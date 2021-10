Billy Walters, ο πιο πετυχημένος παίκτης αθλητικού στοιχήματος στην ιστορία

O Billy Walters θεωρείται ο πιο επιτυχημένος παίκτης αθλητικού στοιχήματος στην ιστορία. Για πάνω από 30 χρόνια, κατάφερνε κάθε σεζόν πλην μιας, να κλείνει με σημαντικά κέρδη από το στοίχημα, τα οποία χρησιμοποίησε αργότερα για διάφορες επενδύσεις, φτάνοντας να έχει περιουσία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.



Οι αρχές τον παρακολουθούσαν στενά για χρόνια και του έχουν απαγγελθεί πολλές κατηγορίες κατά τη διάρκεια των ετών. Στοιχηματικές εταιρείες και παίκτες έχουν προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσουν τις μεθόδους του, αλλά μάταια.



Η επιτυχία του δεν ήρθε από την αρχή και έφτασε μάλιστα αρκετά νωρίς στη ζωή του να έχει ένα μεγάλο χρέος από το στοίχημα. Ο Walters όμως επέμεινε και κατάφερε να φτιάξει τα δικά του μοντέλα εκτίμησης για αθλητικές αναμετρήσεις. Σίγουρα αν ξεκινούσε σήμερα τη… δράση του θα έβρισκε μπροστά του περισσότερες δυσκολίες, καθώς μεγάλες στοιχηματικές εταιρείες, όπως η Interwetten έχουν αναπτύξει συστήματα ελέγχου και διασφαλίζουν την διαφάνεια στον τρόπο παιχνιδιού.



Αυτή είναι η ιστορία του Billy Walters, του ανθρώπου που έκανε τις μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες του Λας Βέγκας, να... βλέπουν εφιάλτες, αργότερα πολλαπλασίασε τα κέρδη του ως επιχειρηματίας, ενώ στα 71 του χρόνια βρέθηκε μέχρι και στη φυλακή, για εσωτερική πληροφόρηση στο χρηματιστήριο.



Πρώτα χρόνια

O Billy Walters γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου, του 1947 στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πατέρας του είχε πρόβλημα εθισμού στον τζόγο και πέθανε από καρδιά πριν ο μικρός Billy γίνει ενός έτους. Η μητέρα του είχε πρόβλημα με το αλκοόλ και λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της, εγκατέλειψε τον Billy και τις δύο του αδερφές. Οι τρεις τους μεγάλωσαν σε ένα σπίτι χωρίς τρεχούμενο νερό με τη γιαγιά τους, η οποία πέθανε όταν ο Billy ήταν 13 ετών, το 1960.

Ο Billy Walters παντρεύτηκε το 1964, όταν ήταν μόλις 17 ετών και στα 18 του είχε ήδη γίνει πατέρας.



Ο Τζόγος



Ο Walters ασχολήθηκε με τα τυχερά παιχνίδια από μικρός. Ο ίδιος λέει σήμερα, “Όλο μου το πάθος σε όλη μου τη ζωή, δεν είναι τίποτα άλλο από τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό ήθελα πάντα να κάνω. Ήρθα στη ζωή σαν τζογαδόρος και πιθανότατα θα φύγω σαν τζογαδόρος”.



Όταν ήταν 9 ετών, ο Walters θυμάται να βάζει το πρώτο του στοίχημα. Πόνταρε 75 δολάρια, που ήταν όλες του οι οικονομίες από τη δουλειά του ως διανομέας εφημερίδων. Το στοίχημα ήταν για νίκη των New York Yankees στον τελικό του μπέιζμπολ του 1955, απέναντι στους Brooklyn Dodgers. Οι Yankees έχασαν και ο Walters έμεινε άφραγκος, αλλά αυτό φαίνεται ότι τον πείσμωσε περισσότερο.



