Αυστηρά μέτρα, τιμωρίες, αλλά όχι... ασφαλιστική αποζημίωση στο φετινό Wimbledon

Η περσινή ματαίωση του Wimbledon λόγω κορονοϊού μπορεί να μην κόστισε στην τσέπη των διοργανωτών, λόγω πρόβλεψης και υψηλής ασφαλιστικής κάλυψης, όμως οι οικοδεσπότες θέλουν να διασφαλίσουν ότι φέτος όλα κυλήσουν ομαλά. Οι αμφιτρύωνες του φημισμένου αγγλικού Οπεν τένις, το οποίο θα διεξαχθεί από 28 Ιουνίου ως 11 Ιουλίου στο Λονδίνο, αναμένεται να θέσουν αυστηρά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού, με υψηλά πρόστιμα και απειλή ακόμη και αποκλεισμού...

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι κανονισμοί στη «φούσκα» στην οποία θα υποχρεωθούν να διαμείνουν οι τενίστες, οι προπονητές τους και οι λίγοι προσκεκλημένοι τους θα είναι αυστηροί. Σε περίπτωση που κάποιος θα παραβεί τις οδηγίες και θα απομακρυνθεί από το ξενοδοχείο και τον επιλεγμένο χώρο των γηπέδων ή θα επιλέξει διαφορετικό τρόπο μετακίνησης (θα υπάρχουν ιδιωτικά οχήματα για όλους) θα κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 16.000 ευρώ και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και με αποβολή από το τουρνουά!

