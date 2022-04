BBC: Πάνω από το 20% των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν ήταν αξιωματικοί

Πάνω από το 20% των Ρώσων στρατιωτών που επιβεβαιώθηκαν ότι είναι νεκροί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία είναι αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων 10 συνταγματάρχες, 20 αντισυνταγματάρχες, 31 ταγματάρχες και 155 κατώτεροι αξιωματικοί, αναφέρει σε δημοσίευμά του η υπηρεσία του BBC στα ρωσικά. Το βρετανικό κανάλι κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα αφού ανέλυσε επίσημα στοιχεία για τις απώλειες της Ρωσίας.

Οι δημοσιογράφοι μελέτησαν μόνο τις αναφορές με συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε νεκρό, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ονόματος και του βαθμού του. Ο τόπος ταφής ελήφθη επίσης υπόψη, αν ήταν γνωστός.

Η τελευταία φορά που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε απώλειες ήταν στις 25 Μαρτίου, κάνοντας λόγο για τον θάνατο 1.351 στρατιωτών. Σύμφωνα με το BBC, 217 από τους 1.083 νεκρούς που ταυτοποιήθηκαν είναι αξιωματικοί από υπολοχαγός έως στρατηγός.

More figures and some grphics summarising info about confirmed #Russian military losses in #Ukraine can be found here https://t.co/M46Z6MvkaS It was our joint effort with @Olya_Prosvirova. I'll write about background of soldiers and geographical tendencies we noticed tomorrow.END