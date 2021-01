Black Box: Η κόντρα Γεωργιάδη - Βορίδη για την κάνναβη και τα χρηστά ήθη…

Οι επενδυτές της φαρμακευτικής κάνναβης έχουν κάθε λόγο να ανοίγουν σαμπάνιες. Μπορεί να έφτασαν στη γη της επαγγελίας με την πρωτοποριακή πολιτική του συντρόφου Καρανίκα, αλλά η δουλειά πρόκειται να μπει στον σωστό δρόμο λόγω του υπουργού της Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Διότι ο κομμουνιστής Καρανίκας είχε την ιδέα, αλλά δεν ήξερε πως θα κάνει τη δουλειά. Σε αντίθεση με τον καπιταλιστή Άδωνι που γνωρίζει καλύτερα το πως λειτουργεί η αγορά και κατάφερε χτες να πείσει στο υπουργικό συμβούλιο τον πρωθυπουργό ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα τάχιστα.

Ο Άδωνις, πάντως, ήρθε σε ευθεία σύγκρουση χθες με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και αυτό το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο. Όχι μόνο διότι τους δύο άνδρες τους συνδέει στενή φιλία από την εποχή του ΛΑΟΣ και του προέδρου Καρατζαφέρη. Αλλά διότι ο Μάκης απέδειξε για άλλη μία φορά ότι είναι ένας κανονικός εκπρόσωπος της ακραίας συντηρητικής τάσης και ότι δεν έχει αλλοτριωθεί από τα κελεύσματα της ελεύθερης αγοράς. Ως εκ τούτου υποστήριξε με πάθος το «κάνναβη Stop». Η αντιπαράθεση ανέβασε το θερμόμετρο στο υπουργικό, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο πρωθυπουργός και να δηλώσει ότι συντάσσεται με τον Άδωνι.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιχομυθίες ήταν η ακόλουθη:

- Βορίδης: Δεν έχουμε κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η κάνναβη έχει τις ιδιότητες που της αποδίδονται.

- Γεωργιάδης: Ο κ. Βορίδης δίνει μία χαμένη μάχη. Αν μπει στο internet θα διαπιστώσει ότι μπορεί να παραγγείλει από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ένα σκεύασμα από φαρμακευτική κάνναβη. Γιατί να χάσει την ευκαιρία η ελληνική οικονομία;



Η αναφορά στις χαμένες μάχες έχει ίσως και εσωκομματικό ενδιαφέρον. Λέω εγώ τώρα. Ο ενοχλητικός και δεικτικός Μινώταυρος.

---

Θα θυμάστε τι λέγανε και γράφανε όταν το 2013 η Viohalco αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα στο Βέλγιο και να εισαχθεί στο Euronext. Τι για αποβιομηχάνιση ακούγαμε, τι για φυγή επιχειρήσεων και άλλα τέτοια, λες και η βιομηχανία θα ξήλωνε τα εργοστάσιά της από την Ελλάδα και θα τα έβγαζε από τα σύνορα. Έκτοτε η Viohalco έχει καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, και οι εταιρείες της διαπρέπουν σε Ελλάδα και διεθνείς αγορές. Σε συνέχεια της δεύτερης φάσης ύψους 100 εκατ. ευρώ του πενταετούς επενδυτικού προγράμματος της, η ELVALHALCOR προχωρά στην παραγγελία νέας, πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής βαφής στον τομέα έλασης αλουμινίου. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης η ELVALHALCOR θα πετύχει σημαντική αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας και μάλιστα με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης διεθνώς για προϊόντα αλουμινίου για τη συσκευασία αναψυκτικών και τροφίμων αλλά και για ειδικά προϊόντα αρχιτεκτονικής και κατασκευών.

---

Δύσκολη εξίσωση αποδεικνύεται η διαχείριση της κρίσης για την Intrakat, η οποία πάντως το παλεύει. Κύριο λόγο στο αναπτυξιακό της πλάνο για φέτος αναμένεται να έχει ο κλάδος των ξενοδοχείων και τα projects σε ιστορικό κέντρο Αθηνών και νησιά. Το 2021 αναμένεται να είναι καλύτερο, ωστόσο όλα εξαρτώνται από την πανδημία…Το 2020 πολλά projects πάγωσαν, με το ανεκτέλεστο να αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ. Αν προστεθούν και οι νέες συμβάσεις που περιμένουν, ύψους 206 εκατ. ευρώ τότε εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως υπάρχει πολύ δουλειά μπροστά για την εταιρεία.

