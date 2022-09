Βιετνάμ: 14 νεκροί και 11 τραυματίες από πυρκαγιά σε μπαρ

Πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε μπαρ στη Μπιν Ντιόνγκ, κοντά στην πόλη Χο Τσι Μινχ, στο νότιο Βιετνάμ, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Επιπροσθέτως, ο ίδιος αξιωματικός ανέφερε πως ακόμη 11 άτομα τραυματίστηκαν.

Karaoke fire kills 12, injures several others in southern provincehttps://t.co/NdXMsZlLpY pic.twitter.com/Afkzqj0nko