Ρωσία - Ουκρανία: Αύριο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύεσεις - Βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Κουρενίβκα και Ομπολόν

Κλιμακώνουν την επίθεσή τους στις μεγάλες ουκρανικές πόλεις οι ρωσικές δυνάμεις, «σφυροκοπώντας» Κίεβο, Κουρενίβκα και Ομπολόν, ενώ στενεύουν την πολιορκία τους σε ουκρανική πρωτεύουσα, Μαριούπολη, Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκοβο, Μικολάιφ. Τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο, ανακοίνωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μικαίλο Ποντόλιακ.

«Έγινε τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για πρόσθετη εργασία στις υποομάδες εργασίας και διευκρίνιση επιμέρους ορισμών. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις...», αναφέρει με μήνυμά του στο twitter.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Σύμφωνα με το BBC μέχρι το μεσημέρι η στρατιωτική εισβολή εξελίσσεται ως εξής:

- Η Ρωσία συνέχισε την εισβολή της στην Ουκρανία με δυνάμεις να επιτίθενται από τα βόρεια και τα νότια της χώρας.

- Οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις απέκοψαν την Ουκρανία από το θαλάσσιο εμπόριο ελέγχοντας τις ακτές της στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

- Και η επίθεση στο Κίεβο συνεχίζεται με τουλάχιστον ένα άτομο να πεθάνει κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού σε πολυκατοικία. Οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να περικυκλώσουν και να αποκόψουν την ουκρανική πρωτεύουσα, με τα στρατεύματα να κινούνται τώρα προς την πόλη από πολλές θέσεις.

Οι διαπραγματεύσεις

Η κατάπαυση του πυρός και η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων είναι τα βασικά θέματα που θα θίξει η ουκρανική πλευρά στον σημερινό τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, την ώρα που έχουν θέσει σε αποκλεισμό τη χώρα από τη θάλασσα και ολοκλήρωσαν αμφίβια απόβαση στην Αζοφική Θάλασσα.

Οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ξεκίνησαν και η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι δύσκολη αλλά συνεχίζεται, ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Αναρτώντας μια φωτογραφία από τις συνομιλίες, που πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ποντόλιακ δήλωσε: «Οι πλευρές εκφράζουν ενεργά τις συγκεκριμένες θέσεις τους. Υπάρχει επικοινωνία αν και είναι δύσκολη. Ο λόγος για τη διαφωνία είναι τα πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα».

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Ένας νεκρός και 12 τραυματίες από βομβαρδισμό σε προάστιο του Κιέβου, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό. Ο αριθμός των νεκρών αμάχων στη Μαριούπολη ξεπέρασε τους 2.500, ενώ συνολικά 90 παιδιά σκοτώθηκαν από την έναρξη της εισβολής.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, ανέφερε στο Twitter ότι θα είναι μια σκληρή συζήτηση, με βασικά θέματα συζήτησης την κατάπαυση πυρός και την άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

«Διαπραγματεύσεις. 4ος γύρος. Για ειρήνη, κατάπαυση του πυρός, άμεση αποχώρηση στρατευμάτων και εγγυήσεις ασφαλείας. Σκληρή συζήτηση. Αν και η Ρωσία συνειδητοποιεί την ανοησία των επιθετικών της ενεργειών, εξακολουθεί να έχει την αυταπάτη ότι 19 ημέρες βίας εναντίον ειρηνικών πόλεων είναι η σωστή στρατηγική», γράφει στο twitter.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Ρώσος εκπρόσωπος στις συνομιλίες, ο Λεονίντ Σλούτσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και είναι πιθανό οι αντιπροσωπείες να καταλήξουν σύντομα σε προσχέδια συμφωνιών.

Η ουκρανική πλευρά ανέφερε ότι οι συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 10:30 π.μ. τη Δευτέρα. Καμία πλευρά δεν έχει αποκαλύψει ποια θέματα θα καλυφθούν. Τρεις γύροι συνομιλιών στη Λευκορωσία, με πιο πρόσφατο αυτόν της περασμένης Δευτέρας, είχαν επικεντρωθεί κυρίως σε ανθρωπιστικά ζητήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι ανέφερε ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συνομιλούσαν καθημερινά μέσω τηλεδιάκσεψης καθώς και ότι ξεκάθαρος στόχος των διαπραγματευτών του ήταν να «κάνουν τα πάντα» για να κανονίσουν μια συνάντηση με τον Βλ. Πούτιν.

«Πρέπει να κρατηθούμε. Πρέπει να πολεμήσουμε. Και θα νικήσουμε», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ομιλία του μέσω βίντεο αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, στην πρωϊνή ενημέρωσή του για του για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις:

- Έχουν θέσει σε μακρινό αποκλεισμό τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας, απομονώνοντας ουσιαστικά την Ουκρανία από το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.

- Συνεχίζουν επίσης να πραγματοποιούν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στόχων σε ολόκληρη την Ουκρανία.

- Η Ρωσία έχει ήδη πραγματοποιήσει μία αμφίβια απόβαση στην Αζοφική Θάλασσα και θα μπορούσε να αναζητήσει περαιτέρω τέτοιες επιχειρήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cz8Q0vnsA5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/o28zuSsk3K — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 13, 2022

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της Κρατικής Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης ένα άτομο σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Κίεβο νωρίς το πρωί και όχι δύο όπως ανέφερε νωρίτερα στην εννιαόροφη πολυκατοικία βρίσκεται στη γειτονιά Ομπολόν και χτυπήθηκε από οβίδα γύρω στις 5 τα ξημερώματα.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία εμφανίζεται να καίγεται το κτίριο και να επεμβαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ γίνεται αναφορά για μεταφορά στο νοσοκομείο επτά ατόμων.

Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

Επίσης, το Kyiv Independent μετέδωσε ότι ένας πύργος τηλεόρασης κοντά στο Ρίβνε στη δυτική Ουκρανία χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν υπήρξαν θύματα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυραύλους με στόχο διοικητικά κτίρια στο χωριό Stavische, στην περιοχή Ζιτομίρ.

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov στο Κίεβο βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Το μέγεθος της ζημιάς δεν έχει γίνει ακόμα σαφές.

Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι κατέρριψαν τέσσερα ρωσικά αεροπλάνα, τρία ελικόπτερα και πολλά «μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» μέσα σε 24 ώρες μέσα σε μια μέρα, καθώς η σύγκρουση μπαίνει στη 19η ημέρα. Σε μια ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ουκρανία είπε ότι είχε προκαλέσει «καταστροφικά πλήγματα» σε ρωσικές βάσεις και αποθήκες πεδίου τις τελευταίες ώρες.

Πρόσθεσε ότι αυτό θα «διατάραζε το σύστημα υλικοτεχνικής υποστήριξης του εχθρού στα εδάφη της Ουκρανίας που προσωρινά κατέχονται από τους κατακτητές».

Η ενημέρωση πρόσθεσε ότι η Ρωσία «δεν είχε σημαντική επιτυχία» στην επίθεσή της την Κυριακή, με τις «κυριότερες προσπάθειες» της Μόσχας να επικεντρώνονται στην «ενοποίηση και διατήρηση των προηγουμένως κατεχόμενων συνόρων».

Η Ουκρανία είπε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών χώρων, για να «εξοπλίσει θέσεις βολής, να αναπτύξει όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό».

Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών

«Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να μιλά εποικοδομητικά», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχάιλο Ποντόλιακ σε άλλο βίντεο, σύμφωνα με το Reuters. «Πιστεύω ότι θα πετύχουμε κάποια αποτελέσματα κυριολεκτικά μέσα σε λίγες μέρες», συμπλήρωσε. Ρώσος εκπρόσωπος στις συνομιλίες, ο Λεονίντ Σλούτσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και είναι πιθανό οι αντιπροσωπείες να καταλήξουν σύντομα σε προσχέδια συμφωνιών.

Η ουκρανική πλευρά ανέφερε ότι οι συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 10:30 π.μ. τη Δευτέρα. Τρεις γύροι συνομιλιών στη Λευκορωσία, με πιο πρόσφατο αυτόν της περασμένης Δευτέρας, είχαν επικεντρωθεί κυρίως σε ανθρωπιστικά ζητήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι ανέφερε ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συνομιλούσαν καθημερινά μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και ότι ξεκάθαρος στόχος των διαπραγματευτών του ήταν να «κάνουν τα πάντα» για να κανονίσουν μια συνάντηση με τον Βλ. Πούτιν. «Πρέπει να κρατηθούμε. Πρέπει να πολεμήσουμε. Και θα νικήσουμε», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ομιλία του μέσω βίντεο αργά το βράδυ της Δευτέρας.

«Για να ξεκαθαρίσουμε. Στις συνομιλίες, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θέτει τελεσίγραφα, αλλά ακούει προσεκτικά τις προτάσεις μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε καμία από τις θέσεις μας. Απαιτούμε το τέλος του πολέμου και την αποχώρηση των στρατευμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βλέπω ότι υπάρχει κατανόηση και υπάρχει διάλογος», αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε νωρίτερα στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

To clarify. At the negotiations, the RF not putting ultimatums, but carefully listens to our proposals. 🇺🇦 will not give up any of the positions. Our demands are - the end of the war and the withdrawal of RF troops. I see the understanding and there is a dialogue. pic.twitter.com/72ae9ZeOfn — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο μήνυμά του ανέφερε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές να «κάνουν τα πάντα» προκειμένου να κλειστεί «συνάντηση» του ιδίου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γουέντι Σέρμαν, δήλωσε ότι η Ρωσία δείχνει σημάδια ότι συμμετέχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, όπως μετέδωσε το BBC. Πάντως, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριέν παραμένει απαισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι «τα χειρότερα είναι μπροστά μας».

Οι τελευταίες εξελίξεις στην ουκρανική κρίση

Τελευταία ενημέρωση 15:48

Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβεβαίωσε τους θανάτους τουλάχιστον 636 αμάχων στην Ουκρανία μέχρι χθες Κυριακή 13 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 46 παιδιών.

Ο πραγματικός απολογισμός πιθανόν να είναι πολύ υψηλότερος, ανέφερε, καθώς έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στη λήψη και επιβεβαίωση των αναφορών από μέρη με έντονες συγκρούσεις όπως το Χάρκοβο και η Μαριούπολη.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία έχει περίπου 50 μέλη του προσωπικού της που ασχολούνται με την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 15:33

Περισσότερα από 160 ιδιωτικά αυτοκίνητα κατάφεραν να εγκαταλείψουν την πολιορκημένη ουκρανική πόλη Μαριούπολη και κατευθύνονταν προς την κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Μπερντιάνσκ, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι επανειλημμένες προσπάθειες για την εκκένωση αμάχων που έχουν παγιδευτεί στη Μαριούπολη απέτυχαν.

Σε μια διαδικτυακή ανάρτηση, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανέφερε: «Είναι γνωστό ότι μέχρι τις 13:00 (11:00 GMT) περισσότερα από 160 ιδιωτικά αυτοκίνητα κατάφεραν να φύγουν».

Τελευταία ενημέρωση 15:30

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πίεσε τον Πρόεδρο Μπάιντεν στην τελευταία μεταξύ τους συνομιλία να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αρκετές πηγές με γνώση του θέματος, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τζο Μπάιντεν αφενός να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες ώστε η Ρωσία να αποκοπεί από το διεθνές εμπόριο και αφετέρου να συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρό του την ρωσική ελίτ.

Ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης να αποκλεισθεί η πρόσβαση της Ρωσίας στα διεθνή ύδατα.

Η συνομιλία Ζελένσκι - Μπάιντεν είχε διαρκέσει 49 λεπτά.

Τελευταία ενημέρωση 15:15

Η Ουκρανή επικεφαλής οργάνωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου καταγγέλλει: σε ανάρτησή της ότι «Κατά τη διάρκεια 18 ημερών πολέμου στην Ουκρανία, τα ρωσικά στρατεύματα σκότωσαν πάνω από χίλιους αμάχους, ανάμεσά τους και 90 παιδιά! Τουλάχιστον 200 σχολεία, 61 νοσοκομεία και 1500 σπίτια καταστράφηκαν. Το @FATFNews πρέπει να τοποθετήσει τη Ρωσία στη «μαύρη λίστα»».

During 18 days of war in Ukraine, russian troops killed over thousand civilians, among them 90 children!! At least 200 schools, 61 hospitals and 1500 houses were destroyed. @FATFNews should designate Russia into "black list"#BlackListRussia — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 14, 2022

Τελευταία ενημέρωση 15:01

Περισσότεροι από 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος αναφέρει ότι έχουν καταφύγει κυρίως στις γειτονικές χώρες, από την ημέρα εισβολής της Ρωσίας στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ:

- Η Πολωνία έχει δεχθεί το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων, περίπου 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους.

- Η Ουγγαρία έχει δεχθεί περισσότερους από 255.000 πρόσφυγες

- Η Σλοβακία έχει υποδεχθεί περισσότερους από 200.000 πρόσφυγες και έχει χορηγήσει προσωρινή προστασία στους Ουκρανούς, ένα καθεστώς που τους παρέχει δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και άδεια για εργασία.

- Η Μολδαβία, με πληθυσμό κάτω των 3 εκατομμυρίων, έχει τώρα δεχτεί σχεδόν 107.000 άτομα.

- Η Ρουμανία έχει δεχθεί σχεδόν 85.000.

«Η ειρήνη είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτή η τραγωδία», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι.

Τελευταία ενημέρωση 14:07

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία μπορεί να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο μεγάλων ουκρανικών πόλεων και προειδοποίησε τη Δύση ότι διαθέτει επαρκή στρατιωτική ισχύ για να ικανοποιήσει όλους τους στόχους της στην Ουκρανία χωρίς να έχει ανάγκη για βοήθεια από την Κίνα.

"Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια για τον άμαχο πληθυσμό, δεν αποκλείει την πιθανότητα να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του μεγάλα αστικά κέντρα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος είπε ότι κάποιες από τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας είναι ήδη περικυκλωμένες από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ερωτηθείς από το Reuters σχετικά με τα σχόλια Aμερικανών αξιωματούχων ότι η Ρωσία έχει ζητήσει στρατιωτικό εξοπλισμό από την Κίνα, ο Πεσκόφ απάντησε: ";Όχι".

"Η Ρωσία διαθέτει τη δική της ανεξάρτητη δυνατότητα να συνεχίσει την επιχείρηση. Όπως είπαμε, εξελίσσεται βάσει σχεδίου και θα ολοκληρωθεί στην ώρα της και πλήρως".

Τελευταία ενημέρωση 14:44

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών τη Δευτέρα στη Snihurivka, που βρίσκεται στα περίχωρα του Μικολάιφ, σύμφωνα με την ανάρτηση της κοινότητας της πόλης στο Facebook. Τρεις πολίτες και επτά στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, πρόσθεσε η Ενωμένη Εδαφική Κοινότητα Snihurivka.

Και οι δύο γέφυρες που οδηγούν στο Μικολάιφ κλείστηκαν το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το CNN, «μπλοκάροντας» τις κύριες διαδρομές εντός και εκτός πόλης καθώς η ρωσική παρουσία είναι ενεργή επί του παρόντος στις βόρειες και νοτιοανατολικές περιοχές, ουσιαστικά περικυκλώνοντάς την.

Τελευταία ενημέρωση 13:44

Η ρωσική επίθεση σε μια μεγάλη ουκρανική βάση κοντά στο σύνορο με την Πολωνία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο την πρόκληση πανικού στους πολίτες, δήλωσε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, μια ημέρα μετά το πλήγμα αυτό που στοίχισε τη ζωή σε 35 ανθρώπους.

"Μια πυραυλική επίθεση μόλις 20 χιλιόμετρα από το σύνορό μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ρωσία. (Η Ρωσία) θέλει να προκαλέσει πανικό ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό", είπε ο Μοραβιέτσκι σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Λιθουανίας.

Τελευταία ενημέρωση 13:40

«Δεν υπάρχει προσωπικό του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία», επισημαίνει αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο ΑΜΠΕ.

Ερωτηθείς από το ΑΜΠΕ, αν στην ουκρανική στρατιωτική βάση Γιάροβιβ που χτυπήθηκε στις 13 Μαρτίου από ρωσικά πυρά, υπήρχαν νατοϊκοί εκπαιδευτές του ουκρανικού στρατού, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ απάντησε τα εξής: «Δεν υπάρχει προσωπικό του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Η αδικαιολόγητη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκαλεί ανείπωτο πόνο και καταστροφή. Έχει καταδικαστεί από όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει».

Τελευταία ενημέρωση 13:00

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι ουκρανικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 20 στο κέντρο της πόλης Ντονέτσκ.

Στον λογαριασμό της στο Telegram, η πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ματωμένα πτώματα να κείτονται στον δρόμο εν μέσω ερειπίων, αλλά και ένα μικρό λεωφορείο με σπασμένα τα τζάμια.

Αρχικά η πηγή αυτή είχε κάνει λόγο για 20 νεκρούς. Λίγα λεπτά αργότερα το τοπικό υπουργείο Υγείας επεσήμανε στο Telegram ότι έχει καταγράψει 16 νεκρούς και 23 τραυματίες.

Σύμφωνα με την πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ, η αντιαεροπορική άμυνα των αυτονομιστών αναχαίτισε έναν ουκρανικό πύραυλο “Totchka”, τα «συντρίμμια» του οποίου προκάλεσαν τα θύματα.

Ο επικεφαλής των αυτονομιστών του Ντονέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ότι επρόκειτο για βόμβα διασποράς, οι οποίες είναι απαγορευμένες στις περισσότερες χώρες, αλλά όχι στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Αν (ο πύραυλος) δεν είχε καταρριφθεί, θα υπήρχαν ακόμη περισσότερα θύματα», εκτίμησε ο Πουσίλιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα θύματα ανέμεναν σε στάση λεωφορείου ή για να αγοράσουν εισιτήριο.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από ένα πορτοκαλί λεωφορείο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά και από πολλά οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Τελευταία ενημέρωση 12:40

Δέκα ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχει προγραμματιστεί να ανοίξουν σήμερα για την απομάκρυνση αμάχων που έχουν παγιδευτεί σε εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνονται πόλεις κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ανατολική περιοχή του Λουχάνσκ, ανακοίνωσε η ουκρανική κυβέρνηση.

Επίσης θα γίνει άλλη μια απόπειρα για να μεταβεί αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τρόφιμα και φάρμακα στην πολιορκημένη Μαριούπολη, σημείωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

"Θα προσπαθήσουμε για άλλη μια φορά να άρουμε τον αποκλεισμό της μετακίνησης του ανθρωπιστικού κομβόι που μεταφέρει τρόφιμα και φάρμακα σε αυτήν (την πόλη-λιμάνι Μαριούπολη) από το Μπερντιάνσκ (στη νότια Ουκρανία)", σημείωσε σε βιντεοσκοπημένες δηλώσεις της.

Τις τελευταίες μέρες έχουν αποτύχει διάφορες προσπάθειες.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, έξι ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχουν προγραμματιστεί να ανοίξουν στην περιοχή γύρω από το Κίεβο και άλλοι τρεις στην περιοχή Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 11:50

Συνολικά 90 παιδιά έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί και περισσότερα από 100 έχουν τραυματιστεί από την ημέρα που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, στις 24 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Κιέβου.

«Ο μεγαλύτερος αριθμός των θυμάτων έχει καταγραφεί στο Κίεβο, το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ, το Σούμι, τη Χερσώνα, το Μικολαϊφ και το Ζιότομιρ», ανέφερε σε δήλωσή του ο εισαγγελέας.

Το Reuters, που μετέδωσε τη σχετική είδηση, δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Τελευταία ενημέρωση 10:45

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κάλεσε τη Δύση τη Δευτέρα να προμηθεύσει την Ουκρανία με όπλα και να εφαρμόσει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία για να βοηθήσει να αποτραπεί η εμπλοκή άλλων χωρών σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα προτρέψει τους συμμάχους της να κάνουν περισσότερα για να τη βοηθήσουν να αντισταθεί στη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου. Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, στον πόλεμο, ανέφερε το Reuters.

«Σε όσους στο εξωτερικό φοβούνται μήπως τους σύρουν στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία αντεπιτίθεται με επιτυχία. Χρειαζόμαστε να μας βοηθήσετε να πολεμήσουμε. Δώστε μας όλα τα απαραίτητα όπλα», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

«Εφαρμόστε περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και απομονώστε την πλήρως. Βοηθήστε την Ουκρανία να αναγκάσει τον Πούτιν σε αποτυχία και θα αποτρέψετε έναν μεγαλύτερο πόλεμο», αναφέρει.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:40

Εφόδια σε ιατρικό και υγειονομικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων κυτίων πρώτων βοηθειών, φτάνουν στην Ουκρανία για να καλύψουν τις ανάγκες του συστήματός της υγειονομικής περίθαλψης που αντιμετωπίζει έλλειψη προμηθειών εν μέσω της ρωσικής εισβολής στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Οι αλυσίδες τροφοδοσίας έχουν διαταραχθεί σοβαρά, με πολλούς διανομείς να έχουν αποκλειστεί, να μην υπάρχει πρόσβαση σε κάποια αποθέματα εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις προμήθειες σε φάρμακα να εξαντλούνται, καθώς τα νοσοκομεία αγωνίζονται να περιθάλψουν τους ασθενείς και τους τραυματίες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

"Ο τρέχον αριθμός των ανθρώπων που υπολογίζεται ότι αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπο στην Ουκρανία ανέρχεται σε 18 εκατομμύρια, από τα οποία 6,7 έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά", αναφέρει ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του. "Σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα", προσθέτει.

