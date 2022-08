Black Box: Οι ηγέτες της ναυτιλίας, ο Κυριάκος στον Εμίρη, mega στρατηγική επένδυση και σημαντική άνοδος για την Premia

Πρωτοστατούν στο χορό δισεκατομμυρίων στις αγοραπωλησίες πλοίων οι Έλληνες εφοπλιστές που από τις αρχές του χρόνου κάνουν τζίρο 7,15 δισ. δολαρίων με την αγορά 183 πλοίων και την πώληση 149. Οι Έλληνες αντιπροσωπεύουν το 16% των αγορών μεταχειρισμένων πλοίων, ενώ στις αγορές δεξαμενόπλοιων, το ποσοστό των Ελλήνων αυξάνεται στο 25%. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες αγόρασαν 88 φορτηγά πλοία, 89 δεξαμενόπλοια, 3 πλοία μεταφοράς κοντέινερ και 2 πλοία μεταφοράς Gas. Να σημειωθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έγιναν 1.198 αγοραπωλησίες πλοίων, αξίας 35,7 δισ. δολαρίων.

Όπως είναι λογικό, οι Έλληνες βρίσκονται στην κορυφή και σε ό,τι αφορά στα κεφάλαια που έχουν διαθέσει μέχρι στιγμής φέτος για την second hand αγορά. Ειδικότερα έχουν επενδύσει $3,9 δισ. δολάρια.

Οι πρωτιές όμως δεν τελειώνουν εδώ, καθώς οι πλοιοκτήτες από την Ελλάδα επενδύουν σε νέα, ενεργειακά αποδοτικά πλοία και σε φιλικό προς το περιβάλλον εξοπλισμό, με την μέση ηλικία του Ελληνόκτητου στόλου να βρίσκεται στα 9,99 έτη, χαμηλότερη από την αντίστοιχη του παγκόσμιου μέσου όρου που είναι στα 10,28 έτη.

Ενδεικτικό είναι ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο (27,6%) της ελληνόκτητης χωρητικότητας σε dwt εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Παγκόσμιου προτύπου του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη Σχεδίαση του πλοίου (EEDI), τεχνικό μέτρο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (IMO), το οποίο διασφαλίζει βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση για τα πλοία.

---

Επίσημη επίσκεψη στη Ντόχα θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Δευτέρα, εκτός απροόπτου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντήσει τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Tamim Bin Hamad Al Thani. Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε ένα άνευ προηγουμένου σαφάρι προς αναζήτηση επενδυτών, με το κλίμα για τη χώρα μας να έχει διεθνώς αλλάξει. Έτσι λοιπόν, μετά τη Σαουδική Αραβία, ήρθε η ώρα για το Κατάρ, όπου η επέκταση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Άλλωστε, σχετικές κινήσεις έχουν γίνει ήδη από την κυβέρνηση, για παράδειγμα από τον Κώστα Φραγκογιάννη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές από το Κατάρ έχει ο ενεργειακός και τουριστικός τομέας, όπως και οι νέες τεχνολογίες και το real estate. Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος στη στήλη, δεν είναι τυχαία η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη στιγμή που η ενεργειακή κρίση ταλαιπωρεί την Ευρώπη…

---

Aπό επενδύσεις που είναι δυνατόν να αλλάξουν την ελληνική οικονομία έχει ανάγκη η χώρα. Σε αυτές ανήκει το επενδυτικό σχέδιο «εξατομικευμένες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες δίπλα στον Έλληνα Ασθενή (POCare Model)» της Theracell που έχει συνολικό προϋπολογισμό 83 εκατ. ευρώ και εντάχθηκε, πρόσφατα, στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων. Ουσιαστικά, η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Θ. Παπαθανάση προβλέπει επιχορηγήσεις 31,73 εκατ. ευρώ και φοροαπαλλαγές της τάξεως των 1,96 εκατ. ευρώ. Η Theracell αναμένεται να δημιουργήσει 173 νέες θέσεις εργασίας έως το έκτο έτος της επένδυσης και συνολικά 512 μέχρι και το τελευταίο έτος αυτής, το 2040.

