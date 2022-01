Black Box: Eπιστρέφει η Carrefour; H γυάλινη σφαίρα των αναλυτών, το ψηφιακό γκολφ και το deal της Πειραιώς

Εννέα χρόνια μετά την έξοδο του γαλλικού ομίλου Carrefour από την Ελλάδα, σήμανε η ώρα της επιστροφής δια μέσω του Ομίλου AVE, της πρώην Audiovisual και συγκεκριμένα μέσω της εταιρείας «Retail & More», η οποία ανήκει κατά 51% στην Teleunicom AE θυγατρική του ομίλου ΑVE. Ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία master franchise agreement, η οποία όπως πληροφορείται η στήλη αφορά αρχικά στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του γαλλικού ομίλου. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία εξετάζεται να επεκταθεί και στην ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων σε μικρή κλίμακα και βέβαια όχι όπως στο παρελθόν που τα καταστήματα ήταν υπερμεγέθη.

Η βασική δραστηριότητα της Retail & More είναι το χονδρικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων και τροφίμων).

Το να ξαναδούμε στην Ελλάδα κατάστημα Carrefour όπως είχαμε συνηθίσει είναι μάλλον δύσκολο καθώς δύο συνιστώσες της εξίσωσης δεν συνηγορούν σε κάτι τέτοιο. Πρώτον ο γαλλικός όμιλος συνεχίζει τις αποεπενδύσεις του και πρόσφατα, πούλησε επτά υπεραγορές της στην Ισπανία στο επενδυτικό κεφάλαιο Realty Income, έναντι 93 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον η AVE είναι σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, και αν και στηρίζεται από τον βασικό της μέτοχο Ν. Θ. Βαρδινογιάννη, η ανάπτυξη ενός τέτοιου project θα απαιτούσε πολλά και σημαντικά κεφάλαια.

Να αναφέρουμε ότι ενορχηστρωτής της συμφωνίας , σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Retail & More είναι ο Βασίλης Στασινούλιας, ο οποίος για περισσότερα από 20 χρόνια διατήρησε υψηλόβαθμες θέσεις στην Carrefour Mαρινόπουλος ενώ την τριετία 2008-2011 υπήρξε επικεφαλής της.



---

Η στήλη σας είχε έγκαιρα ενημερώσει πως ο Μιχάλης Τσαμάζ βάζει τον Ιανουάριο σε εφαρμογή το γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ. Όπερ και εγένετο, καθώς η αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων κορμού που ανακοινώθηκε από την Cosmote και την Oteglobe σηματοδοτεί την έναρξη σημαντικών επενδύσεων. Και εξηγούμαστε: Τα fiber to the home που θα κατασκευάσει ο ΟΤΕ αναβαθμίζοντας τις υποδομές της χώρας και οι επενδύσεις στο 5G, οδηγούν (μοιραία) στην αύξηση της κίνησης των δεδομένων. Για να μπορέσουν όμως να διακινηθούν αυτά τα δεδομένα χρειάζονται οι κατάλληλες υποδομές. Τα λεγόμενα «δίκτυα κορμού», οι υποδομές που μεταφέρουν τα δεδομένα δηλαδή...



---

Σήμερα η στήλη κάνει μια περιήγηση στον κόσμο του συναλλάγματος. Τι «βλέπουν» για το 2022 οι γκουρού των αγορών;

Πρώτον, η καταβαράθρωση της τουρκικής λίρας και η εκτόξευση του πληθωρισμού στο 36% μπορεί να κλέβει την παράσταση στην αγορά συναλλάγματος με το ξεκίνημα του 2022, αλλά κύριο ρόλο στις τάσεις που οι αναλυτές αναμένουν να διαμορφωθούν στην αγορά ισοτιμιών τη νέα χρονιά θα παίξουν οι κεντρικές τράπεζες όσον αφορά στα κύρια νομίσματα της παγκόσμιας οικονομίας.

