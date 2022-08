Black Box: Στη Βουλή τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ήρθε η ώρα του ΟΠΑΠ, χαμούλης στα σούπερ μάρκετ και η Prada στο Χρηματιστήριο

Με Αυγουστιάτικο μελτέμι συνεδριάζει στις 30 Αυγούστου η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας και την επομένη και τελευταία μέρα του μήνα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής το ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, σημαίνοντας τη διάσωση και επαναφορά τους σε τροχιά ανάκαμψης.

Κίνηση η οποία αναμένεται να συμπαρασύρει σε ανάπτυξη το σύνολο της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα με δύο από τα τρία μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας, αυτό της Σύρου και της Ελευσίνας, να είναι πλέον σε λειτουργία υπό την ONEX του Πάνου Ξενοκώστα με το πρώτο εξ’ αυτών να διαγράφει ήδη ιδιαιτέρως θετική πορεία κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, αλλά και ξένων εφοπλιστών.

Το σχέδιο που στηρίζεται χρηματοδοτικά από την αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη συμφωνία, τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού πλάνου και τις προοπτικές των Ναυπηγείων Ελευσίνας, προβλέπει με την έγκριση της συμφωνίας:

Άμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων, διασφάλιση των 600 θέσεων εργασίας, αποζημιώσεις 13,4 εκατομμυρίων ευρώ., αποπληρωμή του 100% των υπολοίπων οφειλών προς τους εργαζομένους που στο σύνολό τους ανέρχονται σε 41 και πλέον εκατ. ευρώ.

Η επανεκκίνηση της δραστηριότητας των Ναυπηγείων θα αποφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο επιπλέον έσοδα από τους άμεσους και έμμεσους φόρους συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα 25 έτη, δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέχρι και το τέλος του τρίτου έτους λειτουργίας, με το συνολικό αριθμό των εργαζομένων να εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε άνω των 2.000. Συνολικά κατά τα επόμενα 25 έτη η εν λόγω απασχόληση εκτιμάται να αποφέρει απολαβές άνω των 800 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους. Τα επόμενα 25 έτη θα διοχετευθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την ευρύτερη ελληνική βιομηχανία, κεφάλαια ύψους 1,6 με 1,8 δισ. ευρώ, επαναπροσδιορισμός παραγωγικής δυναμικής της Ελλάδας σε σημαντικούς τομείς όπως η άμυνα και η ναυπηγική βιομηχανία.

---

Αλλαγή στο σκηνικό του λιανεμπορίου και συγκεκριμένα στον έντονα ανταγωνιστικό κλάδο των σούπερ μάρκετ προοιωνίζουν οι δύο πρόσφατες εξελίξεις του φετινού καλοκαιριού.

Πρόκειται αφενός για την επιστροφή στην ελληνική αγορά του ομίλου Carrefour μέσω της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Globalsat - Teleunicom, Retail & More. Η λειτουργία του νέου επιχειρηματικού σχήματος ξεκίνησε πριν τη θερινή περίοδο, αποκεντρωμένα με στόχο να έχει ως το τέλος του 2022 ένα δίκτυο εικοσιπέντε καταστημάτων, πέντε διαφορετικών τύπων.

Η πρώτη φάση ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της Carrefour, προβλέπει την έναρξη λειτουργίας καταστημάτων με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, έχοντας ήδη εγκαινιάσει 2 καταστήματα στην Ζάκυνθο και 3 καταστήματα στη Χαλκιδική, ενώ έχει δρομολογηθεί, το άμεσο επόμενο διάστημα, η δημιουργία 7 ακόμη καταστημάτων, σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, όπως η Σαντορίνη. Η φάση, αυτή, ανάπτυξης γίνεται με την μέθοδο του franchise.

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά στην εξαγορά του ομίλου σούπερ μάρκετ «Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες» από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, η οποία με αυτόν τον τρόπο πλησιάζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε τζίρο και ουσιαστικά φτάνει τον Γαλαξία, ο οποίος για το 2021 παρουσίασε 503,64 εκατ. ευρώ τζίρο.

Η συμφωνία αφορά καταρχάς την απόκτηση των 50, περίπου, ιδιόκτητων καταστημάτων του ομίλου Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, αλλά και τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων Ήλιος, Πρόοδος και Ελληνικά Μάρκετ, τα οποία λειτουργούν με καθεστώς franchise και συνθέτουν ένα ευρύ δίκτυο που μετρά περισσότερα από 300 καταστήματα.

Όπως αναφέρουν δε πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα και απομένουν πλέον μόνο οι τελικές υπογραφές, κάτι που εκτός σοβαρού απροόπτου θα συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι κάτω από το σήμα Ελληνικά Μάρκετ λειτουργούν 186 σούπερ μάρκετ, εκ των οποίων τα 157 είναι franchise και τα 29 εταιρικά. Τον Δεκέμβριο του 2021 εντάχθηκαν στο δυναμικό του ομίλου Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες και 7 καταστήματα της Συμεωνίδης στο Πολύκαστρο και το Κιλκίς μέσω εξαγοράς που πραγματοποίησε.

Αντίστοιχα, το δίκτυο Πρόοδος ελέγχει 149 καταστήματα, εκ των οποίων τα 148 είναι franchise και ένα εταιρικό, το Ήλιος 51 καταστήματα. Συν τοις άλλοις διαθέτει και τα καταστήματα Γρήγορα, με δραστηριότητα στον τομέα της μικρής λιανικής, των καπνικών και των σνακ και του καφέ στο χέρι.

---

Σήμερα το πρωί ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει αποτελέσματα β’ τριμήνου επισπεύδοντας την ανακοίνωση από την προγραμματισμένη ημερομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου. Οι λόγοι συνδέονται με ανακοινώσεις της πορείας του Ομίλου της Allwyn, στην οποία πλέον έχει ενταχθεί ο ΟΠΑΠ ενόψει της προσεχούς γενικής συνέλευσης της 7ης Σεπτεμβρίου. Η τηλεδιάσκεψη των αποτελεσμάτων του ΟΠΑΠ θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Τα μεγέθη του εξαμήνου αναμένεται να ικανοποιήσουν καταγράφοντας λειτουργική κερδοφορία 470 εκατ. ευρώ συμβαδίζοντας με το στόχο της διοίκησης για ετήσιο αποτέλεσμα λειτουργικών κερδών 750 εκατ. ευρώ. Με βάση την περυσινή εμπειρία είναι πολύ πιθανή η διανομή προμερίσματος της τάξης των 0,15 λεπτών ανά μετοχή.

Το προμέρισμα θα μπορούσε να είναι υψηλότερο, αφού ο δανεισμός θα γύριζε αρνητικός (καθαρό ταμείο) αν η ΟΠΑΠ δεν κατέβαλε το υπόλοιπο ποσό για την εξαγορά της Stoiximan στο τέλος του β’ τριμήνου, το οποίο εκτιμάται σε 115 εκατ. ευρώ. Ωστόσο ο ΟΠΑΠ έχει λαμβάνειν ως το τέλος του έτους περί τα 50 εκατ. ευρώ που αφορούν τις συμμετοχές της Betano εκτός Ελλάδας και Κύπρου και για τα οποία έχει δεσμευθεί ότι θα τα διαθέσει ως έκτακτο μέρισμα.

---

Το Jackpot των 11,98 εκατ. ευρώ της περασμένης Παρασκευής δεν είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΟΠΑΠ. Στις 15 Απριλίου του 2010, το Τζόκερ μοίρασε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του, αλλά και στην ιστορία των τυχερών παιχνιδιών, φθάνοντας τα 19,3 εκατ. ευρώ. Για να φθάσουμε στα 11,98 εκατ. ευρώ χρειάστηκαν 20 κληρώσεις χωρίς νικητή στην πρώτη κατηγορία κερδών. Το τζάκποτ έτρεξε μέσα στο γ’ τρίμηνο, από τις 12 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου και παίχτηκαν αθροιστικά 48,1 εκατ. ευρώ σε 96,2 εκατομμύρια στήλες.

Από τα 48,1 εκατ. ευρώ σχεδόν τα μισά διανεμήθηκαν σε κατηγορίες κερδών και τα υπόλοιπα αποτελούν μεικτό κέρδος (GGR) για τον ΟΠΑΠ. Στο πρώτο jackpot ο αριθμός των στηλών που παίχτηκαν ήταν 1,6 εκατομμύρια ενώ στο 20ο το νούμερο έφθασε τα 13,4 εκατομμύρια στήλες υποδηλώνοντα ότι όσο πιο μεγάλο το ποσό τόσο μεγαλύτερο το ενδιαφέρον. Για την ιστορία το τυχερό δελτίο παίχθηκε στο πρακτορείο ΟΠΑΠ του κ. Δημήτριου Παλαμίδα, που βρίσκεται στην οδό Φαρσάλων 61 στην πόλη της Λάρισας.

---

Τα αποτελέσματα των διυλιστηρίων έχουν αφήσει άφωνη την αγορά με τις εξαιρετικές επιδόσεις του β’ τριμήνου Εκτός από την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών δίνουν και ένα έξτρα πλεονέκτημα το οποίο δεν αποκλείεται να δούμε ως το τέλος αυτής της χρήσης: Να αυξηθούν οι λογιστικές προβλέψεις, οι διαγραφές και οι απομειώσεις, ώστε ο ισολογισμός να ανταποκρίνεται στις αρχές της συντηρητικότητας. Ακόμα και έτσι τα κέρδη που θα μείνουν θα είναι υπεραρκετά για τη διανομή σημαντικότατων μερισμάτων.