Η εταιρεία συστάθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Μέτοχοι της εταιρείας είναι η αμερικανική Orgenesis Maryland Inc με 50% και η Theracell Προηγμένες Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Α.Ε. με 50%. Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Φώτης Σακελλαρίδης. Στην Orgenesis Maryland Inc αντιπρόεδρος των διεθνών δραστηριοτήτων είναι ο Greg Roumeliotis.

---

Περίπου εννιά χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η τουριστική επένδυση της Μεντεκίδης κατασκευαστική που αφορά στην αξιοποίηση του ακινήτου στον Αγ. Ιωάννη Σιθωνίας. Μέσω, δηλαδή, της εταιρείας Ακτή Αγίου Ιωάννη Αναπτυξιακή, η επιχειρηματική οικογένεια της Βόρειας Ελλάδα έχει δημιουργήσει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, δυναμικότητας 500 κλινών, που αποτελεί τμήμα του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος που θα κατασκευαστεί σε δεύτερη φάση και θα διαθέτει γήπεδο γκολφ. Στο ξενοδοχείο, που διαθέτει 179 δωμάτια, δυναμικότητα 500 κλινών κι έχει τεθεί υπό τη διαχείριση της Zeus International, παραχωρήθηκε, προ ημερών, για 33 χρόνια η μαρίνα που βρίσκεται στον Άγ. Ιωάννη Σιθωνίας σε χερσαία έκταση 3.660 τ.μ. και διαθέτει δυναμικότητα ελλιμενισμού 44 σκαφών. Να σημειώσουμε ότι η Μεντεκίδης κατασκευαστική είχε υποβάλει δεσμευτική προσφορά στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της έκτασης στον Άγ. Ιωάννη τον Νοέμβριο του 2013. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο φετινό καλοκαίρι για να ξεκινήσει η α' φάση της επένδυσης, το πεντάστερο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική.

---

Αρκετά γαλαντόμα η διοίκηση της CPI στο πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option). Μοίρασε περίπου 200 χιλ. τεμάχια προς 0,30 ευρώ, δηλαδή κάτω από το μισό της χρηματιστηριακής τιμής, με τα 105 χιλ. τεμάχια να παίρνει ο Αριστείδης Παπαθάνος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και 57 χιλ. τεμάχια πήρε ο πρόεδρος της εταιρείας Χρήστος Παπαθάνος. Να σημειωθεί πως η εισηγμένη στη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2021 έβγαλε καθαρά κέρδη 77 χιλ. ευρώ, ενώ στην προηγούμενη χρήση είχε ζημία 275 χιλ. ευρώ

---

Πριν λίγες εβδομάδες, η μετοχή της Premia Properties βρέθηκε ακόμα και κάτω από τα 1,20 ευρώ. Στις 10 Αυγούστου έγραψε χαμηλό 1,15 ευρώ. Η λογιστική αξία της μετοχής είναι σημαντικά υψηλότερη (1,45 ευρώ τέλος 2021) και με δεδομένο το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει, έχει βγει αγοραστικό ενδιαφέρον. Χθες οι αγοραστές απορροφούσαν με άνεση την προσφορά και οδήγησαν τη μετοχή σημαντικά υψηλότερα. Η εταιρεία έχει σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, χαμηλό κόστος δανεισμού, τα έσοδα δεν έχουν επηρεαστεί από τις αναταράξεις της αγοράς και οι μέτοχοι αναμένεται να λάβουν και μέρισμα από το 2023.

---

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών η HSBC μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις μετοχές τους, προτείνοντας σύσταση «buy» για όλες.

Η νέα τιμή στόχος για την Alpha Bank ανεβαίνει στα 1,45 ευρώ από 1,25 ευρώ πριν και για την Eurobank στα 1,65 ευρώ από 1,45 ευρώ. Για την Εθνική η τιμή στόχος αυξάνεται στα 4,55 ευρώ από 4,15 και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2,70 ευρώ από 1,95 πριν. Αντίστοιχα, τα περιθώρια ανόδου με βάση τις νέες τιμές στόχους είναι +48% για την Alpha Bank, +68% για τη Eurobank, +34% για την Εθνική και +139% για την Τράπεζα Πειραιώς. Η HSBC βλέπει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου στην Eurobank και στην Πειραιώς.

