«Βαθιά απογοητευμένος» ο Μπάιντεν για την απόρριψη της εκλογικής του μεταρρύθμισης

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη «βαθιά απογοήτευσή του» μετά τον ενταφιασμό στη Γερουσία του σχεδίου νόμου για την εκλογική μεταρρύθμιση που της ζητούσε να εγκρίνει ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις ότι θα προασπιστεί το δικαίωμα ψήφου μελών εθνικών και φυλετικών μειονοτήτων στις εκλογές στις ΗΠΑ, δεσμευόμενος ταυτόχρονα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα εναντίον μέτρων των Ρεπουμπλικάνων για να αποκλείσουν ιδίως τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους σε συντηρητικές πολιτείες.

Ο κ. Μπάιντεν ανέφερε μέσω Twitter ότι «είμαι βαθιά απογοητευμένος που η Γερουσία δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τη δημοκρατία μας. Είμαι απογοητευμένος – αλλά δεν είμαι αποθαρρυμένος», λίγη ώρα αφού έγινε γνωστή η έκβαση της διαδικασίας που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην αμερικανική άνω Βουλή.

I am profoundly disappointed that the Senate has failed to stand up for our democracy. I am disappointed — but I am not deterred.



We will continue to advance necessary legislation and push for Senate procedural changes that will protect the fundamental right to vote.