Στις ΗΠΑ η Fed θα μειώσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης πιο γρήγορα για να προετοιμάσει το έδαφος για αυξήσεις επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας διατηρεί σταθερή πορεία, καθώς η ανάπτυξη της οικονομίας παραμένει δυνατή χωρίς σημαντικές πιέσεις στα κόστη παραγωγής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να επισπεύσει μια ομαλοποίηση της νομισματικής της πολιτικής. Στην αγορά συναλλάγματος το ελβετικό φράγκο μπορεί να εξασθενήσει κατά συνέπεια.



---

Η εικόνα είναι παρόμοια και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ευρώ. Η ΕΚΤ προετοιμάζεται να τερματίσει το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ΡΕΡΡ, ενώ συνεχίζει να προβληματίζεται με την έκταση και την αβεβαιότητα της πανδημίας. Δεν σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων πριν το 2024 και αφήνει ανοιχτές τις επιλογές της για να διασφαλίσει υψηλή ρευστότητα στην αγορά ομολόγων.

Στη Βρετανία επίσης επιμένουν οι ανησυχίες για την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, αλλά εδώ οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πιο έντονες. Η Τράπεζα της Αγγλίας προέβη ήδη σε μια μικρή αύξηση επιτοκίων και έδωσε σήμα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες το 2022 με τη στερλίνα να αντιδρά στην προοπτική αυτή.



---

Τι βλέπει το consensus των αναλυτών; Σας δίνουμε τα tips.

Δολάριο ΗΠΑ: Η Fed έχει δώσει το πράσινο φως για ενδυνάμωση του δολαρίου τους επόμενους μήνες. Στη φάση αυτή επισπεύδει το τέλος του προγράμματος αγοράς ομολόγων και θα είναι σε θέση να ανεβάσει τα επιτόκια πριν αρχίσει να συρρικνώνει τον ισολογισμό της. Άρα, ετοιμάζοντας την οικονομία για αυξήσεις επιτοκίων γύρω στον Μάρτιο, δίνει σήμα στους επενδυτές πως τα κεφάλαια που τοποθετούνται στο αμερικανικό νόμισμα είναι ασφαλή.



Ευρώ: Η ΕΚΤ ήταν ξεκάθαρη ότι στοχεύει σε ένα ήπιο taper με το πρόγραμμα APP έτοιμο να αντικαταστήσει μέρος των αγορών του ΡΕΡΡ που θα τελειώσουν τον Μάρτιο. Η στάση αυτή σε συνδυασμό με την ευέλικτη επανεπένδυση των κεφαλαίων από λήξεις ομολόγων που διακρατεί διασφαλίζει ότι οι τιμές των ομολόγων της ευρωπαϊκής περιφέρειας θα συνεχίσουν να είναι υπό έλεγχο. Αυξήσεις επιτοκίων δεν θα λάβουν χώρα πριν τελειώσουν οι αγορές ομολόγων του ΡΕΡΡ. Το σήμα της ΕΚΤ ότι αυξήσεις επιτοκίων δεν είναι πιθανές πριν το 2024 ενισχύουν την προοπτική διολίσθησης του ευρώ τη νέα χρονιά καθώς οι επενδυτές έχουν αυξανόμενα κίνητρα να αποφύγουν τα αρνητικά επιτόκια όταν οι άλλες κεντρικές τράπεζες αυξάνουν το κόστος δανεισμού.



Στερλίνα: Η ισοτιμία του βρετανικού νομίσματος ενισχύθηκε μετά την αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου κατά 15 μονάδες βάσης από την Τράπεζα της Αγγλίας. Με πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων να αναμένονται το 2022 η βρετανική λίρα θα ευνοηθεί από την στήριξη αυτή, ιδιαίτερα έναντι του ευρώ και του ελβετικού φράγκου. Η Τράπεζα της Αγγλίας εκτιμά πως ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 6% πριν αρχίσει να υποχωρεί μετά το πρώτο εξάμηνο. Αναμένονται άλλες δύο αυξήσεις επιτοκίων 25 μονάδων βάσης το 2022 που θα φέρουν τα επιτόκια στα προ-πανδημίας επίπεδα.



