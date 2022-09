Black Box: Η μεγάλη μάχη των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη, η ξενάγηση στης Lamda, άλμα για Premia και υψηλές πτήσεις για Aegean

Λίγες μέρες μένουν για την κατάθεση προσφορών την ερχόμενη Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου για τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης και φαίνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι περιφερειακές εντάσεις έχουν ήδη αναγάγει το λιμάνι σε μοναδικό προς απόκτηση asset, καθώς προαλείφεται να μετατραπεί ουσιαστικά σε μια από τις σημαντικότερες εναλλακτικές οδούς ανεφοδιασμού που θα παρακάμπτει τα στενά που ελέγχονται από την Τουρκία προς τη Μαύρη Θάλασσα.

Τη σημασία του λιμένα αναδεικνύουν και αναφορές στα διεθνή μέσα και δη σε αμερικανικά, όπου αναφέρεται ότι η ποσότητα πολεμικού υλικού που μεταφέρθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Αλεξανδρούπολης αυξήθηκε σχεδόν 14 φορές πέρυσι, πριν από τον πόλεμο.

Στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ οι ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες για το λιμάνι είναι οι Quintana Infrastructure & Development (αμερικανικών συμφερόντων), Cameron S.A. – Goldair Cargo AE – Bollore Africa Logistics, International Port Investments Alexandroupolis, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group – Euroports-EFA Group και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΛΘ ΑΕ.

Περνώντας στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας, η απόκτηση του Λιμένα Φίλιππος II της Καβάλας από το επενδυτικό σχήμα Black Sumitt-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θεωρείται από πολλούς προάγγελος για το διαγωνισμό της Αλεξανδρούπολης.

Υπενθυμίζεται δε όσον αφορά στην αμερικανική πλευρά ότι τον Οκτώβριο του 2021 οι ΗΠΑ και η Ελλάδα επέκτειναν τη διμερή συμφωνία τους Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, η οποία μεταξύ άλλων όριζε την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης, ως μέρος του στόχου των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να μετακινήσουν δυνάμεις στα Ανατολικά Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Ο μεγάλος προβλήτας του λιμανιού, το παρακείμενο διεθνές αεροδρόμιο, η οδική και σιδηροδρομική σύνδεσή του με αντίστοιχα δίκτυα και το διαθέσιμο μεγάλο πλησίον στρατόπεδο αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν το ρόλο του.

Άλλωστε, πέρα από το γεωστρατηγικό του ρόλο το λιμάνι έχει μεγάλο λόγο στις διεθνείς μεταφορές δεδομένης της ρευστότητας στη Μαύρη Θάλασσα και τα στενά του Βοσπόρου, καθώς διαθέτει εύκολη διασύνδεση δια των συνδυασμένων μεταφορών με τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα και τον Δούναβη, και τις χώρες της Βαλτικής.

Προ μηνός δε το λιμάνι επισκέφτηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ συνοδευόμενος από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη. Επίσκεψη που δείχνει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στο γεωστρατηγικό ρόλο του λιμανιού και της ευρύτερης περιοχής η αμερικανική πλευρά.

---

Την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά τη μεγάλη πρόοδο των εργασιών στο Ελληνικό είχαν εκπρόσωποι ξένων ΜΜΕ που ξεναγήθηκαν πρόσφατα στο χώρο του εργοταξίου του μεγάλου έργου. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής ενημέρωσης για δημοσιογράφους του εξωτερικού που διοργάνωσε η διοίκηση της Lamda Development. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης την παρουσίαση έκανε προσωπικά ο Διευθύνων Σύμβουλος Οδυσσέας Αθανασίου και η Chief Development and Investment Portfolio Officer Μελίνα Παΐζη και όπως μαθαίνουμε το ενδιαφέρον των ξένων δημοσιογράφων για το Ελληνικό ήταν ιδιαίτερα θερμό, με τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας να δέχονται πολλές ερωτήσεις για το έργο.

Η επίσκεψη στο εργοτάξιο και η ενημέρωση για το έργο συμπληρώθηκαν με ξενάγηση στις 5 θεματικές περιοχές του Experience Centre, όπου οι δημοσιογράφοι, με τη βοήθεια της τεχνολογίας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πως θα είναι η πόλη του μέλλοντος που σχεδιάζει η Lamda στο Ελληνικό.

