Βέμπερ για Τουρκία: Επικίνδυνη κλιμάκωση οι πυροβολισμοί κατά της κυπριακής ακτοφυλακής

Για επικίνδυνη κλιμάκωση των εντάσεων κάνει λόγο ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ με ανάρτησή του στο Τwitter, αναφερόμενος στο επεισόδιο μεταξύ τουρκικής ακταιωρού και της κυπριακής ακτοφυλακής.

«Η ΕΕ δεν μπορεί να μείνει σιωπηλή απέναντι στην εχθρική συμπεριφορά της Τουρκίας. Οι άνευ προηγουμένου πυροβολισμοί του τουρκικού πλοίου εναντίον της κυπριακής ακτοφυλακής αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση των εντάσεων και το καταδικάζουμε απολύτως. Αλληλεγγύη στους Κύπριους φίλους μας!», επισημαίνει ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

The EU cannot stay silent in the face of Turkey's hostile behaviour. The Turkish vessel’s unprecedented shots against the Cypriot coastguard constitutes a dangerous escalation of tensions & we absolutely condemn it. Solidarity with our Cypriot friends!https://t.co/elY5die7eo