Β. Κορέα: Πλήθος κόσμου την Πρωτοχρονιά παρά τους περιορισμούς

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας Πιονγκιάνγκ σήμερα για να παρακολουθήσουν μια συναυλία κι ένα σόου πυροτεχνημάτων, με αφορμή την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ και παρά τους περιορισμούς που στοχεύουν στο να αποφευχθεί μια επιδημία του νέου κορονοϊού.

Στα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση διακρίνονται συμμετέχοντες να φορούν μάσκες, αλλά να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο, καθώς κρατούν μπαλόνια στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ.

HAPPY NEW YEAR: North Korea rings in 2021 with a fireworks display above Pyongyang. https://t.co/4QOShvWdbc pic.twitter.com/VvoxqJKSDe