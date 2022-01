Βέλγιο: Η Πρωτοχρονιά του 2022 είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί

Τwitter

Την πιο ζεστή Πρωτοχρονιά στην ιστορία του είχε το Βέλγιο (απ' όταν ξεκίνησαν οι μετρήσεις) με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 14,3 ° C στο Υκλ στις 14.00 το μεσημέρι του Σαββάτου. Η δεύτερη πιο υψηλή θερμοκρασία είχε καταγραφεί την 1η Ιανουαρίου 2012 και τον υδράργυρο να δείχνει 13,6 ° C.

Εντούτοις, σύμφωνα με το Βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, το 2021 οι θερμοκρασίες ήταν ελαφρώς πιο χαμηλές από το συνηθισμένο.

Σημειώνεται ότι το 2021, η μέση θερμοκρασία του Βελγίου ήταν 10,7 ° C με τη φυσιολογική τιμή να βρίσκεται στους 11 ° C. Ο μήνας Απρίλιος, με μέσο όρο 7,3°C, είναι ο ψυχρότερος που έχει καταγραφεί μεταξύ του 1991-2020. Κατά τη διάρκεια του έτους, η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 29,5 ° C, τη χαμηλότερη θερμοκρασία της περιόδου αναφοράς. Επίσης, δεν καταγράφηκε κανένα κύμα καύσωνα, βάζοντας τέλος σε μια σειρά έξι ετών που σημαδεύτηκαν από το φαινόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι το έτος που πέρασε χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία: το 2021 είναι το τρίτο πιο υγρό έτος της περιόδου αναφοράς. Νέο ρεκόρ σημειώθηκε τον Ιούλιο με 166,5 χιλιοστά βροχόπτωσης. Συνολικά τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, καταγράφηκαν 410,7 χιλιοστά βροχόπτωσης, που αποτελεί ρεκόρ από το 1833. Η μεγαλύτερη σωρευτική επίδραση μετρήθηκε στις 14 Ιουλίου, μια από τις ημέρες των πλημμυρών που έπληξαν τη χώρα.

Η συνολική διάρκεια ηλιοφάνειας -1589 ώρες και 57 λεπτά- ήταν κοντά στην κανονική τιμή -1603 ώρες και 40 λεπτά- αλλά, επισημαίνεται ότι ο Απρίλιος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος ήταν πιο ηλιόλουστοι από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Διαβάστε ακόμη: