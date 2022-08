Βαλτιμόρη: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από πυροβολισμούς

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη στη βορειοδυτική Βαλτιμόρη του Μέριλαντ. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δυο υπόπτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει οι αμερικανικές αρχές, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν νεαροί κακοποιοί αντάλλαξαν πυρά μέσα από εν κινήσει αυτοκίνητα σε κεντρικό δρόμο.

«Στις 14:24, δύο άτομα βγήκαν από ένα ασημί 4θυρο Lexus και πυροβόλησαν εναντίον ανθρώπων στη διασταύρωση. Οι δράστες επέστρεψαν στη Lexus και διέφυγαν στη λεωφόρο Park Heights» ανέφερε ο Επίτροπος

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή των λεωφόρων Park Heights και Shirley για πυροβολισμούς.

Η Εκπρόσωπος της αστυνομίας Λίντσεϊ Έλντριτζ ανέφερε νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλά θύματα, αλλά δεν έδωσε αμέσως πρόσθετες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων και την έκταση των τραυματισμών τους.

H αστυνομία της Βαλτιμόρης ανάρτησε στο Twitter ότι αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σημείο και ότι υπήρξαν θύματα, στη διασταύρωση της λεωφόρου Park Heights και της λεωφόρου Shirley γύρω στις 12.24 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW