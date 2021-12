Bellh@ra: Ξεκίνησε το «κτίσιμο» της πρώτης φρεγάτας

Μέρος της καρίνας - και συγκεκριμένα το κομμάτι που ονομάζεται τρόπιδα - της πρώτης φρεγάτας FDI (Frigate Defense and Intervention), γνωστής ευρύτερα και ως «[email protected]», παρουσιάστηκε σήμερα με κάθε επισημότητα, στο ναυπηγείο της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό βήμα για τη συναρμολόγηση της FDI, που έχει παραγγελθεί από το Γαλλικό Ναυτικό και αναμένεται να παραδοθεί το 2024.

Το «παρών» στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της στεγασμένης ναυπηγικής κλίνης που εκτελούνται οι εργασίες ναυπήγησης της πρώτης φρεγάτας FDI, έδωσε από ελληνικής πλευράς ο Θάνος Ντόκος, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, τέθηκε σε λειτουργία και το «σήμα κατατεθέν» των φρεγατών «[email protected]», ο ενσωματωμένος ιστός (κατάρτι) που ονομάζεται Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM). Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα με ραντάρ εντοπισμού και πλήθος «έξυπνων» λειτουργιών, που κατασκευάζεται ξεχωριστά από το υπόλοιπο πλοίο.

Με αυτόν το συμβολικό τρόπο, η Naval Group σηματοδοτεί την έναρξη των δοκιμών του ολοκληρωμένου συστήματος μάχης, με το οποίο θα είναι εξοπλισμένες οι φρεγάτες «[email protected]». Στόχος είναι το σύστημα μάχης PSIM να είναι «ετοιμοπόλεμο» αρκετούς μήνες πριν την εγκατάστασή του πάνω στην πρώτη φρεγάτα.



Ιστορική στιγμή

Περήφανος για την ιστορική στιγμή δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Naval Group Πιέρ Ερίκ Πομελέ ενώ τόνισε ότι οι φρεγάτες FDI «είναι πλοία πολλαπλών ρόλων», που μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη, ενώ «έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών». Τόνισε δε, ότι «ήδη, τόσο η Γαλλία όσο και η Ελλάδα, έχουν επιλέξει τις φρεγάτες FDI» ενώ από την πλευρά της, η Naval Group «παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να ενισχύσει την κυριαρχία της Γαλλίας και των συμμάχων της».

Ο "ναύαρχος Ρονάρ" και οι άλλες φρεγάτες

Η πρώτη φρεγάτα FDI θα λάβει το όνομα του διάσημου Γάλλου ναυάρχου Ρονάρ, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός του γαλλικού στόλου από το 1919 έως το 1920 και διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Συνολικά, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό έχει προχωρήσει στην παραγγελία πέντε φρεγατών FDI, οι οποίες θα παραδοθούν από το ναυπηγείο της Naval Group στη Λοριάν, στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού, από το 2024 έως και το 2030. Με βάση το αρχικό πλάνο, που τελεί υπό διαμόρφωση έως ότου συμβασιοποιηθεί το έργο, οι δύο πρώτες ελληνικές «[email protected]» - από τις τρεις συνολικά - θα ναυπηγηθούν το 2025, ενώ θα ακολουθήσει η ναυπήγηση του τρίτου πλοίου το 2026.



Τι εστί «[email protected]»

Χαρακτηριστικό των φρεγατών «[email protected]» είναι ότι σχεδιαστικά βασίζονται σε 100% ψηφιακή αντίληψη. Η ιδιαίτερη ΙΤ αρχιτεκτονική τους, στηρίζεται κατά βάση σε δύο ξεχωριστά data centers που λειτουργούν παράλληλα, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να υποστηρίξουν το κάθε ένα ξεχωριστά, εφόσον απαιτηθεί, το πλοίο και όλες τις περίπλοκες λειτουργίες του.

Η πολυπλοκότητα, άλλωστε, στη σύλληψη και την υλοποίηση του προγράμματος των φρεγατών FDI, είναι τέτοια, που έως τώρα έχουν απαιτηθεί πάνω από 1 εκατ. ώρες για την παραγωγή κάθε μιας από τις μονάδες του πλοίου, ενώ αντίστοιχος χρόνος έχει δαπανηθεί για την έρευνα και την ανάπτυξη των υπερσύγχρονων συστημάτων του.

The FDI introduces the concept of a dedicated system for asymmetric warfare. ⚓️ This system will enable the coordination and conduct of the fight against small and close air and surface threats, including booby trapped boats. #navgeek pic.twitter.com/fTsiHv9aHp