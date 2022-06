Black Box: Μπάκος - Καϋμενάκης και Εξάρχου ταράζουν (πάλι) τα ύδατα

Όταν οι Μπάκος - Καϋμενάκης - Εξάρχου πούλησαν τη συμμετοχή τους στον Ελλάκτωρα, κάποιοι βιάστηκαν να πουν ότι αυτό ήταν και πάει. Ότι η συμμετοχή τους στον Ελλάκτωρ ήταν μια πετυχημένη κίνηση χρηματιστηριακού και μόνο ενδιαφέροντος που είχε στο τέλος ένα (όχι ευκαταφρόνητο) κέρδος της τάξης των 70 εκ. ευρώ. Ακόμη κι έτσι να ήταν τα πράγματα δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι τα πήγαν άσχημα! Αλλά απ’ ότι φαίνεται τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η επένδυσή τους στον Ελλάκτωρ δεν είχε από την αρχή «χρηματιστηριακό στόχο». Επιχειρηματικός ήταν ο στόχος, απλά στην πορεία πήγε αλλιώς! Και επιχειρηματική εξακολουθεί να είναι η στόχευσή τους. Να μην ξεχνάμε ότι οι τρεις επενδυτές είχαν επισημάνει σε ανακοίνωσή τους για την πώληση των μετοχών τους στον Ελλάκτωρ ότι θα … επέστρεφαν! Και επιστρέφουν!

Οι πληροφορίες της στήλης υποστηρίζουν ότι οι Μπάκος - Καϋμενάκης και Εξάρχου πρόκειται να επενδύσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα περισσότερα από 300 εκ. ευρώ στην ενέργεια, στις κατασκευές, στο real estate και στην πληροφορική. Σε μία εποχή που άλλοι αναζητούν την κοντινότερη έξοδο κινδύνου, αυτοί επιμένουν σε επενδύσεις στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό συζητούν με την Ιντρακάτ, αλλά και με άλλες εταιρείες. Ειδικά αυτό το «άλλες εταιρείες» κρατήστε το για το όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Με την Ιντρακάτ, πάντως, δεν έχει ακόμη βγει λευκός καπνός, παρά το γεγονός ότι επικρατεί καλό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.

---

Μεγάλη αλήθεια είπε ο CEO της ΔΕΗ στη χθεσινή γενική συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ότι δηλαδή αν δεν είχε εξυγιανθεί η ΔΕΗ δε θα άντεχε την κρίση. Φαντάζεστε να είχε μπει σε μία τέτοια ενεργειακή κρίση, με τον ισολογισμό που είχε πριν μερικά χρόνια, με τις μεγάλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις αναφορές του ορκωτού για τα οικονομικά της; Να μην είχαν μπει τα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου; Επιπλέον ο κ. Στάσσης είπε, απαντώντας στις ερωτήσεις για την πορεία της μετοχής, η οποία βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από την αύξηση κεφαλαίου, πως είναι ευκαιρία και το επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει αγορές ιδίων μετοχών. Μάλιστα τόνισε πως θεωρεί ότι δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση από την αγορά της μετοχής και πως όχι μόνο πιστεύει ότι θα ανακάμψει, αλλά και ότι θα πρωταγωνιστήσει.

Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στο επενδυτικό της πρόγραμμα που είναι εστιασμένο στις ΑΠΕ. Επανέλαβε την εκτίμηση για EBITDA το 2022 στα ίδια επίπεδα με το 2021, αλλά και την τελική γραμμή να επηρεάζεται από την έκτακτη φορολόγηση. Επανέλαβε επίσης τη δέσμευση για διανομή μερίσματος από το 2023. Τα παραπάνω βοήθησαν στο να βελτιωθεί η πορεία της μετοχής στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών χθες.