Η HSBC εκτιμά επίσης πως τα πιο ελπιδοφόρα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου προήλθαν από την Τράπεζα Πειραιώς. Η ισχυρή αύξηση των κερδών προ προβλέψεων και η καλή δημιουργία κεφαλαίων φέτος, κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική την αποτίμηση της τράπεζας σε όρους λογιστικής αξίας στις 0,24 φορές (P/TBV). Τα αποτελέσματα ήταν ισχυρά σε όλες τις τράπεζες με τα κέρδη προ προβλέψεων να αυξάνονται κατά 8% - 11% σε τριμηνιαία βάση και την Αlpha Bank να πετυχαίνει την καλύτερη πιστωτική ανάπτυξη και τον καλύτερο έλεγχο του κόστους.

---

To Tether, το μεγαλύτερο σε κεφαλαιοποίηση stablecoin, ανακοίνωσε συνεργασία με την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών BDO για βεβαιώσεις αποθεματικών που εκδίδει. To Tether ανακοίνωσε επίσης ότι στοχεύει να περάσει από έναν «πλήρη λογιστικό έλεγχο». To Tether θα συνεργαστεί με τον ιταλικό βραχίονα της πέμπτης μεγαλύτερης λογιστικής εταιρείας στον κόσμο, για την έκδοση εκθέσεων διασφάλισης και βεβαίωσης των αποθεματικών της. Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με δύο λογιστικές εταιρείες με έδρα τα νησιά Κέιμαν, τις Moore Cayman και MHA Cayman. Όταν ρωτήθηκε εάν προσέγγισε κάποια από τις «Big Four» λογιστικές εταιρείες, δηλαδή τις Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG και PricewaterhouseCoopers (PwC), οι εκπρόσωποι του Tether δήλωσαν: «Έχουμε σχολιάσει δημόσια το γεγονός ότι κανένα stablecoin δεν έχει μέχρι σήμερα πετύχει να διασφαλίσει τον έλεγχο με κάποια λογιστική εταιρεία που ανήκει στις Big 4».

Το Tether άρχισε να συνεργάζεται με την BDO Italia τον Ιούλιο για τις τριμηνιαίες βεβαιώσεις , προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε μηνιαίες. Όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα, η εταιρεία είπε ότι ελπίζει να εκδίδει μηνιαίες αναφορές «πολύ σύντομα».

Το USDT stablecoin του Tether, που κυκλοφόρησε το 2014, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με την τρέχουσα συνολική προσφορά του να ξεπερνά τα 66 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποθεματικά του Tether έχουν προκαλέσει πολλές διαμάχες μέχρι σήμερα , με το επενδυτικό κοινό να έχει ακόμα αμφιβολίες για το κατά πόσο καλύπτονται πλήρως, ενώ στο παρελθόν πολλοί αναλυτές ισχυρίζονταν ότι το Tether χειραγωγεί τις τιμές των κρυπτονομισμάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αποδείξεις.

Όταν ξεκίνησε η κυκλοφορία του USDT, το Tether ισχυρίστηκε ότι κάθε stablecoin υποστηρίζεται 1:1 με δολάρια ΗΠΑ. Τον Μάρτιο του 2019, ενημέρωσε τον ιστότοπό της εταιρείας δηλώνοντας ότι «όλα τα ψηφιακά νομίσματα Tether υποστηρίζονται 100% από τα αποθεματικά της Tether». Αργότερα δημιούργησε μια σελίδα διαφάνειας στον ιστότοπό της που περιγράφει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε τρία νομίσματα και χρυσό. Όταν η εταιρεία άρχισε να παρέχει τριμηνιαίες εκθέσεις βεβαίωσης (μόλις πέρυσι) επικρίθηκε επειδή δεν αποκάλυψε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές της, όπως οι αξιολογήσεις εταιρικού χρέους.

Το Tether επίσης έχει επικριθεί για τη σημαντική έκθεσή της σε εμπορικά χρεόγραφα, τα οποία μπορεί να περιλάμβαναν κινεζικά εμπορικά χρεόγραφα. Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία δήλωσε τότε ότι δεν κατείχε κανένα κινεζικό εμπορικό χρέος και ότι η συνολική της έκθεση σε εμπορικά χαρτιά μειώθηκε σε περίπου 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με σχέδια να τη μειώσει στο μηδέν μέχρι τον Οκτώβριο ή τις αρχές Νοεμβρίου του 2022.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.