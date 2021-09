Βέμπερ: Αλληλεγγύη στους πολίτες της Κρήτης για τον σεισμό

Την αλληλεγγύη του στους πολίτες της Κρήτης εκφράζει ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ με ανάρτησή του στο Twitter. H Κ.Ο. του Ε.Λ.Κ. είναι έτοιμη να στηρίξει την Ελλάδα με όποιον τρόπο μπορεί, τονίζει στην ανάρτησή του.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους πολίτες της Κρήτης που αντιμετωπίζουν σήμερα τις συνέπειες ενός ισχυρού σεισμού. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του θύματος. Ευχόμαστε στους τραυματίες γρήγορη ανάρρωση. Η Κ.Ο. του ΕΛΚ είναι έτοιμη να στηρίξει την Ελλάδα με όποιον τρόπο μπορεί» γράφει ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Sending our solidarity to the people of Crete who are dealing with the consequences of a powerful earthquake today. Our condolences to the family of the victim and we wish the injured a quick recovery. The @EPPGroup stands ready to support Greece in any way we can. https://t.co/REw1nZ7R7w