Βέλγιο - Πλημμύρες: Ημέρα Εθνικού Πένθους για τα θύματα

Ημέρα εθνικού πένθους η σημερινή για το Βέλγιο. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες. Εκδηλώσεις στη μνήμη όλων αυτών που έχασαν τη ζωή τους από τις φονικές πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας λαμβάνουν χώρα από τις 11 το πρωί (ώρα Βελγίου). Ξεκίνησαν από το Βερβιέρ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Στις 11.30 περίπου έφτασε ο Βασιλιάς Φίλιππος των Βέλγων. Παρών ήταν τόσο ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλεξάντερ Ντε Κρόο, αλλά και ο Πρωθυπουργός της Βαλονίας, Έλιο Ντι Ρούπο. «Η χώρα μας σήμερα πενθεί» ανέφερε ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο, υπογραμμίζοντας ότι «σε δύσκολες στιγμές, αυτοί οι ανθρώπινοι δεσμοί είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη».

Το μεσημέρι, τα πάντα σταμάτησαν και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Σαρλ Μισέλ και οι Πρέσβεις των 27 κρατών-μελών τίμησαν τους νεκρούς.

«Σήμερα οι σημαίες μας κυματίζουν μεσίστιες ως φόρο τιμής στα θύματα των πλημμυρών στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες και στο Λουξεμβούργο. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό σας και θρηνεί μαζί σας» ανέφερε με ανάρτησή της η Κομισιόν.

Today our flags are at half-mast in tribute to the victims of the floods in Belgium, Germany, the Netherlands and Luxembourg.



The EU stands with you and mourns with you.

🇧🇪🇩🇪🇳🇱🇱🇺🇪🇺



We will observe a minute of silence at midday.#EUSolidarity pic.twitter.com/163m8hLyFH