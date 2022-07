BBC: Παραιτείται ο Μπόρις Τζόνσον -Σε λίγες ώρες οι ανακοινώσεις

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να παραιτηθεί την Πέμπτη, με το γραφείο του να αναφέρει ότι θα κάνει διάγγελμα, τρεις μέρες αφού ξεκίνησαν οι παραιτήσεις κορυφαίων υπουργών που τον καλούσαν να αποχωρήσει μετά από επανειλημμένες αστοχίες του στη διαχείρηση σκανδάλων αλλά και αποδείξεις ότι προχώρησε σε ψευδείς δηλώσεις.

«Ο Μπόρις Τζόνσον θα παραιτηθεί από ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος σήμερα», ανέφερε στο Twitter ο Πολιτικός Συντάκτης του BBC, Κρις Μέισον.

Την ίδια ώρα, το BBC μεταδίδει ότι η Υπουργός Εξωτερικών, Λιζ Τρας, επιστρέφει εκτάκτως από την σύνοδο της G-20 στην Ινδονησία, ενώ ο πρωθυπουργός, όπως μεταδίδει το ITV μίλησε και με τη βασίλισσα Ελισάβετ ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης .

Ο πολιτικός συντάκτης της Sun Χάρι Κόουλ, είπε ότι ο Τζόνσον στοχεύει να συνεχίσει ως πρωθυπουργός μέχρι να επιλεγεί νέος ηγέτης αργότερα το καλοκαίρι, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και δύο μήνες.

«Η παραίτησή του ήταν αναπόφευκτη», ανέφερε στο Twitter ο Τζάστιν Τόμλινσον, αντιπρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος. "Ως κόμμα πρέπει να ενωθούμε γρήγορα και να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει σημασία. Είναι σοβαροί καιροί σε πολλά μέτωπα".

Μια αντιπροσωπεία ανώτερων υπουργών και ένας εκπρόσωπος συντηρητικών βουλευτών που δεν είναι στην κυβέρνηση πήγαν στην Ντάουνινγκ Στριτ για να δουν τον Τζόνσον το απόγευμα της Τετάρτης για να τον πείσουν ώστε να προχωρήσει σε μια αξιοπρεπή έξοδο.

Ενδεικτικό της διάλυσης της κυβέρνησης είναι ότι ακόμα και ο άνθρωπος που διόρισε ως υπουργό Οικονομικών λιγότερο από 48 ώρες νωρίτερα, ο Ναντίμ Ζαχαούι, του έδειξε σήμερα δημόσια την πόρτα της εξόδου.

«Αυτό δεν είναι βιώσιμο και θα γίνεται όλο και χειρότερο, για το Συντηρητικό Κόμμα και το πιο σημαντικό για όλη τη χώρα», είπε ο Ζαχάουι στο Twitter μετά την παραίτηση περισσότερων από 50 υπουργών και βοηθών από την κυβέρνηση. «Πρέπει να κάνεις το σωστό και να φύγεις τώρα».

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC