Λευκορωσία: Αυστηρές κυρώσεις από την ΕΕ, καταδίκη από Μπάιντεν - Διακόπτουν τις πτήσεις διεθνείς αερομεταφορείς

Ο αποκλεισμός του εναέριου χώρου της Λευκορωσίας περιλαμβάνεται στις αυστηρές κυρώσεις που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον του καθεστώτος Λουκασένκο, το οποίο την περασμένη Κυριακή υποχρέωσε σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ αεροσκάφος της Ryanair που πραγματοποιούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους, προκειμένου να τεθεί υπό κράτηση από τις λευκορωσικές Αρχές ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Ρομάν Προτάσεβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Ρόμαν Προτάσεβιτς και της Σοφία Σαπέγκα, που ήταν στην πτήση από την Αθήνα προς το Βίλνιους και συνελήφθησαν στο Μινσκ την Κυριακή, μετά την αναγκαστική προσγείωση.

Παράλληλα ζήτησαν από τους αερομεταφορείς που εδρεύουν στην ΕΕ να αποφύγουν τις πτήσεις πάνω από τη Λευκορωσία. Οι χώρες της ΕΕ κάλεσαν επίσης τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας να ξεκινήσει έρευνα. Ο οργανισμός του ΟΗΕ, ο οποίος διαμορφώνει τα πρότυπα για την πολιτική αεροπορία, κάλεσε συνεδρίαση για την Πέμπτη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να επιβάλλουν οικονομικές ποινές που αναμένεται να στοχεύουν σε εταιρείες και οικονομικές οντότητες που κατηγορούνται ότι χρηματοδοτούν την 27ετή θητεία του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, όλοι οι ηγέτες καταδικάζουν σθεναρά την λευκορωσική ενέργεια και:

