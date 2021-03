Banksy: Πιθανό έργο του εμφανίστηκε στον τοίχο της φυλακής του Ρέντινγκ

Ένα γκράφιτι που πιθανώς ζωγράφισε ο Banksy εμφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα στον τοίχο της φυλακής του Ρέντινγκ στην Μεγάλη Βρετανία. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας το έργο τέχνης εντοπίστηκε στο πλάι του κλειστού πλέον ιδρύματος.

Το έργο τέχνης αυτό δείχνει έναν άντρα ντυμένο με μια ριγέ στολή φυλακισμένου που κατεβαίνει την πλευρά του κτιρίου πάνω σε ένα δεμένο σχοινί. Κάτω από τον άντρα, το σχοινί φαίνεται τελικά να είναι κατασκευασμένο από χαρτί καθώς καταλήγει σε μία γραφομηχανή.

A new mural believed to be latest work by street artist Banksy has appeared on the side of a former prison in Reading, England. https://t.co/52pcWqpcWL pic.twitter.com/FbHHEfm8Jh