---

Για τους οπαδούς των πολυτελών αγαθών, η Prada κατευθύνεται στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου με στόχο την άντληση 1 δισ. δολαρίων. Προς το παρόν η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κόνγκ και η διαδικασία εισαγωγής θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2023. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2022 διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. ευρώ.

---

Το 95,03% της ΓΕ Δημητρίου απέκτησε η Quest Συμμετοχών με 4,79 εκατ. ευρώ μέσω της αύξησης κεφαλαίου. Πρόθεση της Quest είναι η διαγραφή της εταιρίας από το ταμπλό και το ποσοστό συμμετοχής πλέον της δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην αίτηση διαγραφής της εταιρίας από το ΧΑ. Τα αποτελέσματα εξαμήνου της Quest αναμένονται στις 7 Σεπτεμβρίου ενώ την επόμενη ημέρα η τηλεδιάσκεψη θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για την πορεία και τις προοπτικές των θυγατρικών του ομίλου.

---

Mέσα σε λίγες εβδομάδες η υποχώρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και η επιτάχυνση του ρυθμού δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν η ένεση αισιοδοξίας για τις πιθανότητες μιας «ομαλής προσγείωσης» της οικονομίας, αισιοδοξία που στηρίχτηκε επίσης και από τα θετικά στοιχεία των λιανικών πωλήσεων και της βιομηχανικής παραγωγής.

Παρόλο που τα πρόσφατα στοιχεία ήταν ενθαρρυντικά και βοήθησαν τον δείκτη S&P 500 να ανακάμψει κατά 13% από το χαμηλό του Ιουνίου, το ριμπάουντ της χρηματιστηριακής αγοράς είχε στοιχεία υπεραισιοδοξίας προεξοφλώντας μια ομαλή προσγείωση, εκτιμά η UBS.

Στο βασικό της σενάριο η ελβετική επενδυτική τράπεζα βλέπει τις χρηματιστηριακές αγορές σε παρόμοια με τα τρέχοντα επίπεδα τον Ιούνιο του 2023. Οι επενδυτές πρέπει να προετοιμαστούν για μια περίοδο μεταβλητότητας που θα επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις στην εμπιστοσύνη του αφηγήματος ομαλής προσγείωσης τους επόμενους μήνες.

Τα στοιχεία από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ήταν δυνατά με πάνω από μισό εκατομμύριο νέων θέσεων να δημιουργούνται τον Ιούλιο. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο τι ποσοστό οφείλεται στην πραγματική απεικόνιση της δυναμικής της οικονομίας και πόσο στην μετά-πανδημίας αλλαγή στις καταναλωτικές δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες.

Παρόλο που η υποχώρηση του πληθωρισμού ενίσχυσε τις ελπίδες ότι η Fed μπορεί να σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων νωρίτερα, με τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ στο 8,5% σε ετήσια βάση οι αγορές μπορεί να υποεκτιμούν την αποφασιστικότητα των κεντρικών τραπεζών να συνεχίσουν τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής ώστε να διαφυλάξουν την αξιοπιστία τους όσον αφορά στον πληθωρισμό.

«Στο βασικό μας σενάριο αναμένουμε περίοδο μεταβλητότητας για τις αγορές μετοχών καθώς οι υποθέσεις για ομαλή προσγείωση θα τεστάρονται με περαιτέρω αναθεωρήσεις της κερδοφορίας των επιχειρήσεων χαμηλότερα, σφιχτότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και αναθεωρήσεις προς τα πάνω των εκτιμήσεων για δανειακές επισφάλειες. Δίνουμε στο σενάριο αυτό 50% πιθανότητα».

Αν οι τάσεις του προηγούμενου μήνα, πληθωρισμός που επιβραδύνεται και ικανοποιητική ανάπτυξη, δείξουν διατηρησιμότητα, οι χρηματιστηριακές αγορές θα συνεχίσουν το ράλι και πιθανότατα θα ξεπεράσουν τα προηγούμενα υψηλά έως τον Ιούνιο του 2023.

Στο ανοδικό σενάριο της UBS, η Fed θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια αλλά η υποχώρηση του πληθωρισμού θα της επιτρέψει να σταματήσει τις αυξήσεις σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι προεξοφλεί η αγορά. Μικρότερος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή θα επιτρέψει επίσης στις μισθολογικές αυξήσεις να υπερβούν τον πληθωρισμό, ενισχύοντας την κατανάλωση και τις προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

---

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένας από τους μεγαλύτερους «μπαμπούλες» της εποχής μας, και δικαίως, αφού η παραγωγή του από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζει πολύ αρνητικά το κλίμα του πλανήτη μας. Θεωρητικά, κάθε μείωση των εκπομπών του θα έπρεπε να μας χαροποιεί. Όπως όμως μαθαίνουμε από την Αγγλία, αυτό δεν ισχύει πάντα.