Ελβετικό φράγκο: Ο πληθωρισμός στην Ελβετία παραμένει εντός του προβλεπόμενου εύρους και η οικονομία της δεν δείχνει σημάδια στρες. Η πρόσφατη ενίσχυση του φράγκου τους τελευταίους μήνες βασίστηκε σε κερδοσκοπία οτι η κεντρική τράπεζα της χώρας θα αύξανε τα επιτόκια από τα αρνητικά τους επίπεδα, κίνηση που δεν έκανε. Το ελβετικό αναμένεται να εξασθενήσει έναντι του δολαρίου και του ευρώ καθώς οι επενδυτές θα παρακάμψουν τα αρνητικά επιτόκια της Ελβετίας.

---

Μία μικρή είδηση από την Δανία μας δίνει μία εικόνα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία στην προσπάθειά τους να πετύχουν τις επενδυτικές επιδόσεις που απαιτούνται για να μπορέσουν να δώσουν κάποια στιγμή στους ασφαλισμένους τους τις συντάξεις που τους έχουν υποσχεθεί.

Όπως μαθαίνουμε το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της χώρας, το ATP, το οποίο έχει υπό διαχείριση 150 δισεκατομμύρια δολάρια, αποφάσισε να ανεβάσει το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου στα χαρτοφυλάκια των ασφαλισμένων του. Λόγω των συνεχώς μειούμενων αποδόσεων των ομολόγων, το ταμείο έχει έρθει αντιμέτωπο με μείωση των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων τα τελευταία χρόνια.

Εξ αιτίας αυτής της υστέρησης, η ηγεσία του ταμείου έπεισε την κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσμο της χώρας να της δώσει την δυνατότητα να αυξήσει το ποσοστό των μετοχικών επενδύσεων στα χαρτοφυλάκια των ασφαλισμένων. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ATP, περίπου το 25% των κεφαλαίων που μέχρι τώρα προορίζονταν για επενδύσεις σε ομόλογα, θα κατευθύνεται από εδώ και στο εξής σε μετοχικές επενδύσεις.

Πρόσθεσε μάλιστα πως το ποσοστό των παραπάνω μετοχών θα είναι πιο μεγάλο στα χαρτοφυλάκια των νέων σε ηλικία ασφαλισμένων και θα μειώνεται σταδιακά όσο η ηλικία των ασφαλισμένων πλησιάζει τα όρια συνταξιοδότησης.

Πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα δανέζικα νέα, για να δούμε αν θα εμπνεύσουν και τους δικούς μας αρμόδιους, μήπως και αποφασίσουμε να γίνουμε … Δανία του Νότου, έστω και σε έναν μικρό τομέα και με μια μικρή καθυστέρηση.

---

Στις αγορές κρυπτονομισμάτων (αλήθεια, πότε θα σκάσει η φούσκα;), οι Ανεξάρτητοι Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί βρίσκουν νέες «ευκαιρίες». Ένα μήνα μετά την αποτυχημένη απόπειρα αγοράς ενός εκ των πρώτων συλλεκτικών τόμων του Συντάγματος των ΗΠΑ, ένα άλλο πρότζεκτ συγκεντρώνει χρήματα μέσω NFTs για την συλλογική αγορά ενός γηπέδου γκολφ. Το LinksDAO δημιουργεί το σύγχρονο κλαμπ γκολφ και αναψυχής. Μια παγκόσμια κοινότητα χιλιάδων ενθουσιωδών υποστηρικτών συγκεντρώθηκε για να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ του γκολφ στον κόσμο. Σήκωσαν 10,5 εκατομμύρια δολάρια γρήγορα. Δυστυχώς οι ελληνικές κοινότητες δεν έχουν ακόμα μυηθεί σε νέα μοντέλα ιδιοκτησίας, πάντως πολλές συζητήσεις γίνονται...