---

Ευτυχώς οι αναταράξεις λόγω πανδημίας τείνουν να αποτελέσουν κακή ανάμνηση για την Aegean, η οποία επέστρεψε στην ανάκαμψη και στην κερδοφορία. Όπως φανερώνουν τα αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο και το α εξάμηνο, ο αερομεταφορέας, παρά το κόστος καυσίμων, κατάφερε να επιστρέψει σε κερδοφορία ήδη από το δεύτερο τρίμηνο. Ενώ δηλαδή, παραδοσιακά, το τρίτο τρίμηνο είναι το καθοριστικό για τα ετήσια αποτελέσματα της εισηγμένης. To καλοκαίρι η Aegean πρόσφερε το 98% των προ-πανδημίας χιλιομετρικών θέσεων, ενίσχυσε τις πληρότητές της στο 84% το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με 3,2 εκατ. επιβάτες σε μόνο δύο μήνες και ενίσχυσε την προβλεπόμενη κερδοφορία για το σύνολο της χρήσης του 2022.

Όπως είπαμε και νωρίτερα, για την αεροπορική «τείνει» να αποτελέσουν κακή ανάμνηση οι κλυδωνισμοί λόγω Covid-19, καθώς οι αβεβαιότητες παραμένουν, όπως ανέφερε και ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής Δημήτρης Γερογιάννης. Η επιβατική κίνηση της Aegean κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 171%, σε 3,3 εκατ. επιβάτες το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ, σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε 193%. Το β’ τρίμηνο η αεροπορική εμφάνισε κέρδη 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο α’ εξαμήνου, που βαρύνεται από τις χαμηλότερες επιδόσεις των πρώτων μηνών της χρονιάς, κατέγραψε ζημιές 27,7 εκατ. ευρώ.

---

Τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η Premia αποτέλεσαν για άλλη μία φορά θετική έκπληξη. Με αύξηση 83% στα έσοδα και υπερδιπλασιασμό στα λειτουργικά κέρδη από 3,6 εκατ. στα 9,5 εκατ. ευρώ, αλλά και στα προσαρμοσμένα EBITDA, η εταιρεία δείχνει να κρατά σταθερά ανοδική πορεία και οι επιλογές της διοίκησης να τη δικαιώνουν. Στο εξάμηνο προσέθεσε τρία (3) νέα ακίνητα, φθάνοντας το χαρτοφυλάκιο στα τριάντα (30) ακίνητα και τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 228,5 εκ.

Διαθέτει δε σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 76,3 εκατ. ευρώ σε συνέχεια της έκδοσης του ΚΟΔ και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 133,7 εκατ. ευρώ και τον καθαρό δανεισμό σε 95,0 εκ. ευρώ.

Το turnaround story της Premia Properties, συνεχίζεται με το επόμενο διάστημα να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού περιλαμβάνει την υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης της Μπουτάρης που θα προσθέσει άμεσα σημαντικά ακίνητα, αλλά και την ολοκλήρωση του Project Skyline της Alpha Bank (χαρτοφυλάκιο με 575 ακίνητα) στο οποίο είναι προτιμητέος επενδυτής σε συνεργασία με την Dimand και τη συμμετοχή της EBRD

Η εταιρεία στοχεύει στη διετία την αξία του ενεργητικού της κοντά στα 500 εκατ. ευρώ, και προετοιμάζει νέες εξαγορές σε logistics, κτήρια κοινωνικού χαρακτήρα αλλά και παρόμοια project με αυτό της Μπουτάρης.

---

Να μεγιστοποιήσει τα έσοδά του από την αξιοποίηση των ακινήτων του επιχειρεί ο ΕΦΚΑ, με αντίστοιχες απόπειρες στο παρελθόν να έχουν στεφθεί, τις περισσότερες φορές, με επιτυχία και σε πιο δύσκολες συγκυρίες. Η λίστα λοιπόν, των προς αξιοποίηση ιδιοκτησιών του περιλαμβάνει το Μέγαρο Σλήμαν επί των οδών Πανεπιστημίου 46 και Χαριλάου Τρικούπη. Ανεγέρθηκε τη δεκαετία 1880-1890 από τον Ερρίκο Σλήμαν και αποτελεί τμήμα του συμπλέγματος τεσσάρων κατοικιών που είχε δημιουργήσει ο κορυφαίος αρχιτέκτονας στην οδό Πανεπιστημίου. Σήμερα, στο συγκρότημα επιφάνειας 7.115 τ.μ. βρίσκεται ο κινηματογράφος Ιντεάλ, όπως και το Παλαιό Ωδείο.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου και η μετατροπή του σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων, με ελάχιστο ύψος επένδυσης για εργασίες αναβάθμισης τα 15,2 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 60.000 ευρώ, με την παραχώρηση να είναι για 45 χρόνια, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται η 9η Νοεμβρίου. Επίσης, στην οδό Σωκράτους 65-67, ο ΕΦΚΑ πρόκειται να προκηρύξει ξανά το διαγωνισμό για την μακροχρόνια εκμίσθωση του κτιρίου του πρώην εφετείου. Πρόκειται ουσιαστικά, για το ιστορικό ξενοδοχείο Ambassadeur, με το ακίνητο, που έχει επιφάνεια 10.247 τ.μ., να παραχωρείται για διάστημα 40 χρόνων με στόχο την επαναλειτουργία του ως ξενοδοχείου. Προβλέπεται επένδυση της τάξεως των 24 εκατ. ευρώ και ελάχιστο μηνιαίο ενοίκιο ύψους 30 χιλ. ευρώ.

