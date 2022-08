Βίντεο «καίει» τον Σουνάκ -Καυχιέται ότι έκανε αλλαγές της χρηματοδότησης σε βάρος φτωχών περιοχών

Βίντεο που διέρρευσε σήμερα δείχνει τον Ρίσι Σουνάκ, έναν από τους δύο τελευταίους υποψηφίους για την ηγεσία του Βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος, να λέει στα μέλη του κόμματος ότι όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών, είχε αρχίσει να αλλάζει τους τύπους χρηματοδότησης εις βάρος των φτωχότερων περιοχών.

"Κατάφερα να αρχίσω να αλλάζω τις φόρμουλες χρηματοδότησης, για να βεβαιωθώ ότι περιοχές όπως αυτή θα λαμβάνουν τη χρηματοδότηση που τους αξίζει, επειδή κληρονομήσαμε ένα σωρό φόρμουλες από τους Εργατικούς που έσπρωξαν όλη τη χρηματοδότηση σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές και που έπρεπε να αναιρεθούν. Ξεκίνησα το δουλειά για την αναίρεση αυτού», είπε ο Σουνάκ στο βίντεο.

EXCLUSIVE : A video shared with the New Statesman showed Sunak boasting to Conservative Party members that he was prepared to take public money out of “deprived urban areas” to help wealthy towns. pic.twitter.com/WLMPJFnz9P