Black Box: Όλοι φοβούνται τη μεγάλη διόρθωση. Η μεγάλη άνοδος πότε θα έρθει για το ΧΑ;

Την ώρα που στα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια να περιμένουν μία μεγάλη διόρθωση, στην Ελλάδα περιμένουμε ακόμη τη μεγάλη άνοδο που θα αντικατοπτρίζει τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των επόμενων ετών.

Με αφορμή όσα γράφαμε στo Black Βox επιχειρώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα «Γιατί έχει κολλήσει το ελληνικό Χρηματιστήριο» , η στήλη χθες είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με έναν έμπειρο διαχειριστή κεφαλαίων που βγάζει το ψωμί του στο City του Λονδίνου. Τον ρώτησε λοιπόν:

«Αφού η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με τόσο υψηλούς ρυθμούς, κάτι που δεν το λέω εγώ αλλά εσείς, οι αναλυτές και managers του δικού σας και άλλων διεθνών οίκων, και αυτό είναι κάτι που έχουμε να δούμε χρόνια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί δεν μας παρακαλάνε τα μεγάλα χαρτοφυλάκια να τα αφήσουμε να επενδύσουν στο ΧΑ; Δεν θα έπρεπε να κάνουν ουρές οι επενδυτές; Τουλάχιστον, βρε αδερφέ, να ξεπερνούσε με ευκολία τις 1.000 μονάδες ο ΓΔ και να βλέπαμε μία σταθερά ανοδική πορεία»

Η στήλη οφείλει να ομολογήσει ότι σκέφτηκε πως πως η απάντηση είναι σχεδόν αυτονόητη, αλλά ήθελε να την ακούσει από τον ίδιο. Περίμενε ότι θα έλεγε τα γνωστά, περί πανδημίας, κόκκινων δανείων, αβεβαιότητας κλπ.

«Ξεχνάς πως κινείται το έξυπνο χρήμα και πως σκέφτονται και λειτουργούν τα μεγάλα χαρτοφυλάκια», απάντησε.

Σήμερα, πρόσθεσε, ισχύει μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Η Ελλάδα δεν είναι η προβληματική περίπτωση της περιόδου 2010-2018, το μαύρο πρόβατο, η πεθαμένη αγορά που προσελκύει μόνο distressed funds τα οποία ψάχνουν ευκαιρίες σε assets με σχεδόν μηδενικές τιμές. Το δημόσιο εκσυγχρονίζεται, η κυβέρνηση κάνει μεταρρυθμίσεις και έχει πολλές περισσότερες στην ατζέντα της. Όμως δεν έχουμε την επενδυτική βαθμίδα, που πολλοί διαχειριστές θέλουν να δουν για να αγοράσουν, ούτε όμως έχει βελτιωθεί όσο πρέπει η κατάσταση σε ό,τι αφορά δείκτες όπως ο «ease of doing business».

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο που όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, περνάει κάτω από τα ραντάρ των επενδυτών. Ή για να στο πω αλλιώς, δεν κάνει το γκελ που θα έπρεπε. Ναι, το Σχέδιο Ανάκαμψης είναι game changer, μία ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στα 30 χρόνια, αλλά άντε πείσε εσύ τους ξένους ότι όλα αυτά που προβλέπει θα γίνουν...

Θέλουν να δουν έργα. Επομένως, αφού αρχίσει να υλοποιείται το Σχέδιο και μόλις βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, θα δούμε τεράστιες εισροές κεφαλαίων όχι μόνο σε τουρισμό και επενδυτικά projects αλλά και στο Χρηματιστήριο.

Πότε θα γίνει αυτό; Ήδη συμβαίνει υπογείως. Ξέρεις πόσα πράγματα «τρέχουν» και προετοιμάζονται στο παρασκήνιο ; Αλλά τα περισσότερα θα βγουν στην επιφάνεια με εκρηκτικό τρόπο όταν θα φανεί ότι περνάμε τον κάβο της πανδημίας, όταν μπούμε σε τροχιά αναβάθμισης στην επενδυτική βαθμίδα και όταν υλοποιηθούν και άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις και θα ευνοούν την ανάπτυξη. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Να παρακαλάς μόνο, συμπλήρωσε, να μην πέσουμε πάνω σε βράχο. Όπου βράχος, μία μεγάλη διόρθωση διεθνώς που θα κάνει τους επενδυτές αφενός να εξετάσουν ξανά τα ρίσκα που αναλαμβάνουν και αφετέρου να τους κάνει επιφυλακτικούς στο που επενδύουν γιατί θα θέλουν να έχουν διαθέσιμα κεφάλαια να τοποθετηθούν πρώτα στις μεγάλες και ώριμες αγορές που θα έχουν διορθώσει. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε το ΧΑ θα πρέπει να περιμένει… τη σειρά του και θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Αν γίνουν πάντως αυτά που πρέπει, το ελληνικό χρηματιστήριο θα τρέξει περισσότερο από όσο φαντάζεσαι…

Υ.Γ.: Ο οίκος του συγκεκριμένου διαχειριστή δεν αγοράζει ακόμη ελληνικές μετοχές.

