναλυτικά έχουν γίνει να προστατέψετε παίκτες και νόμιμους παρόχους. Όλα τα υπόλοιπα είναι κάψιμο ρεύματος.

---

Για τους μεσίτες, το τμήμα της οδού Ερμού από το ναό της Καπνικαρέας έως το σταθμό του Θησείου και την πλατεία Αγ. Ασωμάτων, θεωρείται ως β' κατηγορίας. Κι αυτό γίνεται κατανοητό εάν ληφθεί υπόψη ότι το κομμάτι από την αρχή της Ερμού έχει σημαντική εγγύτητα με το Μετρό και βέβαια είναι πολύ κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ενοίκια είναι διαφορετικά στο τμήμα από το Σύνταγμά μέχρι το ναό της Καπνικαρέας και από το ναό μέχρι την πλατεία Αγ.Ασωμάτων. Σιγά-σιγά αυτό θα αλλάξει ύστερα από το πράσινο φως που εξασφάλισε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η πρόταση ανάπλασης για το μεσαίο αυτό τμήμα της Ερμού, η οποία αποτελεί συνέχεια της βραβευμένης με το Α’ βραβείο πρότασης του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση του Κέντρου της Αθήνας» του 2019.

----

Στις 12 Μαΐου θα φανούν τα σπουδαία για το Ξενία Κοζάνης για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μακροχρόνιας ενοικίασης. Πρόκειται για ακίνητο έκτασης 45 στρεμμάτων που διαθέτει κτίριο συνολικής επιφανείας 2.506,35 τ.μ. και, ως γνωστόν, λειτουργούσε ως ξενοδοχείο δυναμικότητας 66 κλινών. Το ακίνητο μισθώνεται για 35 χρόνια με δυνατότητα παράτασης ακόμη 15 έτη, ενώ ως ελάχιστο μίσθωμα έχει οριστεί το ποσό των 40 χιλ. ευρώ ανά έτος. Οι όροι του διαγωνισμού προβλέπουν ότι ο ανάδοχος θα αναλάβει τις δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή και λειτουργία του ακινήτου. Μένει λοιπόν, να φανεί ένα θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για το ακίνητο, σε μια συγκυρία που οι προϋπολογισμοί των μεγάλων έργων σβήνονται και ξαναγράφονται και πολλά ξενοδοχειακά projects «παγώνουν» λόγω των ανατιμήσεων.

Στη συγκεκριμένη βέβαια, περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος έχει το χρόνο με το μέρος του, καθότι μεσολαβεί, συνήθως, ένα αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα, από την υποβολή της προσφοράς μέχρι την κατακύρωση στον υπερθεματιστή και κυρίως την έναρξη υλοποίησης των εργασιών. Με άλλα λόγια, το project της ανακατασκευής του Ξενία δεν αναμένεται νωρίτερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και ως τότε η αγορά εκτιμά ότι θα έχουν αποκλιμακωθεί οι υψηλές τιμές των οικοδομικών υλικών.

---

Όπως όλοι μας ξέρουμε, οι προεκλογικές υποσχέσεις συνήθως παραμένουν υποσχέσεις και πολύ σπάνια πραγματοποιούνται. Επίσης, η αθέτηση των υποσχέσεων δεν κοστίζει πάντα ακριβά στους πολιτικούς. Μία γνωστή εξαίρεση στον κανόνα ήταν η περίφημη υπόσχεση του Τζορτζ Μπους πατρός, πριν τις εκλογές του 1988, περί μη επιβολής νέων φόρων: «read my lips, no new taxes». Η υπόσχεση στάθηκε αδύνατον να τηρηθεί και ο Μπιλ Κλίντον κέρδισε τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Σε μία παρόμοια κατάσταση μπορεί να βρεθεί και ο τωρινός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν. Η προεκλογική του υπόσχεση που μάλλον δεν θα τηρηθεί δεν έχει σχέση με τους φόρους αλλά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Μία από τις εμβληματικές υποσχέσεις πριν τις εκλογές του 2020 ήταν αυτή που έλεγε πως θα απαγορευθεί η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εκτάσεις που ανήκουν στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Σε μία προεκλογική συγκέντρωση στις αρχές του 2020, κάπου στην πολιτεία του Νιού Χαμσάιρ, είχε πει το εξής: «by the way – no more drilling on federal lands, period. Period, period, period».

