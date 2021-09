Βέμπερ: Εκ νέου υποψήφιος για επικεφαλης της ΚΟ του ΕΛΚ

Υποψήφιος και πάλι για τη θέση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) θα είναι ο Μάνφρεντ Βέμπερ, αποφασίζοντας να μη διεκδικήσει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η δουλειά μου στην Ομάδα του ΕΛΚ και στην ευρύτερη πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, η φιλοδοξία μου είναι να επανεκλεγώ ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ για το δεύτερο μισό αυτής της εντολής» ανέφερε ο κ Βέμπερ.

«Δεν θα θέσω υποψηφιότητα για να γίνω Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» προσέθεσε.

O επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σημείωσε ότι «στις τελευταίες εκλογές, το ΕΛΚ διατήρησε πειστικά τη θέση του ως το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των πολιτικών διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων, η εντολή του Προέδρου του Κοινοβουλίου μοιράστηκε μεταξύ των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών και του ΕΛΚ. Έτσι, με το μέσο (της πενταετίας) να πλησιάζει στο τέλος του έτους, η ΚΟ του ΕΛΚ ξεκινά τώρα τη διαδικασία για να ορίσει τον υποψήφιό μας για να αναλάβει τον ρόλο του Προέδρου από την ολομέλεια τον Ιανουάριο και μετά. Αυτή η συμφωνία δεν εξαρτάται από οποιονδήποτε συγκεκριμένο υποψήφιο ή περίσταση. Το δεύτερο μισό της εντολής ανήκει στην ομάδα του ΕΛΚ ».

Επίσης, ο κ. Βέμπερ υπογράμμισε ότι «η αποστολή μας για την ανοικοδόμηση της χριστιανοδημοκρατίας και της κεντροδεξιάς πολιτικής στην Ευρώπη θα καθορίσει εάν αυτή η ήπειρος θα διοικείται από αριστερούς και δεξιούς εξτρεμιστές μετά τις επόμενες ευρωεκλογές ή όχι. Πιστεύω ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε. Θα ήταν λοιπόν μεγάλη τιμή και προνόμιο να διαδεχτώ τον Ντόναλντ Τουσκ ως Πρόεδρο του ΕΛΚ, να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα πιο ενωμένο και επιτυχημένο κόμμα στις επόμενες ευρωεκλογές το 2024 ».

Τέλος, ο Επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ εξέφρασε τον θαυμασμό του «για την επιλογή του Προέδρου Τουσκ να επιστρέψει στην Πολωνία και να παρουσιάσει στον πολωνικό λαό μια αξιόπιστη φιλοευρωπαϊκή εναλλακτική λύση με την κεντροδεξιά. Ο Πρόεδρος Τουσκ έχει την πλήρη υποστήριξή μας και είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι σε θέση να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και τον λαό του».

