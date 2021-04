Β. Κοντοζαμάνης: Self test σε όλο το Δημόσιο από Δευτέρα 26 Απριλίου

Την υποχρεωτική εφαρμογή self test σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα οι οποίοι εργάζονται με φυσική παρουσία, εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι κληρικοί, ιεροψάλτες και προσωπικό των ναών.



Σύμφωνα με τον υπουργό από τις 10 Μαΐου θα αυξάνεται η φυσική παρουσία του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στις υπηρεσίες ενώ αντίστοιχα θα μειωθεί το ποσοστό όσων εργάζονται με τηλεργασία. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι που είναι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι οποίοι είτε συνεχίζουν με τηλεργασία είτε λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας.

Η εξυπηρέτηση του κοινού συνεχίζει να γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.



Η χρήση των self test θα είναι υποχρεωτική δύο φορές της εβδομάδα. Από τη Δευτέρα, 26 Απριλίου έως 5 Μαΐου, επίσης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε self test ιερείς και κληρικοί.



Από την Πέμπτη του Πάσχα θα είναι διαθέσιμα τα self test για τους μαθητές των δημοτικών και των γυμνασίων που ανοίγουν στις 10 Μαΐου, ενώ σημείωσε ότι η μεταβατική χρονική περίοδος υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα παρατείνεται μέχρι 2 Μαΐου.

Ο κ. Κοντζαμάνης εξήγησε ότι το ECDC εξέδωσε τεχνική αναφορά, όπου οι χώρες μέλη της ΕΕ μπορούν να διακριθούν σε διαφορετικά σενάρια χρήσης των self tests με αντίστοιχες συνέπειες όσον αφορά τόσο στην επιτήρηση όσο και στις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η χώρα μας, όπως είπε ο κ. Κοντοζαμάνης, πληροί και τα τρία αυτά κριτήρια και κατατάσσεται στο σενάριο ένα και το ECDC θεωρεί εφικτό τον υπολογισμό δεικτών τόσο για τη συχνότητα εμφάνισης κρουσμάτων όσο και για τη συχνότητα διενέργειας ελέγχων και για το ποσοστό θετικότητας.

Επισημαίνει ωστόσο ότι πιθανή υποδήλωση των αποτελεσμάτων των self tests θα μπορούσε να επηρεάσει το ποσοστό θετικότητας και συστήνει στις χώρες την παρακολούθηση των self tests που διανέμονται.