---

Σε διαπραγματεύσεις με τραπεζικά ιδρύματα βρίσκεται η Intertech, προκειμένου να επιμηκύνει τους χρόνους αποπληρωμής των δανείων της. Οι διαπραγματεύσεις οδεύουν προς αίσιο τέλος, όπως είχαν άλλωστε και στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Η διοίκηση της εισηγμένης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του κορονοϊού στα οικονομικά της μεγέθη, με την πτώση του τζίρου το 2020 να αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα του 10%. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία μεταθέτει παραλαβές προϊόντων, καθώς έχει ήδη stock, το οποίο οφείλεται στο κλείσιμο του λιανεμπορίου.

---

Πάγο στα όποια επενδυτικά σχέδια διέθετε, έχει βάλει η Αφοί Κορδέλλου. Η εισηγμένη που δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, μαθαίνουμε πως και για το 2021 έχει θέσει ως στόχο την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Δηλαδή; Ενίσχυση των σχέσεων με τους προμηθευτές, διαχείριση των ζητημάτων που υπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και των αποθεμάτων. Η εταιρεία εκτιμά πως θα υπάρξει «απαξίωση» των αποθεμάτων σε σχέση με το 2019, καθώς τα προβλήματα στις εξαγωγές και γενικότερα στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν προβλήματα στις πρώτες ύλες, αλλά και στο ίδιο το προϊόν. Η πτώση που αναμένεται να καταγράψει το 2020, θα ξεπεράσει το 10%, ενώ αναμένεται να αυξηθούν οι ζημιές για το σύνολο της χρήσης.

---

Ψάχνεται για δάνεια η Κυριακούλης. Η εισηγμένη, που βλέπει κατακόρυφη πτώση του τζίρου της εξαιτίας της δραματικής μείωσης του τουρισμού, αναμένει αυξημένες ζημιές για το 2020. Η διοίκηση της εισηγμένης, μαθαίνουμε πως βρίσκεται σε αναζήτηση «αιμοδότη» επενδυτή. Βρίσκεται σε επαφή με ελληνικά και ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ η αρχή έγινε με τη σύναψη σύμβασης δανείου με τη Societe General, από την οποία άντλησε κεφάλαια 1,8 εκατ. ευρώ για μία θυγατρική της. Οι προσπάθειες συνεχίζονται…

---

Στην αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας και στην είσοδό της στην αγορά της εμπορικής ναυτιλίας εστιάζει η διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής για το 2021, όπως ενημερώνεται η στήλη. Πρόσφατα απέκτησε containership και η αγορά αναμένει επόμενες κινήσεις της εταιρείας στη ναυτιλία. Σύμμαχος στην προσπάθεια της εταιρείας για ανάπτυξη, αποτελεί το θετικό κεφάλαιο κίνησης 90,8 εκατ. ευρώ και η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων. Εν ολίγοις, δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και διαθέτει πλεόνασμα ταμειακών διαθεσίμων.

----

Δύσκολες εποχές για τα ξενοδοχεία και την εστίαση. Μεγάλα ξενοδοχεία «ψάχνονται» για να αρχίσουν υπηρεσίες delivery, στο σπίτι από την… κουζίνα τους με στόχο την διάσωση μέρους του τζίρου τους. Έτσι λοιπόν η Μεγάλη Βρεταννία ξεκίνησε να στέλνει πακέτα στα σπίτια των πελατών της, με το «Let us do the Cooking». Ο σεφ Ευγένιος Βαρδασαστάνης επιμελείται του μενού, σε ένα εγχείρημα που από κάποιους θεωρείται παρακινδυνευμένο. Από την πλευρά της η διοίκηση του ξενοδοχείου βλέπει να έχει απήχηση της υπηρεσίας, που είναι διαθέσιμη μόνο για κοντινές αποστάσεις στο κέντρο της Αθήνας.

----

Οι κυβερνήσεις κρίνονται, σε μεγάλο βαθμό, από τη διαχείριση της καθημερινότητας. Ίσως σε αυτό το διαχρονικό αλλά καθ' όλα έγκυρο αξίωμα υπακούει η απόφαση του Γιώργου Αμυρά, υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανασυγκρότηση της ομάδας εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. H προστασία των πολιτών από το θόρυβο μοιάζει να είναι χαμηλής προτεραιότητας, αλλά αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μην αναφερθούμε στις εποχές του Παπαθεμελή και το νόμο του για τον περιορισμό της ηχορύπανσης...

----

Δεν γνωρίζουμε εάν το διάστημα, το outer space, όπως το αποκαλούν οι Αγγλοσάξονες, συνιστά άσκηση πολιτικής στο πεδίο της καθημερινότητας. Ωστόσο, αυτό που μετά βεβαιότητας μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι δημιουργεί...δουλειές με φούντες. Αυτό μάλλον είναι ο λόγος για τον οποίο προβλέπονται για φέτος υπερωρίες συνολικής αξίας 8.000 ευρώ σε έως 16 υπαλλήλους του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος.