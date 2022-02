BioNTech: Θα ζήσουμε με τον κορονοϊό για τα επόμενα 10 χρόνια

Τη στιγμή που η BioNTech εργάζεται επάνω στην παρασκευή ενός ειδικού εμβολίου κατά της παραλλαγής «Όμικρον», ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είπε χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος τώρα είναι καλύτερα προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει μελλοντικές παραλλαγές.

«Θα πρέπει να συνηθίσουμε στο γεγονός ότι θα πρέπει να ζήσουμε με τον ιό για τα επόμενα 10 χρόνια», ανέφερε ο Ουγκούρ Σαχίν και πρόσθεσε ότι «πάντα θα υπάρχουν νέες παραλλαγές, αλλά πάντα μαθαίνουμε περισσότερα και προετοιμαζόμαστε καλύτερα».

#UPDATE The world is becoming "better prepared" to deal with future variants of the coronavirus, the CEO and co-founder of German vaccine-maker BioNTech tells @AFP as the company works on an Omicron-specific shothttps://t.co/KetqDKOI9m pic.twitter.com/2ixQNyY2Eu