---

Οι γνωστές φήμες περί αλλαγής της διοίκησης στην ΕΧΑΕ έχουν κάνει πάλι την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με αυτές, η κυβέρνηση θα επιθυμούσε τον ερχομό νέων προσώπων που θα διευθύνουν την επιχείρηση και θα εφαρμόσουν σχέδιο τόνωσης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Από πηγές του Μεγάρου Μαξίμου οι σχετικές φήμες διαψεύδονται με το επιχείρημα πως η εταιρεία είναι ιδιωτική, η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, και τις όποιες αποφάσεις τις λαμβάνουν οι μέτοχοι.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει και διαφορετικά, αφού το Δημόσιο δεν έχει στην κατοχή του ούτε μία μετοχή της ΕΧΑΕ, ενώ η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως κινείται θεσμικά σε τέτοιες υποθέσεις μένοντας μακριά από ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν το κύρος των θεσμών.

Πάμε λοιπόν στους μετόχους. Βλέποντας τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνει κανείς την αισθητή παρουσία εκπροσώπων των τραπεζών. Αυτό συνέβαινε διαχρονικά. Καμία τράπεζα, όμως, σήμερα δεν διαθέτει σημαντικό αριθμό μετοχών στην ΕΧΑΕ, τέτοιον τουλάχιστον που να είναι εμφανής στο μετοχολόγιο με τους μετόχους άνω του 5%.

Αντίθετα βλέπουμε την Goldman Sachs με 5,3%, το Small Cap World Fund με 5,09% και το The London and Amsterdam Trust Company Ltd με 5,01%.

Μοιάζει οξύμωρο ότι η ΕΧΑΕ φτιάχνει δείκτες που μετράνε τις επιδόσεις των εταιρειών στην εταιρική διακυβέρνηση ενώ για την ίδια την ΕΧΑΕ η πλειοψηφία των μετόχων δεν έχει κανένα λόγο μέσα στο Δ.Σ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσφορο έδαφος σε φήμες.

---

H σημερινή συνέντευξη του αναλυτή Dennis Shen της Scope Ratings στο Liberal Markets έχει ενδιαφέρον. Ένα από αυτά που δίνουν μια νέα διάσταση για τους όρους ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, είναι η επίπτωση του δημογραφικού στο ΑΕΠ της χώρας. Το εργατικό δυναμικό μειώνεται 0,7% κάθε έτος, κάτι που αναμένεται να συγκρατήσει την ανάπτυξη την πενταετία 2021-2025.

Ωστόσο γίνεται σαφές πως οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, η διαχείριση του δημόσιου χρέους και οι επενδύσεις λειτουργούν ευεργετικά και οδήγησαν στην απόφαση του οίκου αξιολόγησης να φέρει τη χώρα μας μια ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα.

---

Σκάνδαλο πρώτου μεγέθους φαίνεται να προκύπτει από το πόρισμα της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου της Παγκόσμιας Τράπεζας που έδειξε ότι υψηλόβαθμα νυν και πρώην στελέχη της ασκούσαν πιέσεις και «πείραζαν» τα στοιχεία των γνωστών εκθέσεων Doing Business για να αλλάζει προς το καλύτερο η κατάταξη της Κίνας. Στη υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται άμεσα η τέως επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας και νυν γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Η τελευταία το διαψεύδει, πλην, όμως τις ανακοινώσεις έκανε η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα η οποία παράλληλα αποφάσισε να διακόψει τη σύνταξη και δημοσιοποίηση των σχετικών εκθέσεων...

---

Ένας από τους καταλύτες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Η HSBC σε έκθεσή της αναφέρει πως ο ελληνικός τουρισμός είναι ο μεγάλος κερδισμένος της φετινής σεζόξν και ο μοναδικός προορισμός που κατάφερε να προσεγγίσει τα επίπεδα του 2019! Όλα δείχνουν πως ο στόχος για το 40-50% των τουριστικών εσόδων του 2019 που είχε θέσει η κυβέρνηση θα …υπερκεραστεί.

---

Win - win η έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank. Οι επενδυτές, long only funds στην συντριπτική τους πλειονότητα, κλείδωσαν για 6,5 χρόνια μια δυσεύρετη απόδοση 2,625%, η Alpha Bank από την πλευρά της έκανε ένα ακόμη βήμα άντλησης φτηνών -συγκριτικά με ό,τι ίσχυε- κεφαλαίων και με την υπερκάλυψη κατάφερε να δείξει στην αγορά ότι όταν έχεις στρατηγική οι επενδυτές σε εμπιστεύονται. Η χθεσινή έκδοση ομολόγου ήταν η τρίτη «έξοδος» στις αγορές για την τράπεζα η οποία έχει συγκεντρώσει φέτος κεφάλαια 1,8 δισ. ευρώ εκ των οποίων 800 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη ΑΜΚ και 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολόγου Tier2.

---

Για τη Jumbo τα λέγαμε και πρόσφατα στη στήλη. Η συνεχής «γκρίνια» του επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη για τα μεταφορικά κόστη, τα καρτέλ κλπ, δημιουργεί θόρυβο και καλύπτει τις εξαιρετικές επιδόσεις της εταιρείας παρά τα προβλήματα που υπάρχουν σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα αποτελέσματα 6μήνου έδειξαν πως η Jumbo τα πάει περίφημα με βελτίωση σε όλα τα επίπεδα του ισολογισμού της και αποτελεί μια από τις φτηνότερες μετοχές του ΧΑ στην τρέχουσα αποτίμηση. Η μόνη επιφύλαξη που μπορεί να κρατήσει κανείς είναι για την πιθανή επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν στα μεγέθη των επόμενων τριμήνων η επιδείνωση των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και ένα ενδεχόμενο άλμα του πληθωρισμού.

---

-Σήμερα Παρασκευή μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα γίνουν οι αλλαγές στoυς δείκτες FTSE του Χρηματιστηρίου οι οποίες θα ισχύσουν από την προσεχή Δευτέρα, οπότε ίσως θα πρέπει να περιμένουμε αυξημένες συναλλαγές σε συνδυασμό και με το κλείσιμο των παραγώγων. Να θυμίσουμε πως η Πειραιώς μπαίνει στους δείκτες FTSE All-World και FTSE Emerging Europe Mid Cap index ως αποτέλεσμα της αναβάθμισής της από τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης. Δύο εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής που έχουν εξαιρετικές επιχειρηματικές και χρηματιστηριακές επιδόσεις, η Epsilon Net και η Entersoft, εισέρχονται στον δείκτη FTSE Emerging Europe Micro Cap index, από τον οποίο παράλληλα διαγράφονται η Πλαστικά Θράκης, η Κρι – Κρι, η Attica Bank και η MIG.

---

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και μένει να δούμε πως θα αντιδράσει η αγορά στα αισθητά βελτιωμένα μεγέθη που αναμένεται να παρουσιάσει η Aegean Airlines για το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Οι αναλυτές εκτιμούν πως η αεροπορική εταιρεία θα εμφανίσει θετικές ταμειακές ροές για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της πανδημίας αλλά και έστω και οριακή λειτουργική κερδοφορία. Ανεξάρτητα αν οι ζημιές διατηρηθούν, η εταιρεία έχει ήδη τροχοδρομήσει στον διάδρομο απογείωσης των αποτελεσμάτων της μετά από ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι από άποψη αφίξεων.

Το σύνθημα για την ανάκαμψη των αεροπορικών εταιρειών έδωσε πάντως χθες η Ryanair αυξάνοντας σημαντικά τις εκτιμήσεις για το πτητικό έργο, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ενισχυθεί πάνω από 7%.

---

Η αναβάθμιση του Γ. Καραγιάννη σε υφυπουργό Υποδομών μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό έφερε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση και της στενής συνεργάτιδάς του Έλλης – Μαρία Γεράρδη η οποία από σύμβουλός του στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, έγινε η ίδια Γενική Γραμματέας. Η κ.Γεράρδη, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, έχει μακρά εμπειρία σε έργα υποδομών καθώς μεταξύ άλλων έχει εργαστεί στην κατασκευή της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού της Αττικής Οδού το διάστημα 1999 – 2005, στην εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ το διάστημα 2005-2007, στη ΜΟΔ ΑΕ κ.α

---

Εκτός απροόπτου σήμερα θα μάθουμε αν όσα ακούγονται για έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον αναφορικά με το λιμάνι του Ηρακλείου έχουν βάση καθώς λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί ότι στον διαγωνισμό θα κατέβουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο όμιλος του Γ. Γρύλου (Sky Express, Aviareps, Swissport), ο όμιλος Γκριμάλντι, η ANEK και η Attica Group. Τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται στην Κρήτη, από το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έως τα οδικά έργα, δημιουργούν τις απαραίτητες εκείνες υποδομές που θα οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη την ευρύτερη περιοχή.

---

Τα αποτελέσματα της Byte Computers ακολουθούν τη θετική πορεία του κλάδου, ο οποίος έχει σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας ευνοήθηκαν από την πανδημία, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που συνάντησαν. Έτσι λοιπόν η εισηγμένη στο πρώτο εξάμηνο του έτους είδε τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κατά 31,1% στα 18,8 εκατ.ευρώ, τα EBTIDA να βελτιώνονται 70% και τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται 68,7% στα 1,1 εκατ.ευρώ, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το έτος αναμένεται να κλείσει ικανοποιητικά για την εισηγμένη, ενώ όπως πληροφορείται η στήλη η διοίκηση της εισηγμένης για το υπόλοιπο του έτους αναμένεται να διεκδικήσει περισσότερα έργα του δημοσίου, να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και βεβαίως στο «στόχαστρο» της εταιρείας έχουν μπει νέα συμβόλαια με τράπεζες και μεγάλες εταιρείες της χώρας.