Μέχρι να φτάσει 22 ετών, είχε χάσει 50 χιλιάδες δολάρια. (pws eixe 50K?) Σε κάποιο παιχνίδι τζόγου που στην Ελλάδα είναι γνωστό ως “Στριφτό”, οι παίκτες πετάνε κέρματα προς έναν τοίχο και κερδίζει οποιο προσγειωθεί πιο κοντά στον τοίχο. Σε αυτό ο Walters μία φορά πόνταρε κυριολεκτικά το σπίτι του, και το έχασε. Ο νικητής δέχθηκε να μην πάρει το σπίτι, αρκεί ο Walters να εξοφλήσει το χρέος εντός 18 μηνών, όπως και έγινε.



Οι πρώτες δουλειές



Το 1965 ο Walters έπιασε δουλειά ως πωλητής αυτοκινήτων και εκεί ανέπτυξε τις δικές του μεθόδους για να αυξήσει τις πωλήσεις του. Έστελνε προσωπικές επιστολές στους γείτονες των νέων του πελατών, προωθώντας τον εαυτό του και το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, αναζητούσε ευκαιρίες στις αγγελίες των τοπικών εφημερίδων των γειτονικών πολιτειών μέχρι και προσωπικά τηλεφωνήματα έκανε σε άγνωστους, αναζητώντας νέους πελάτες.



Ο Walters έφτασε να καταγράφει σε μέσο όρο, 32 πωλήσεις αυτοκινήτων κάθε μήνα, κάτι που του απέφερε 56 χιλιάδες δολάρια το χρόνο, που είναι κάπου 330 χιλιάδες ευρώ σε σημερινούς όρους.



Εργαζόταν 80 ώρες την εβδομάδα και μέσα σε 3 χρόνια, το 1967, είχε προβιβαστεί σε θέση διευθυντή μεγάλης αλυσίδας εμπορίας αυτοκινήτων. Εκεί εργάστηκε μέχρι το 1972, οπότε και άνοιξε την δική του επιχείρηση χονδρικής πώλησης αυτοκινήτων σε εμπόρους σε όλες τις νοτιοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.



Καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια, ο Billy Walters έπαιζε συνεχώς τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα είχε αρχίσει να αναπτύσσει τα δικά του μοντέλα εκτίμησης πιθανοτήτων σε αθλητικές αναμετρήσεις, χωρίς όμως να τα καταφέρνει καλά. Το 1981 αποφασίζει να βάλει στην άκρη τις επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων και να ασχοληθεί ολοκληρωτικά με το στοίχημα.

Στο Λούισβιλ όμως όπου βρισκόταν, το στοίχημα ήταν παράνομο. Έτσι, το 1982 αναγκάστηκε να δηλώσει ένοχος σε κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, σχετικά με την τήρηση αρχείων τυχερών παιχνιδιών. Είχε στήσει δηλαδή μια μικρή παράνομη στοιχηματική εταιρεία. Δέχθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή και πρόστιμο $1.000.



Τότε ήταν που ο Billy Walters αποφάσισε να μετακομίσει στο Λας Βέγκας, όπου το αθλητικό στοίχημα ήταν απόλυτα νόμιμο. Η ζωή του ήταν στο χαμηλότερο σημείο που έφτασε ποτέ. Εκτός από τα προβλήματα με το νόμο, είχε ήδη δύο διαζύγια, πολύ λίγα χρήματα στην τσέπη, ενώ είχε αρχίσει να έχει και πρόβλημα εθισμού στο αλκοόλ.



Η αναγέννηση στο Λας Βέγκας



Φτάνοντας στο Λας Βέγκας, ο Walters γνώρισε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τον βοηθούσαν να γίνει κερδοφόρος.



Ο Ivan Mindlin ήταν χειρουργός, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την ιατρική για να ασχοληθεί με το στοίχημα. Ο Μάικλ Κεντ ήταν μαθηματικός που είχε εργαστεί στον σχεδιασμό των πρώτων πυρηνικών υποβρυχίων. Μαζί, δημιούργησαν μια ομάδα, που αργότερα έγινε γνωστή ως το “Computer Group”. Χρησιμοποιούσαν υπολογιστές για τη δημιουργία αλγορίθμων, οι οποίοι τους έδιναν πλεονέκτημα στο αθλητικό στοίχημα.



Μέχρι τις αρχές του 1980, το Computer Group είχε συνδέσει τις γνώσεις κορυφαίων παικτών στοιχήματος.



Ο Walters γνώρισε τον Ivan Mindlin, αλλά δεν είχε την απαιτούμενη εμπειρία για να είναι χρήσιμος στο Computer Group. O Mindlin όμως εντυπωσιάστηκε από τον χαρακτήρα και την αποφασιστικότητά του Walters, προτείνοντας την πρόσληψη του στον συνεργάτη του, τον Μάικλ Κεντ, το 1983, κάτι που τελικά έγινε.



Τα καθήκοντα του Walters περιελάμβαναν από το να βρίσκει πλεονέκτημα στις αποδόσεις, μέχρι να μεταφέρει χρήματα και να βρίσκει bookmakers διατεθειμένους να δεχτούν τα πονταρίσματα της ομάδας.



Η επιτυχία του Billy Walters ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Μέσα σε λίγους μήνες τα κέρδη που αποφέρει στην ομάδα ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και αναλαμβάνει όλο και σημαντικότερο ρόλο στη λειτουργία του Computer Group.



O Billy Walters ήταν πλέον 36 ετών και η ζωή του πήγαινε από το καλό στο καλύτερο. Η περιουσία του μεγάλωνε με ταχείς ρυθμούς, ο ίδιος είχε κόψει το αλκοόλ, και είχε μετατρέψει την κακή συνήθεια του τζόγου, σε “επάγγελμα”, και μάλιστα, με τεράστιες απολαβές.



Το χέρι του νόμου

Πάνω που όλα πήγαιναν καλά για τον Billy Walters και την ομάδα του, άρχισαν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα με το νόμο. Το FBI τους παρακολουθούσε για καιρό και το 1985 μπήκαν με ένταλμα έρευνας σε 45 οικείες μελών της ομάδας, σε 16 διαφορετικές πολιτείες.



Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια σε μια δίκη που κράτησε πάνω από 5 χρόνια.



Ο Walters και η ομάδα του οργάνωσαν καλα την υπεράσπισή τους, ενώ παράλληλα στάθηκαν και παρα πολυ τυχεροί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.



Ο δικαστης που είχε αναλάβει την υπόθεση αναγκάστηκε σε παραίτηση και αντικαταστάθηκε από άλλον, με πολύ πιο φιλελεύθερη ιδεολογία και μεγαλύτερη επιείκεια. Αυτό έγινε όταν αποκαλύφθηκε πως ο αρχικός δικαστής είχε οργανωσει μια κρυφή συνάντηση ανάμεσα στο FBI και στον Walters, για άγνωστους μέχρι σήμερα λόγους.



Σύμφωνα με τον συνεργάτη του Walters, Ivan Mindlin, αυτή η αλλαγή ήταν που έσωσε την υπόθεση για το Computer Group.



Αυτό όμως που έδωσε το τελευταίο χτύπημα στην υπόθεση, ήταν ο θάνατος από καρδιακή προσβολή του βασικου μάρτυρα της κατηγορούσας αρχής, μόλις μία ημέρα πριν καταθέσει στο δικαστήριο.



Μετά από μακροχρόνια διαδικασία, η υπόθεση κλείνει με άρση όλων των κατηγοριών εναντίον του Walters και της ομάδας του.



Η μεγαλύτερη νίκη στη Ρουλέτα στην ιστορία



Στο μεταξύ, ο Walters έχει αρχίσει να αναζητά πλεονέκτημα και σε άλλους τομείς.



Τον Ιούνιο του 1986 ο Walters ζητά από το καζίνο Ceasars στην Ατλάντικ Σίτι να του επιτρέψουν να παίξει στη ρουλέτα με 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα καζίνο τον γνώριζαν και στο ιστορικό του είχε αρκετά μεγάλες ήττες, όπως μια φορά που είχε χάσει 1 εκατομμύριο δολάρια στα τραπέζια του Μπλακ Τζακ στο Λας Βέγκας. Παρ’ όλα αυτά, το Ceasars αρνήθηκε να του επιτρέψει να παίξει με τόσο μεγάλο ποσό.



Ο Walters πήγε στο Atlantic City Club Casino Hotel, τότε γνωστό ως Golden Nugget και εκεί έκαναν το αίτημά του δεκτό.



Ο Walters μαζί με έναν συνεργάτη του παραδίδουν 2 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία και τα μετατρέπουν σε μάρκες. Οι δυο τους είχαν παρατηρήσει ένα σφάλμα σε συγκεκριμένες ρουλέτες, που είχε σαν αποτέλεσμα κάποια νούμερα να βγαίνουν πιο συχνά απ’ όσο θα έπρεπε.

Μετά από 38 ώρες παιχνιδιού, έχουν κερδίσει 3 εκατομμύρια 800 χιλιάδες δολάρια, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ μεγαλύτερης νίκης στη ρουλέτα, που ήταν 1 εκατομμύριο 280 χιλιάδες δολάρια, από τον Ρίτσαρντ Γιαρέτσκι στο Μόντε Κάρλο το 1971.



Ο Walters, μαζί με άλλα μέλη του Computer Group κατάφεραν και άλλες μεγάλες νίκες σε διάφορα καζίνο της χώρας, χωρίς όμως να γίνεται πάντα γνωστή η μεθοδολογία τους, όπως συνέβη με τη ρουλέτα.



Το 1989 κέρδισαν 400 χιλιάδες δολάρια από ένα καζίνο στο Λας Βέγκας και λίγο αργότερα, ακόμα 610 χιλιάδες από το Claridge Casino στην Ατλάντικ Σίτι.



Super Bowl of Poker



Το βιογραφικό του Walters περιλαμβάνει και μια νίκη στο δεύτερο σημαντικότερο τουρνουά πόκερ, του -τότε- ετήσιου ημερολογίου.



Το Super Bowl of Poker είναι γνωστό και ως το “Super Bowl του Αμαρίλο Σλιμ”, από τον εμπνευστή της ιδέας.



Ενώ το World Series of Poker, που ξεκίνησε το 1970, είχε τεράστια επιτυχία με όλο και περισσότερους παίκτες να γεμίζουν τα τουρνουά της σειράς, το Super Bowl of Poker ήταν σχεδιασμένο για την αφρόκρεμα του χώρου, για αναγνωρισμένους επαγγελματίες και λίγους ευκατάστατους χομπίστες. Το πρώτο Super Bowl of Poker διοργανώθηκε το 1979 και συνέχισε με ετήσιες διοργανώσεις μέχρι και το 1991.



Ένας από αυτούς τους “ευκατάστατους χομπίστες” που δεχόντουσαν την πρόσκληση στο συγκεκριμένο τουρνουά ήταν και ο Billy Walters.



Το 1986 ο Walters κατάφερε να κατακτήσει αυτόν τον μεγάλο τίτλο, κερδίζοντας το βασικό τουρνουά της σειράς απέναντι στους κορυφαίους παίκτες πόκερ της εποχής, κερδίζοντας έπαθλο 175 χιλιάδων δολαρίων.



Τελειοποίηση της μεθόδου στο στοίχημα



Το βασικό εισόδημα του Billy Walters ήταν ακόμα από το αθλητικό στοίχημα. Ειδικεύεται στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, μια αγορα για την οποια μπορει να συγκεντρώνει τέτοιο όγκο πληροφορίας, που τον βοηθούσε να κάνει πολύ ακριβέστερες εκτιμήσεις για το κάθε αποτέλεσμα, από αυτές που έκαναν οι στοιχηματικές εταιρείες.



Αυτό όμως δεν του ήταν αρκετό, αφού παρατήρησε ότι οι αποδόσεις των εταιρειών αλλάζουν αρκετά γρήγορα, πριν προλάβει αυτός να στοιχηματίσει τα μεγάλα ποσά που ήθελε. Έτσι αναπτύσσει το δικό του σύστημα χειραγώγησης των αποδόσεων.

Ξεκινούσε ποντάροντας στους τοπικούς bookmakers, οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν τα πονταρίσματά του, γνωρίζοντας ότι προέρχονται από τον Walters, ως αντάλλαγμα για την πληροφορία της κίνησης των αποδόσεων που θα ακολουθήσει, όταν πέσουν τα μεγάλα πονταρίσματα.



Στη συνέχεια έριχνε τα μεγάλα του κεφάλαια, σε όποια εταιρεία μπορούσε, ανάλογα με τα τεχνολογικά μέσα της κάθε εποχής. Τα στοιχήματα δεν τα έβαζε ο ίδιος. Πόνταρε μέσω αντιπροσώπων, αφού ο Walters ήταν πλέον γνωστός στα μεγάλα στοιχηματικά γραφεία.



Ο Walters έδινε τα χρήματα στους αντιπροσώπους του και μέσα από κωδικοποιημένες εντολές, τους έλεγε ποια στοιχήματα να παίξουν. Κάποια από αυτά όμως ήταν παραπλανητικά, στοιχηματίζοντας στην αντίθετη πλευρά από αυτή που ήθελε πραγματικά να ποντάρει.



Στη συνέχεια περίμενε να αντιδράσουν οι στοιχηματικές εταιρείες στα πρώτα πονταρίσματα και να αλλάξουν τις αποδόσεις. Τότε ο Walters έδινε εντολή σε άλλους συνεργάτες του να παίξουν το πραγματικό του στοίχημα στην αντίθετη πλευρά της αναμέτρησης, ποντάροντας πολλαπλάσιο ποσό από το αρχικό και σε πολύ καλύτερη απόδοση από την αρχική.



Σύμφωνα με μαρτυρίες συνεργατών του, τα τεράστια ποσά που στοιχημάτιζε στους Bookmakers του Λας Βέγκας και ήταν αρκετά για να αλλάξουν τις αποδόσεις σε όλο τον κόσμο, ήταν ένα μικρό μέρος των πραγματικών ποσών που έπαιζε.



Είχε φτάσει να έχει αντιπροσώπους για να παίζουν στοιχήματα για αυτόν σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά και σε χώρες της Καραϊβικής και όλα αυτά μέσω τηλεφώνου.



Όταν δε, επεκτάθηκε η χρήση του διαδικτύου, ο Walters μπορούσε πλέον να μοιράζει τα στοιχήματά του μέχρι και σε Ευρωπαϊκές και Ασιατικές στοιχηματικές εταιρείες.



Ο Walters υποστηρίζει ότι τις καλές του χρονιές τα καθαρά του κέρδη από το στοίχημα ήταν 50 με 60 εκατομμύρια δολάρια.



Κάποιες από τις επιτυχίες του στο αθλητικό στοίχημα έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό, όπως όταν κέρδισε 3,5 εκατομμύρια δολάρια στο Super Bowl του 2009, ή άλλα 2,2 εκατομμύρια δολάρια το 2011 σε αγώνα του Πανεπιστημιακού πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου.



Αυτές οι επιτυχίες, μαζί με ένα ντοκιμαντέρ το 2011 της γνωστής εκπομπής “60 minutes”, έκαναν το ευρύ κοινό να τον αναγνωρίσει ως ο άνθρωπος που κέρδιζε τις στοιχηματικές εταιρείες.



Επιχειρήσεις, χρηματιστήριο και το μεγάλο σκάνδαλο

Παράλληλα με το στοίχημα, ο Billy Walters αρχίζει και επεκτείνεται στον επιχειρηματικό κόσμο. Αγοράζει, ανακαινίζει και μεταπωλεί γήπεδα γκολφ, επενδύει και εμπορεύεται ακίνητη περιουσία ενώ αρχίζει να δραστηριοποιείται και στο χρηματιστήριο αξιών.



Στο χρηματιστήριο όμως δεν τα πήγε καθόλου καλά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, “έχω γνωρίσει πολλούς απατεώνες στον χώρο του τζόγου, αλλά το ποσοστό των απατεώνων που αντιμετώπισα στις επενδύσεις μου στο χρηματιστήριο είναι πολύ μεγαλύτερο από οπουδήποτε αλλού.”



Κατά τη διάρκεια των ετών αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα με το νόμο, αλλά κάθε φορά είναι αυτός που βγαίνει νικητής.



Αυτό όμως δε συνέβη και το 2017, όταν ενεπλάκη σε σκάνδαλο εσωτερικής πληροφόρησης για την κίνηση τιμών μετοχών. Κρίθηκε ένοχος τον Απρίλιο του 2017 και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών, όταν ο Billy Walters ήταν 71 ετών.



Αμέσως μετά το άκουσμα της ποινής, ο Walters δήλωνε, “Μόλις έχασα το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής μου. [...] Είμαι σοκαρισμένος”



Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το δικαστήριο διαπίστωσε και παραδέχτηκε κάποιες παρατυπίες που είχαν γίνει από τους πράκτορες του FBI στην έρευνά τους, κάτι που αργότερα έγινε όπλο στα χέρια του Walters.



Τον Μάιο του 2020, λίγο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, η ποινή του Walters μετατράπηκε σε κατ'οίκον περιορισμό για λόγους υγείας και τον Ιανουάριο του 2021, ένα χρόνο πριν το πέρας των 5 ετών της αρχικής ποινής, ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ του απένειμε χάρη.



Ο Walters, οπλισμένος με τις παραδοχές του δικαστηρίου για παρατυπίες στην διαδικασία της έρευνας από τις αρχές, έχει ξεκινήσει αγώνα για την καταβολή αποζημίωσης για ηθική ζημιά από την ποινή που του επιβλήθηκε, συνεχίζοντας να υποστηρίζει ότι είναι αθώος.



Σήμερα - Επίλογος



O Walters είναι σήμερα 75 ετών και ζει με την οικογένειά του στη Νεβάδα, έχοντας σταματήσει το αθλητικό στοίχημα. Ο Billy Walters έχει τρία παιδιά, το ένα από τα οποία έχει μόνιμη εγκεφαλική δυσλειτουργία, που προκλήθηκε από δύσκολο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε σε ηλικία 7 ετών.



Αυτός είναι και ο λόγος που τον έχει ωθήσει σε έντονο φιλανθρωπικό έργο, δωρίζοντας μεγάλα ποσά κυρίως σε μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση για τις πνευματικές αναπηρίες.



Όσον αφορά την επιτυχία του στο στοίχημα, χιλιαδες παικτες προσπαθησαν να αντιγράψουν τις μεθοδους κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά χωρίς αντίστοιχη επιτυχία. Κάποιο έφτασαν μέχρι να ψάχνουν και τα σκουπίδια του για να βρουν τα μυστικά του, αλλά ο Walters έδινε πάντα μεγάλο βάρος στην ασφάλειά του και ήταν πολύ προσεκτικός στις επικοινωνίες του.



Παρά τα χρόνια νομικά προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των ετών, ο Billy Walters παραμένει ακόμα και σήμερα ένα σύμβολο στη βιομηχανία του αθλητικού στοιχήματος.



Έκανε τις μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες να τον φοβούνται, χειραγωγούσε τις αποδόσεις των στοιχημάτων κατά βούληση, έχοντας οργανώσει άψογα μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων σε όλα τα μέρη του κόσμου.



Τα κέρδη του Billy Walters από το στοίχημα ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, κάτι που τον καθιστά ως τον πλέον επιτυχημένο παίκτη στοιχήματος στην καταγεγραμμένη ιστορία.