Πιο ξεκάθαρη υπόσχεση δεν μπορούσε να δώσει. Όμως, η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της βενζίνης έχουν αναγκάσει τον πρόεδρο να αναζητήσει τρόπους για την ενίσχυση της αμερικανικής παραγωγής υδρογονανθράκων. Έτσι, την Παρασκευή που μας πέρασε, ανακοινώθηκαν οι βασικές γραμμές του νέου προγράμματος παραχώρησης ομοσπονδιακών περιοχών για εξόρυξη υδρογονανθράκων. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι εκτάσεις που θα παραχωρηθούν με την μορφή μακροπρόθεσμης ενοικίασης στις πετρελαϊκές εταιρείες θα είναι κατά 80% μικρότερες από ότι στο παρελθόν. Επίσης, το κόστος ενοικίασης θα είναι σημαντικά αυξημένο, αφού οι εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να πληρώνουν στα ομοσπονδιακά ταμεία το 18,75% της αξίας των υδρογονανθράκων που θα εξορύσσουν, από 12,75% που πλήρωναν μέχρι τώρα.

Οι αντιδράσεις ήταν μεικτές. Κάποιες οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος καταδίκασαν απερίφραστα αυτό το σχέδιο, ενώ εκπρόσωποι ενώσεων στις οποίες συμμετέχουν πετρελαϊκές εταιρείες χαιρέτισαν την απόφαση αλλά επισήμαναν πως είναι απλώς ένα πρώτο βήμα από τα πολλά που χρειάζονται.

Προς υπεράσπιση του προέδρου, είναι σωστό να επισημάνουμε πως ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο είχε κρίνει παράνομη την αρχική απόφαση του, στις αρχές του 2021, για την οριστική διακοπή των προγραμμάτων παραχώρησης ομοσπονδιακής γης στις πετρελαϊκές εταιρείες, οπότε μάλλον δεν μπορούσε να κρατήσει την «πράσινη» προεκλογική υπόσχεσή του. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να φέρουμε στο νου μας την γνωστή ελληνική παροιμία για την μπουκιά και τον λόγο.

---

Oι τιμές πετρελαίου θα παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια φέτος και οι τιμές φυσικού αερίου αυξημένες, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνίζεται την Ασία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου, προβλέπει το βασικό σενάριο της ING. Θεωρεί πιθανό οι ευρωπαϊκές οικονομίες να βρεθούν αντιμέτωπες με ύφεση αυτό το καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο κανάλι μέσω του οποίου ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή είναι οι τιμές της ενέργειας.

Το βασικό σενάριο της ING υποθέτει ότι οι τρέχουσες κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για κάποιο χρονικό διάστημα και για το πετρέλαιο αυτό σημαίνει θα έχει επιπτώσεις, ακόμα κι αν η Ευρώπη συνεχίσει να δείχνει απροθυμία να απαγορεύσει τις εισαγωγές. Βλέπει το πετρέλαιο να διαπραγματεύεται στην περιοχή των $100-110 /βαρέλι για μεγάλο μέρος του 2022.

Τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας και τερματισμού των κυρώσεων; Στο θετικό σενάριο της ING μια ουσιαστική αποκλιμάκωση του πολέμου μπορεί να οδηγήσει σε μερική άρση των κυρώσεων. Η αγορά πετρελαίου θα συνεχίσει να είναι ελλειμματική, αλλά μεγάλο μέρος του ασφάλιστρου κινδύνου στις τιμές θα εξαϋλωθεί.

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα αποφύγουν την ύφεση στο σενάριο αυτό ακόμα κι αν ο ρυθμός ανάπτυξης παραμείνει πιο αργός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει πιο γρήγορα στα τέλη του 2022 και το 2023, αφαιρώντας την πίεση στα διαθέσιμα εισοδήματα.

---

Η πλατφόρμα peer2peer lending κρυπτονομισμάτων Nexo, συνεργάζεται με τη Mastercard για να προσφέρει μια κάρτα πληρωμών που συνδέεται με μια πιστωτική γραμμή που υποστηρίζεται από κρυπτονομίσματα, επιτρέποντας στους χρήστες να ξοδεύουν έως και το 90% της αξίας των κρυπτονομισμάτων τους. Η κάρτα επιτρέπει στους χρήστες να ξοδεύουν για αγορές, χωρίς να πωλούν τα κρυπτονομίσματα που έχουν στην κατοχή τους.

Η Nexo με έδρα το Zug της Ελβετίας είπε ότι η κάρτα, αρχικά είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά θα γίνεται αποδεκτή παγκοσμίως, και χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα ως ενέχυρο. Αυτό σηματοδοτεί επερχόμενη συνεργασία μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις αγορές κρυπτονομισμάτων και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να αυξήσουν τα προϊόντα τους που αφορούν τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία ηλεκτρονικού χρήματος DiPocket θα είναι ο εκδότης καρτών της Nexo.

