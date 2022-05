Βίντεο φέρεται να δείχνει την κατάληψη των ελληνικών πλοίων από τους Ιρανούς

Την κατάληψη των ελληνικών πλοίων που έπλεαν στον Περσικό Κόλπο από Ιρανούς στρατιώτες, φέρεται να αποτυπώνει βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Η γνησιότητα του βίντεο δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθεί, ενώ λογαριασμός στο twitter υποστηρίζει ότι δημοσιεύτηκε από κρατικά Μέσα του Ιράν.

Στο βίντεο δεν είναι ξεκάθαρα εμφανή τα ονόματα των πλοίων. Από τα πλάνα φαίνεται ότι έχει γίνει μοντάζ καθώς απεικονίζεται και πλοίο με διαφορετικό όνομα όπως επίσης και ασκήσεις των ναυτικών δυνάμεων του Ιράν με εκτοξεύσεις πυραύλων.

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o