Bet365: Απόφαση ΣΟΚ με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι επιπτώσεις του πολέμου που διαδραματίζεται στην Ουκρανία είναι ολοένα και περισσότερες κατά της Ρωσίας που εισέβαλε στη γειτονική της χώρα, σε πολλούς τομείς.

Στον αθλητισμό, για παράδειγμα, πολλοί παίκτες ή προπονητές που αγωνίζονται σε συλλόγους της Ρωσίας, αποχωρούν μέχρι νεοτέρας ή και οριστικά. Η UEFA επίσης, απέβαλε τις ρωσικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σε παρακείμενη κατηγορία, σε έναν τομέα που σχετίζεται άμεσα με τα αθλητικά γεγονότα, όπως το στοίχημα, δύο διεθνείς εταιρείες αποφάσισαν να αποκλείσουν το κοινό της Ρωσίας από τις πλατφόρμες τους. H μία είναι η Bet365 που φυσικά δραστηριοποιείται με επιτυχία στη χώρα μας εδώ και χρόνια και η άλλη η Parimatch που έχει έδρα την Κύπρο, αλλά ιδρύθηκε το Κίεβο. Μάλιστα η συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποσύρει το ρωσικό franchise, επικαλούμενη τη «στρατιωτική επίθεση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία».

«Σκληρή» στάση της Parimatch

Για να πιάσουμε το θέμα από την αρχή, έπειτα από μια δήλωση της Parimatch που δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες, επιβεβαιώθηκε ότι τα έγγραφα της καταγγελίας έχουν ετοιμαστεί και αποσταλεί στην Betring LLC, στην οποία παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του εμπορικού σήματος της Parimatch, σύμφωνα με τους όρους συμφωνίας που υπογράφηκε το 2016.

Επιπρόσθετα, οι ιθύνοντες της εταιρείας έκαναν γνωστό ότι θα συνεχίσουν οι περιορισμοί στη χρήση της επωνυμίας της σε συμβόλαια χορηγίας. Η Parimatch είναι επί του παρόντος χορηγός της ισπανικής La Liga στην περιοχή της CIS (Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών), της οποίας η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη εξ αυτών.

Η σχετική δήλωση της εταιρείας αναφέρει: «Ήμασταν πάντα περήφανοι για τις ουκρανικές ρίζες της εταιρείας μας και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μας κυριεύει ακόμη περισσότερο η αγάπη για την πατρίδα μας. Καταδικάζουμε έντονα τη στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε τη χώρα».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την περασμένη Δευτέρα, η Parimatch ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει το ποσό των 30 εκατομμυρίων UAH (ουκρανικό νόμισμα) το οποίο αντιστοιχεί σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ, για την παροχή άμεσης υποστήριξης στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Για την ιστορία, η εταιρεία Parimatch ιδρύθηκε στο Κίεβο το 1994, τρία χρόνια μετά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση και αργότερα έγινε μία από τις πρώτες διαδικτυακές επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Δήλωσε επίσης, ότι το συγκεκριμένο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια πυρομαχικών, τροφίμων και φαρμάκων.

Επιπλέον, η Parimatch προχώρησε σε μία ακόμα σημαντική διευκρίνιση επί του θέματος, καθώς αναφέρει ότι διατηρεί εγγυήσεις για όσους σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν την εταιρεία λόγω της εισβολής και θα εξακολουθήσει να πληρώνει μισθούς και να προσλαμβάνει νέους υπαλλήλους παρά τις τελευταίες εξελίξεις.

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία με έδρα την Κύπρο δεν είναι η μόνη που ανακοίνωσε την αναστολή παροχής υπηρεσιών στη Ρωσία. Ο παγκόσμιος κολοσσός bet365 φέρεται να μην προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες στοιχηματισμού της στη χώρα.

Συνεπώς, έγινε γνωστό ότι οι πολίτες της Ρωσίας και πελάτες της bet365 θα έχουν προθεσμία έως τις 15 Μαρτίου του τρέχοντας έτους για να προχωρήσουν σε ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς τους. Ωστόσο, η εγγραφή στον ιστότοπο bet365.ru και η αποδοχή νέων καταθέσεων έχουν ανασταλεί ως υπηρεσίες.

Ο «κολοσσός» Bet365 και τα «αντίποινα»

Σε μια παρόμοια κίνηση με την Parimatch, η εταιρεία στοιχημάτων που εδρεύει στο Stoke-on-Trent της Αγγλίας, ζήτησε από τους συνεργάτες της να αφαιρέσουν λογότυπα, πανό και υλικό μάρκετινγκ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της επωνυμίας της στη Ρωσία.

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι η bet365 δεν έχει κάνει επίσημη την αναστολή λειτουργίας της στη Ρωσία, όμως είναι σχεδόν αναμενόμενο ότι θα ακολουθήσει τις όλο και περισσότερες εταιρείες που προβαίνουν σε παρόμοιες στρατηγικές.

Πολλές αθλητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της FIFA, της UEFA και της Εθνικής Λίγκας Χόκεϋ (NHL) έχουν καταδικάσει τον πόλεμο και έχουν λάβει διάφορες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν επί παραδείγματι στην αρχή του άρθρου, η Ρωσία δε θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, το UEFA Champions League έχει μεταφερθεί από το «Gazprom Arena» της Αγίας Πετρούπολης στο «Stade de France» και οι επιχειρηματικές συμφωνίες του NHL στη χώρα έχουν ανασταλεί.

Εν τω μεταξύ, η πολωνική εταιρεία αθλητικών δεδομένων Statscore, η οποία λειτουργεί ως πάροχος δεδομένων για στοιχηματικές εταιρείες όπως η BoyleSports, επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει σταματήσει να παρέχει στατιστικά στοιχεία και ενημερώσεις από ρωσικά ή λευκορώσικα αθλητικά τουρνουά.

Ειδικότερα, υπήρξε η σχετική δήλωση της εταιρείας στο Twitter: «Δεν επιθυμούμε να παρέχουμε αθλητικά δεδομένα και ζωντανά σκορ για αγώνες που διοργανώνονται από χώρες που απλώς επιτέθηκαν άγρια ​​σε άλλα έθνη ή βοήθησαν σε αυτή τη διαδικασία».

Όσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται, ανάλογες ενέργειες από διεθνείς εταιρείες ή φορείς είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν.

We do not wish to provide any sports data and livescores for competitions organized by countries that just savagely assaulted other nations or helped in this process.

Therefore from March 1st, you will no longer witness any Russian and Belarusian competitions in our offer. pic.twitter.com/siqD7ptP0I