Η προχθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής χημικών και λιπασμάτων CF Industries πως θα σταματήσει προσωρινά την παραγωγή αμμωνίας στο εργοστάσιό της στο Billingham της βορειοανατολικής Αγγλίας πάγωσε την αγγλική βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Πως γίνεται αυτό; Ένα σημαντικό υποπροϊόν στην διαδικασία παραγωγής αμμωνίας είναι και το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Στην βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιείται με πολλούς τρόπους: με αυτό γεμίζουν τα όπλα με τα οποία αναισθητοποιούνται τα κοτόπουλα και τα γουρούνια πριν την σφαγή τους, η παρουσία του μέσα στις συσκευασίες τροφίμων επιμηκύνει τον χρόνο παραμονής των τροφίμων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ χρησιμοποιείται και για την παραγωγή ξηρού πάγου ο οποίος χρησιμοποιείται για την ψύξη τροφίμων κατά την διαδικασία μεταφοράς και παράδοσής τους.

Εκτός αυτού όμως, το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται ευρύτατα από τις επιχειρήσεις που παράγουν μπύρα (χωρίς CO2 ο αφρός της μπύρας θα ήταν πολύ λιγότερο εντυπωσιακός) και από τις περίφημες αγγλικές pubs που προσφέρουν τεράστιες ποσότητες μπύρας στους πελάτες τους.

Με δεδομένο πως στο εργοστάσιο του Bellingham παράγεται το 42% του CO2 που χρησιμοποιείται από τις βρετανικές βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, η ανησυχία των επιχειρηματιών είναι πολύ λογική. Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που δημιουργείται πρόβλημα με την επάρκεια διοξειδίου του άνθρακα, τα ίδια περίπου έγιναν και πριν έναν χρόνο, πάλι με το ίδιο εργοστάσιο.

Η αγγλική κυβέρνηση υποστηρίζει πως παρότι ανησυχητική, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, καθώς είχαν ληφθεί αρκετά μέτρα για την διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων CO2 με αφορμή τα περσινά προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, η ανησυχία των επιχειρηματιών είναι πολύ μεγάλη.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ του Reuters, η ένωση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή μπύρας και την διαχείριση των Pubs δήλωσε, δια της διευθύνουσας συμβούλου της, πως η διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου αμμωνίας της CF Industries ήρθε την χειρότερη δυνατή στιγμή και εξέφρασε τον προβληματισμό της για την επάρκεια διοξειδίου του άνθρακα.

Αν αναλογιστούμε πως η βασική αιτία για την διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος και ιδίως η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου, αντιλαμβανόμαστε πως τελικά τίποτα δεν μένει ανεπηρέαστο από την ενεργειακή κρίση.

---

Ο συνιδρυτής του άλλοτε κραταιού hedge fund κρυπτονομισμάτων Three Arrows Capital χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς των εκκαθαριστών του Crypto Hedge Fund ανακριβείς και παραπλανητικούς. Ο Su Zhu, είπε ότι η Teneo παραπλάνησε το Ανώτατο Δικαστήριο της Σιγκαπούρης, το οποίο αυτή την εβδομάδα έδωσε άδεια στον εκκαθαριστή να ερευνήσει τα τοπικά περιουσιακά στοιχεία του hedge fund.

Σε ένορκη κατάθεση που δόθηκε στις 19 Αυγούστου αυτοπροσώπως στην Μπανγκόκ, ο Zhu είπε ότι ο εκκαθαριστής «δεν είχε παράσχει μια εντελώς πλήρη ή ακριβή εκδοχή των γεγονότων» στο δικαστήριο. Το δικαστήριο της Σιγκαπούρης αυτή την εβδομάδα χορήγησε άδεια στην Teneo να ερευνήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Three Arrows Capital στη Σιγκαπούρη, μια απόφαση που σημαίνει ότι αναγνωρίζει νομικά την εντολή εκκαθάρισης που κατατέθηκε αρχικά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Ο Zhu περιέγραψε το σύνθετο δίκτυο των οντοτήτων Three Arrows που είναι εγγεγραμμένες σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων και της πολιτείας Delaware των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα της σύνθετης δομής, η οντότητα που εδρεύει στη Σιγκαπούρη -Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL) - ενδέχεται να μην είναι σε θέση να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις των εκκαθαριστών, σύμφωνα με τον Zhu.

