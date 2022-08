Βέμπερ σε Κυρ. Μητσοτάκη: Βάλατε ξανά την Ελλάδα στον σωστό δρόμο

«Μια σπουδαία μέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη! Ευχαριστούμε για την ηγεσία σου κ. Μητσοτάκη, βάλατε ξανά την Ελλάδα πίσω στον σωστό δρόμο και οι Έλληνες έχουν δει πραγματική πρόοδο. Κάνοντας την Ελλάδα πιο ισχυρή, δυναμώνει και η Ευρώπη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μανφρεντ Βέμπερ, για το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας στη χώρα μας.

Στην ανάρτησή του επισυνάπτει και τη δήλωση της προέδρου της Κομισιόν που σημειώνει ότι «χάρη στην αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ελλάδας και του λαού της, η χώρα μπορεί να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να κοιτάξει το μέλλον με αυτοπεποίθηση».

A great day for Greece and for Europe! Thanks to your leadership @kmitsotakis you put Greece back on track & the Greek people have seen real progress. By making Greece stronger you made Europe stronger! https://t.co/4FouAGdwJt