---

Στο 53% της μικτής λογιστικής αξίας πούλησε το πακέτο των ναυτιλιακών δανείων (Dory) στην Davidson Kempner η Πειραιώς, με τιμή 400 εκατ. ευρώ. Αν και η συναλλαγή μειώνει κατά 0,20 της ποσοστιαίας μονάδας το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, η Τράπεζα έρχεται να υπερκεράσει την απώλεια αυτή, καθώς η συναλλαγή με την παραχώρηση της διαχείρισης δανείων 200 εκατ. ευρώ στην Blantyre και το πακέτο περίπου 47.000 δανείων του Sunrise II ωφέλησαν περισσότερο από 1% το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Η συναλλαγή Sunrise II ύψους 2,7 δις ευρώ όπως και αυτή με την Blantyre έγιναν λίγο πριν το τέλος του 2021 και είχαν ωφέλεια συνολικά 1,20% μονάδες στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

---

Η συναλλαγή που δεν ολοκληρώθηκε τελικά εντός του προηγούμενου έτους, αν και υπάρχει συμφωνία με τη Euronet Worldwide, είναι αυτή της πώλησης των POS. Το deal θα πραγματοποιηθεί με απόσχιση των POS και εισφορά τους σε τρίτη εταιρία. Η οποία θα αγοραστεί με κεφαλαιακό κέρδος 300 εκατ. ευρώ. Πότε; Ολοκληρώνεται εντός του πρώτου τριμήνου του έτους

---

Επανάληψη σε μεγάλο βαθμό του περυσινού προγράμματος του ΟΔΔΗΧ περιμένει η Citigroup. Θα εκδοθεί πρώτα το δεκαετές μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και μετά την αξιολόγηση της Fitch. Αν η Fitch τολμήσει στα μέσα Ιανουαρίου, καθώς υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση, το ελληνικό δημόσιο θα κάνει γύρο του θριάμβου στις αγορές. Σε κάθε περίπτωση όμως το ελληνικό δημόσιο θα καλοπουλήσει και το 30ετές (μέχρι το τέλος Μαρτίου αναφέρουν πληροφορίες…), αντλώντας τα 6 από τα 12 δισ. ευρώ του συνολικού προγράμματος. Ετοιμάζει και δεκαετές ξανά τον Απρίλιο. Πενταετές θα εκδοθεί το Μάϊο λέει η Citi και το πράσινο ομόλογο στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.



---

Με τις διαδικασίες για το έργο της υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης Σαλαμίνας να προχωρούν, οι σύμβουλοι πιάνουν δουλειά. Με στόχο λοιπόν, να ξεκινήσει άμεσα η δημοπράτηση του έργου που είναι της τάξεως των 350- 400 εκατ. ευρώ, θα τοποθετηθούν δύο τεχνικοί σύμβουλοι για θέματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συγκοινωνιακής-υδραυλικής υποδομής. Στο υπουργείο Υποδομών θέτουν ως στόχο την έναρξη του διαγωνισμού και την υποβολή προσφορών μέσα στη χρονιά, ώστε το «στοιχειωμένο» αυτό έργο να ξεκολλήσει.

H μόνιµη υποθαλάσσια οδική ζεύξη Σαλαµίνας - Περάµατος αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας µήκους περίπου 1,1 χλµ. µε τις εκατέρωθεν προσβάσεις της (συνολικό µήκος έργου περί τα 3 χλµ.) από τον ανισόπεδο κόμβο Περάµατος, µέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Παλουκίων. Περιλαμβάνει και τα οδικά τµήµατα παράκαµψης των πόλεων Περάµατος και Σαλαµίνας µήκους περίπου 14,5 χλµ. Σημειωτέον ότι τη διαδικασία υποβολής προσφορών θα δεχτεί ο ανταγωνιστικός διάλογος μέσω του οποίου θα προσδιοριστούν οι προδιαγραφές του project.