Αζοφστάλ: Μαρτυρία για άμαχους ακόμα και παιδιά κάτω από τα συντρίμμια

Σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένο είναι από τις επιθέσεις των Ρώσων η χαλυβουργία του Αζοφσταλ στην Μαριούπολη με πολλούς εγκλωβισμένους άμαχους, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο BBC του Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, μέλους του αμφιλεγόμενου τάγματος του Αζόφ, που βρίσκεται στο εργοστάσιο, «τις τελευταίες δύο μέρες μέρες και νύχτες οι Ρώσοι έκαναν αρκετές προσπάθειες να καταλάβουν τις θέσεις μας. Οι επιθέσεις τους γίνονται με την στήριξη πυρός από τα πολεμικά πλοία τους αλλά και από ισχυρές βόμβες καταστροφής καταφυγίων. Εξαιτίας των βομβαρδισμών το Αζοφστάλ είναι καλυμμένο με συντρίμμια. Όλα τα κτίρια έχουν πρακτικά καταστραφεί».

«Έχουμε τραυματίες και νεκρούς μέσα στα καταφύγια. Κάποιοι πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα κτίρια. Σε κάθε υπόγειο κτιρίου υπάρχουν 80 με 100 άνθρωποι. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό καθώς κάποια από τα κτίρια είναι παντελώς κατεστραμμένα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και μικρά παιδιά εκεί ακόμα και τριών μηνών.», προσθέτει.

“#Russia is not renewing or rebuilding anything. It aims to destroy and terrorise...If we fall this horde will go further and the whole civilised world will be in danger." - Capt. Svyatoslav Palamar, #Mariupol - ⁦via ⁦@BBCWorld⁩ #Ukraine https://t.co/zacUELZWzG