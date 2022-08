Βαλκάνια: Όταν ο Πούτιν παίζει με τις παλιές συρράξεις

Ώρες αφού ακούστηκαν οι σειρήνες στην Μιτρόβιτσα, στο βόρειο Κόσοβο την Κυριακή το απόγευμα, το Ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι το Κόσοβο συνεργαζόταν με τις ΗΠΑ και την ΕΕ για να απειλήσουν την σερβική μειονότητα εκεί. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε, ΗΠΑ και ΕΕ να σταματήσουν τις «προκλήσεις» και να σεβαστούν τα δικαιώματα των Σέρβων στο Κόσοβο.

«Οι νέοι κανόνες του Κοσόβου για επανέκδοση προσωπικών εγγράφων και πινακίδων κυκλοφορίας για τους ντόπιους Σέρβους αποτελούν ακόμα ένα βήμα για την εκδίωξη τους από το Κόσοβο», πρόσθεσε. Και τόνισε : «Οι Κοσοβάροι ηγέτες ξέρουν ότι οι Σέρβοι δεν θα μείνουν αδιάφοροι μπροστά σε μια ευθεία επίθεση στις ελευθερίες τους, και κλιμακώνουν ηθελημένα για να ξεκινήσουν ένα στρατιωτικό σενάριο».