---

Με αγωνία αναμένουν, όχι μόνο στην αγορά αλλά και χρήστες μέσων σταθερής τροχιάς, την έναρξη λειτουργίας των τριών νέων σταθμών του Μετρό σε Μανιάτικα, Δημοτικό Θέατρο και Πειραιά. Η προσθήκη στο δίκτυο των τριών αυτών σταθμών του Μετρό εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη συνολική επιβατική κίνησης στο δίκτυο του Μετρό σε 132.000 πολίτες ημερησίως, μειώνοντας την κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων κατά 23.000 ημερησίως. Επίσης, αποτελεί σπουδαία υπόθεση το γεγονός ότι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ο Πειραιάς θα συνδεθεί με το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, σε περίπου 55 λεπτά. Οι τρεις αυτοί νέοι σταθμοί εκτιμάται ακόμη ότι θα στρέψουν το ενδιαφέρον όσων αναζητούν κατοικία στον Πειραιά όπου ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η αδυναμία εύρεσης πάρκινγκ. Αντίστοιχα, ισχυρή ώθηση λόγω μετρό θα δεχτούν και τα επαγγελματικά ακίνητα, καταστήματα και γραφεία. Να μη ξεχάσουμε το δια ταύτα. Εάν δεν υπάρξουν απρόοπτα οι τρεις αυτοί νέοι σταθμοί στον Πειραιά, θα τεθούν σε λειτουργία αρχές Οκτωβρίου, καθώς πρέπει να γίνουν σε εξαντλητικό βαθμό όλες οι απαιτούμενες δοκιμές.

---

Σε τροχιά συγχρονισμένης ύφεσης βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία καθώς η ανάκαμψη της Κίνας βαριανασαίνει, οι ΗΠΑ επιβραδύνονται από τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και η Ευρώπη πρόκειται να εισέλθει σε ύφεση, εκτιμά η Barclays.

Προβλέπει ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας θα επιβραδυνθεί στο 2,2% το 2023 από 2,8% φέτος με την ανάπτυξη στις ΗΠΑ στο 0,2% και στην ευρωζώνη στο -1,1%.

Στην Ευρώπη, προβλέπει τρία τρίμηνα συρρίκνωσης του ΑΕΠ ξεκινώντας από το τέταρτο τρίμηνο. Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, προβλέπει ανάπτυξη μόλις 0,2% τον επόμενο χρόνο.

Παρά το πολύ αδύναμο 2023, οι κεντρικές τράπεζες πιθανότατα θα συνεχίσουν να σφίγγουν τη νομισματική πολιτική, αυξάνοντας τα επιτόκια στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 20ετίας. Λιγότερο πιθανή είναι μια αλλαγή προς ηπιότερη πολιτική ακόμη και αν οι ανεπτυγμένες οικονομίες εισέλθουν σε ύφεση. Πρόκειται για ένα συνδυασμό που οι επενδυτές δεν έχουν αντιμετωπίσει εδώ και δεκαετίες, επισημαίνει η Barclays.

Oι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει έως ένα βαθμό την προοπτική αυτή. Ο δείκτης Nasdaq και οι κύριοι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν απώλειες 20%-25% από τις αρχές της φετινής χρονιάς ενώ ο S&P500 τα έχει πάει καλύτερα με απώλειες 15%. Ωστόσο, οι ζημιές αυτές ωχριούν σε σύγκριση με την υποχώρηση των ομολόγων. Ο παγκόσμιος δείκτης ομολόγων οδεύει προς το χειρότερο έτος στην ιστορία του.

Τα assets σε δολάρια θα έχουν καλύτερη απόδοση, εκτιμά η Barclays. Οι ΗΠΑ έχουν καλύτερες προοπτικές από την Ευρώπη και λιγότερα ενεργειακά προβλήματα ενώ και ο πληθωρισμός θα είναι χαμηλότερος τον επόμενο χρόνο.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν αρκετά χαμηλότερες αποτιμήσεις, ωστόσο, το χάσμα με τις ΗΠΑ είναι δικαιολογημένο δεδομένων των μακροοικονομικών προκλήσεων στη ζώνη του ευρώ.

---

Ο Aμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν είναι πολύ περήφανος για έναν νόμο που κατάφερε να περάσει το καλοκαίρι από το Κογκρέσο. Αναφερόμαστε σε αυτόν που περιλαμβάνει και την στήριξη, με περίπου 52 δισεκατομμύρια δολάρια, της αμερικανικής βιομηχανίας μικροεπεξεργαστών. Αρκετοί κυνικοί παρατηρητές έχουν υπαινιχθεί πως αυτός ο νόμος ευνοεί την Intel. Την προηγούμενη Παρασκευή η μεγάλη αυτή εταιρεία γιόρτασε την έναρξη της κατασκευής του πολύ μεγάλου εργοστασίου της στην πολιτεία του Οχάιο. Η έναρξη κατασκευής του εργοστασίου δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη βοήθεια του νόμου που μόλις ψηφίσθηκε. Η εταιρεία ήθελε πρώτα να βεβαιωθεί πως δεν θα γίνει κάποιο «ατύχημα» στο Κονγκρέσο. Σύμφωνα με το σχέδιο της Intel, η συνολική επένδυση στην περιοχή μπορεί να φθάσει μέχρι τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030 εφόσον όλα πάνε καλά.

Η πρώτη φάση πάντως, η οποία μόλις ξεκίνησε, θα δημιουργήσει τουλάχιστον 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας για καλά αμειβόμενους επιστήμονες και θα ωφελήσει πολύ και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής που θα συνεργαστούν με την εταιρεία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εταιρεία κάλεσε και τον πρόεδρο στην γιορτή της. Ο πρόεδρος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και βέβαια βρήκε την ευκαιρία να θριαμβολογήσει σχετικά με την ψήφιση του νόμου και τις πολύ θετικές συνέπειες που θα έχει για την αμερικανική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας και την οικονομία γενικότερα. Πρόσθεσε μάλιστα πως ένα από τα θετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης προς τις εταιρείες μικροεπεξεργαστών θα είναι και η καταπολέμηση του πληθωρισμού αφού οι ελλείψεις μικροεπεξεργαστών έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στην αύξηση της τιμής των αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ο πρόεδρος ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία και εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου, στηρίζοντας τους δημοκρατικούς υποψήφιους για τις θέσεις βουλευτών και γερουσιαστών στο Οχάιο και ταυτόχρονα προβάλλοντας το έργο του κοιτώντας λίγο πιο μακριά, προς τις προεδρικές εκλογές του 2024. Εδώ όμως τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, αφού οι υποψήφιοι του κόμματός του προσπάθησαν να κρατήσουν τις αποστάσεις τους από τον πρόεδρο και την πολιτική που ακολουθεί. Αυτή η στάση οφείλεται μάλλον σε δύο λόγους: Στο ότι δεν θέλουν να ταυτίζονται με τον πρόεδρο ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, αφού οι Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι τους οποίους προσπαθούν να προσελκύσουν δεν τον «συμπαθούν» και πολύ και στο ότι μεγάλο μέρος των στελεχών του δημοκρατικού κόμματος δεν είναι καθόλου βέβαιο πως ο Τζο Μπάιντεν θα πρέπει να είναι ο υποψήφιός τους για το 2024. Αυτό όμως δεν φαίνεται να πτοεί και πολύ τον πρόεδρο, οπότε η συνέχεια αναμένεται αρκετά ενδιαφέρουσα, ειδικά αν τελικά οι δημοκρατικοί ανατρέψουν τα προγνωστικά και κρατήσουν την πλειοψηφία στα δύο νομοθετικά σώματα.

---

Η συγχώνευση του Ethereum από τον αλγόριθμο Proof of Work σε Proof of Stake ολοκληρώθηκε ξεκλειδώνοντας μια νέα εποχή για το δεύτερο μεγαλύτερο blockchain. Η ιστορική αναβάθμιση που αποτελεί καρπό της προσπάθειας πέντε ετών, καθιστά «άχρηστο» το ρόλο των miners που ήταν επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του δικτύου. Η νέα εποχή έχει τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη, με το δίκτυο να γίνεται 99.9% πιο φιλικό στο περιβάλλον. Οι συναλλαγές πλέον διεκπεραιώνονται με τον αλγόριθμο Proof of Stake.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.