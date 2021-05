Βίοι αντίθετοι για Τσιτσιπά και Σάκκαρη στη Ρώμη

Υπάρχουν φορές που εκείνο το προτρεπτικό «παίξε με ποιότητα» που είχε φωνάξει στον εαυτό του δεν του χρειάζεται στο κορτ. Παρά το γεγονός ότι το απόγευμα της Τετάρτης (12/5) ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπιζε στη Ρώμη έναν πρώην κάτοχο τίτλου Γκραν Σλαμ (το US Open του 2014) και πρώην Νο3 στον κόσμο, το στοιχείο που απαιτήθηκε περισσότερο ήταν η ηρεμία του. Ο Ελληνας πρωταθλητής νίκησε με 2-0 σετ τον Μάριν Τσίλιτς και προκρίθηκε στους «16», περιμένοντας τον αντίπαλό του από τον νικητή του ζευγαριού Ματέο Μπερετίνι και Τζον Μίλμαν.

Ο 22χρονος τενίστας συνάντησε δυσκολίες μόνο στο πρώτο σετ κόντρα στον 30χρονο Κροάτη και με το μοναδικό μπρέικ στο φινάλε, επιβλήθηκε με 7-5 και πήρε προβάδισμα. Στη συνέχεια, ένα λάθος του Τσίλιτς με φιλέ χάρισε το μπρέικ στον «Τσίτσι» για το 2-0, κράτησε το σερβίς του για το 3-0 στα γκέιμς και χωρίς να «ιδρώσει» ιδιαιτέρως στο τέλος πήρε τη νίκη με 6-2 και το εισιτήριο για τον 3ο γύρο.

A classical Roman setting for a modern-day Greek ⚡️



In the spectacular surroundings of Pietrangeli, @steftsitsipas overcomes Cilic 7-5 6-2 to progress in Rome #IBI21 pic.twitter.com/lRQ5VOUiu1