---

Στις δυνατότητες του ελληνικού χρηματιστηρίου, «καθώς η χώρα επιστρέφει με δυναμικότητα στην παγκόσμια οικονομία» αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης στο συνέδριο που διοργάνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης τόνισε την ανάγκη οι μισθοί στο δημόσιο να ακολουθήσουν τον ιδιωτικό τομέα και οι καλοί να αμείβονται, ενώ οι Αρχές, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να κινούνται με καλύτερη ευελιξία στο θέμα των προσλήψεων.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αναφορικά με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην εγχώρια κεφαλαιαγορά, υπογράμμισε πως έχει δρομολογηθεί έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έργο που θα συντελέσει ενεργά στην αποτελεσματική λειτουργία της Εποπτικής Αρχής.

«Παράλληλα, λάβαμε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, με στόχο την προώθηση στοχευμένων ενεργειών και νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας. Ο κ. Σταϊκούρας επίσης ανέφερε πως ο επόμενος στόχος είναι η επιστροφή στις ώριμες αγορές μετά από 12 χρόνια.

---

Όλο και χαμηλότερα τα αντανακλαστικά της εγχώριας αγοράς, με το επιφυλακτικό κλίμα να συμπαρασύρει ακόμα και τίτλους εταιρειών με σημαντικές μερισματικές αποδόσεις, ή μεγάλες, ποσοστιαία, επιστροφές κεφαλαίου.

Έτσι, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση κινήθηκαν με αρνητικό πρόσημο «βαριά» χαρτιά, παρά τα γενναία μερίσματα. Επίσης, εντύπωση κάνει η αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα της ΦΒΜΕΖΖ, παρά την ανακοινωθείσα επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 0,0144 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση με το χθεσινό κλείσιμο 21,5%), με τους αγοραστές να βρίσκουν μπροστά τους υψηλότατη προσφορά.

---

Η δημιουργία μόνο κτιρίων γραφείων στο οικόπεδο 50 στρεμμάτων στην οδό Χαρτεργατών και στην Ιερά Οδό στον Βοτανικό της πρώην Softex φαίνεται να είναι το επικρατέστερο σενάριο της Dimand για την αξιοποίηση του ακινήτου. Στο πρόσφατο παρελθόν η εταιρία, εξέταζε τη δημιουργία και χρήσεων κατοικίας, λόγω της αυξημένης ζήτησης για στέγαση από τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανάπλαση της πρώην Softex, που ανήκει στο τρέχον χαρτοφυλάκιο έργων της Dimand, θα ολοκληρωθεί τέλη 2024, αρχές 2025 και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λόγω των νέων μεγάλων έργων που δρομολογούνται στην περιοχή.

Πρώτο τη τάξει βρίσκεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, με το Δήμαρχο Αθήνας Κ. Μπακογιάννη να διαβεβαιώνει, πρόσφατα, ότι μέσα στη χρονιά θα μπουν μπουλντόζες. Έτσι, η αγορά έχει το βλέμμα στραμμένο στο διαγωνισμό που ίσως να προκηρυχθεί και μέσα στο καλοκαίρι για την επιλογή εταιρίας που θα κατασκευάσει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού-αναπόσπαστο κομμάτι της Διπλής Ανάπλασης. Το χρονοδιάγραμμα θέλει οι νέες γηπεδικές εγκαταστάσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2026. Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ της ευρύτερης ανάπλασης της περιοχής του Βοτανικού-Ελαιώνα είναι η κατασκευή του νέου σταθμού ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα που είναι επένδυση 100 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι ο νέος σταθμός Ελαιώνα θα αποτελέσει πόλο έλξης, με τις χρήσεις (γραφεία, τράπεζες, καταστήματα, συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχείο) που θα διαθέτει το συγκρότημα να αναμένεται ότι θα αναβαθμίσουν την ευρύτερη περιοχή.

---

Σημαντική άνοδο αναμένει η Engel & Völkers Ελλάδας στη ζήτηση και κατ’ επέκταση στις τιμές ακινήτων στο Νότιο Αιγαίο το καλοκαίρι. Πρόκειται περί υπερβολής; Μάλλον όχι, εάν δει κανείς και τις ορδές των τουριστών στην Αθήνα και βέβαια στα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, στο Νότιο Αιγαίο η άνθηση του τουρισμού και η υψηλή ζήτηση για εξοχικές κατοικίες πέρυσι προκάλεσαν την εκτόξευση των τιμών έως και 15% στο τμήμα ακινήτων πολυτελείας για ακίνητα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και έως και 8% στο τμήμα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρόλα αυτά, η κατηγορία προνομιακών ακινήτων στο Νότιο Αιγαίο παραμένει σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς διακοπών. Στα Δωδεκάνησα οι τιμές για χλιδάτες βίλες σε premium τοποθεσίες έφτασαν τα 7.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι παραθαλάσσιες βίλες πωλήθηκαν έως και 2 εκατομμύρια ευρώ. Στην Πάρο οι σύγχρονες βίλες με ιδιωτική πωλούνται πέριξ των 2.5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Στην Μύκονο έχουν αλλάξει χέρια βίλες έναντι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έως και 17.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο καταβλήθηκαν για βίλες σε γνωστές τοποθεσίες με άμεση πρόσβαση στην παραλία. Στη Σαντορίνη οι τιμές αγγίζουν τα 3 εκατ. ευρώ και τα 9.000 ευρώ ανά τετραγωνικό.

---

Μετά την κορυφή του στα τέλη Ιανουαρίου, το βαρόμετρο φόβου της Wall Street, o δείκτης VIX, δείχνει να έχει παγιδευτεί σε ένα συρρικνούμενο εύρος διακύμανσης. Μια διάσπαση του εύρους αυτού μπορεί να σηματοδοτήσει τη νέα κατεύθυνση του βαρόμετρου. Ο VIX που μετρά την τεκμαρτή μεταβλητότητα του S&P500 με βάση τις τιμές δικαιωμάτων έχει εγκλωβιστεί σε ένα εύρος διακύμανσης που οριοθετείται από δύο γραμμές τάσης: Μια γραμμή στήριξης από τον περασμένο Νοέμβριο και μια γραμμή αντίστασης από την κορυφή του Ιανουαρίου.

Πολλοί στην αγορά περιμένουν την «τελική παράδοση» των επενδυτών για να θεωρήσουν ότι η αγορά έφτασε στον πάτο της, που σημαίνει μια εκτόξευση του VIX σε ακραία επίπεδα που θα σηματοδοτήσει το τέλος της πτώσης της χρηματιστηριακής αγοράς. Ωστόσο, ο σχηματισμός που δείχνει χαμηλότερα υψηλά στον VIX στα χαμηλότερα χαμηλά του S&P500 μπορεί να σηματοδοτεί μια διαδικασία σχηματισμού πάτου σε εξέλιξη.

Κοιτώντας πίσω από το 1998 έως το 2020 σε ημερήσια βάση, υπήρξαν εννέα μεγάλες πτώσεις του δείκτη S&P500: Τρεις διορθώσεις (-10%-20%) και έξι bear markets (-20%+).

Μόνο σε δύο από αυτές το ημερήσιο υψηλό του VIX συνέπεσε με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό του S&P 500. Ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών του VIX βρίσκεται σήμερα στο 23,75, υποδηλώνοντας υψηλό επίπεδο μεταβλητότητας. Οι traders περιμένουν να δουν σε ποια κατεύθυνση θα σημειωθεί η διάσπαση των γραμμών τάσης του VIX.

---

Πριν μερικές μέρες ρίξαμε μία γρήγορη ματιά στην εντελώς υποτονική αγορά IPOs στα αμερικανικά χρηματιστήρια, όπου οι φετινές επιδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με τις περυσινές. Όπως έχουμε δει από την αρχή της φετινής χρονιάς, στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα στις χώρες του Περσικού Κόλπου, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο πακτωλός δολαρίων (και άλλων βέβαια νομισμάτων) που ρέει με τη βοήθεια των πολύ υψηλών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, έχει δημιουργήσει ένα πολύ ευνοϊκό κλίμα για τα χρηματιστήρια της περιοχής και τις εισαγωγές νέων εταιρειών σε αυτά. Πράγμα που διευκολύνει και τα σχέδια των ηγετών των χωρών της περιοχής για σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας. Έτσι λοιπόν, μάλλον για πρώτη φορά στην χρηματιστηριακή ιστορία, οι μεγάλες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην περιοχή, προσπαθώντας να βρουν ενδιαφέρουσες επενδύσεις για τους πελάτες τους.

Σε αυτή τους την προσπάθεια έχουν αρχίσει να οργανώνουν ταξίδια για τα υψηλόβαθμα στελέχη τους αλλά και για ορισμένους καλούς πελάτες τους, ταξίδια προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου, με σκοπό την συμμετοχή των πελατών τους στις πολλές και ενδιαφέρουσες αρχικές δημόσιες εγγραφές που γίνονται εδώ και μήνες στην περιοχή. Όπως μαθαίνουμε από το Bloomberg, η Citigroup και η JPMorgan Chase έχουν ξεκινήσει αυτή την νέα «μόδα», ενώ η Bank of America και άλλες ετοιμάζονται να τις ακολουθήσουν. Μαζί με τα στελέχη των τραπεζών (ή και μόνοι τους) πηγαίνουν και εκπρόσωποι των μεγάλων θεσμικών επενδυτών, όπως η Blackrock και η Fidelity.

Τα πρωτότυπα αυτά ταξίδια έχουν ήδη πάρει το προσωνύμιο «reverse road shows», γιατί στην ουσία αντιστρέφουν την συνηθισμένη διαδικασία κατά την οποία οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να μπουν στα αμερικανικά χρηματιστήρια στέλνουν τα υψηλόβαθμα στελέχη τους στην Νέα Υόρκη και άλλες αμερικανικές πόλεις για να συναντήσουν τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές και τα στελέχη των επενδυτικών τραπεζών των ΗΠΑ. Στην περίπτωση του Περσικού Κόλπου, τα αεροπλάνα πηγαίνουν προς το Ριάντ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και άλλες πόλεις για να συναντήσουν τους τοπικούς επιχειρηματίες, προσπαθώντας να πείσουν αυτούς να τους αφήσουν να «παίξουν και αυτοί στο παιχνίδι». Με λίγα λόγια, ο κόσμος έχει έρθει ανάποδα. Η κατάσταση που περιγράφουμε οφείλεται βέβαια σε μεγάλο βαθμό στην τωρινή συγκυρία με την πολύ υψηλή τιμή των ορυκτών καυσίμων και το «ξεφούσκωμα» των δυτικών αγορών, αλλά, κατά την άποψή μας τουλάχιστον, καλά θα κάνουμε να αρχίσουμε να την συνηθίζουμε.

---

Η κατάρρευση των NFT και των κρυπτονομισμάτων έχει ήδη κοστίσει σε πολλούς επενδυτές. Η κατακόρυφη πτώση της αξίας των κρυπτονομισμάτων είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά και για εκείνες τις επιχειρήσεις που δέχονται τα κρυπτονομίσματα ως πληρωμή. Μία από αυτές είναι το εστιατόριο Bored and Hungry με θεματική εμπνευσμένη από συλλογές NFT, του οποίου η διοίκηση αποφάσισε να σταματήσει να δέχεται πληρωμές σε κρυπτονομίσματα. Όπως θα μπορούσε κανείς να μαντέψει, το Bored and Hungry που βρίσκεται στην πόλη Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, πήρε το όνομά του από την συλλογή Bored Ape NFTs. Είναι επομένως πολύ ειρωνικό το γεγονός ότι η πτώση των τιμών των κρυπτονομισμάτων φέρεται να ανάγκασε το εστιατόριο να σταματήσει να δέχεται πληρωμές σε κρυπτονομίσματα. Το Bored and Hungry αφαίρεσε όλες τις αναφορές σε κρυπτονομίσματα από το μενού του και η επιχείρηση δέχεται πλέον πληρωμές μόνο σε δολάρια ΗΠΑ.

Οι πωλήσεις NFT μειώθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες και το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στη συλλογή Bored Apes. Μάλλον στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, κανένας δεν μπορεί να βαρεθεί με τις εξελίξεις που συμβαίνουν καθημερινά, ωστόσο οι πελάτες του εστιατορίου δεν αποκλείεται να μείνουν «πεινασμένοι», εάν είχαν επενδύσει σε φούσκες που κατέρρευσαν.