Ο ΠΟΥ εργάζεται με εταίρους για να ελαφρύνει τις ελλείψεις σε ζωτικής σημασίας εξοπλισμό και φάρμακα, όπως σε οξυγόνο και ινσουλίνη, χειρουργικά εφόδια, αναισθητικές ουσίες και κυτία μεταγγίσεων, προσθέτει.

Στο υλικό που αποστέλλεται περιλαμβάνονται γεννήτριες οξυγόνου, ηλεκτρικές γεννήτριες, απινιδωτές, οθόνες, φάρμακα αναισθησίας, άλατα ενυδάτωσης, γάζες και επίδεσμοι.

Ο ΠΟΥ σημείωσε ότι οι προμήθειες αυτές διανέμονται σε συντονισμό με το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας, με τη βοήθεια ενός κέντρου υποστήριξης στη γειτονική Πολωνία.

"Τις ερχόμενες μέρες και εβδομάδες θα υπάρξει μια διαρκής ροή ιατρικών προμηθειών στο πλαίσιο προσπάθειας να διασφαλιστεί η πρόσβαση του κόσμου σε βασικά φάρμακα και ιατρική φροντίδα", προσθέτει ο ΠΟΥ στην ανακοίνωσή του.

Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ καταδίκασε εξάλλου ξανά τις επιθέσεις σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, λέγοντας ότι επαλήθευσε 31 επιθέσεις αυτού του είδους από την αρχή της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου ως τις 11 Μαρτίου.

Αυτές είχαν ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 34 να τραυματιστούν, εκ των οποίων οι 2 νεκροί και οι 8 τραυματίες ήταν υγειονομικοί. Περισσότερες επιθέσεις επαληθεύονται.

Η Ρωσία αρνείται ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους στην όπως την χαρακτηρίζει "ειδική επιχείρηση" για τον αφοπλισμό και την "αποναζιστικοποίηση" της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 10:20

Περισσότεροι από 2.500 κάτοικοι της Μαριούπολης, της πόλης αυτής στη νοτιοανατολική Ουκρανία, έχουν σκοτωθεί από τις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, ανέφερε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο προεδρικός σύμβουλος Ολέκσι Αρέστοβιτς.

Ο ίδιος είπε ότι επικαλείται στοιχεία από τις δημοτικές αρχές της Μαριούπολης και κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι χθες Κυριακή εμπόδισαν την ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει στην περικυκλωμένη πόλη.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι δεν στοχοποιεί αμάχους.

Τελευταία ενημέρωση 9:40

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, με τα τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για δυο νεκρούς και δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν όταν οβίδα έπληξε κτίριο κατοικιών στο Κίεβο σήμερα το πρωί, ανέφερε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, την ώρα που μαίνονται μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα την οποία επιθυμούν να καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις.

Στον λογαριασμό της στο Telegram η υπηρεσία ανέφερε ότι ένα οκταώροφο κτίριο στη συνοικία Ομπολόν στο βόρειο Κίεβο έγινε στόχος πιθανόν "του πυροβολικού", με αποτελέσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, την οποία έχει θέσει υπό έλεγχο η πυροσβεστική.

Αρχικά η πηγή αυτή είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι στα ερείπια του κτιρίου εντοπίστηκαν δύο νεκροί, προτού σβήσει το μήνυμα και αναθεωρήσει προς τα κάτω τον απολογισμό.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, τρεις άλλοι άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο και εννέα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν τους ενοίκους του κτιρίου, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι, να βγαίνουν από αυτό με τη βοήθεια ενός οχήματος με τηλεσκοπική σκάλα.

Τελευταία ενημέρωση 9:10

Η Ρωσία δεν βλέπει λόγο να σταλούν κυανόκρανοι του ΟΗΕ στην Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Πιοτρ Ιλίισεφ, διευθυντής του τμήματος διεθνών οργανισμών του ρωσικού υπουργείου, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειρηνευτική δύναμη όσο η Ρωσία έχει τον έλεγχο, σύμφωνα με το RIA.

Νέος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θα διεξαχθεί σήμερα διαδικτυακά. Αυτός αναμένεται να αρχίσει στις 10:30 ώρα Κιέβου (και ώρα Ελλάδος).

Τελευταία ενημέρωση 8:00

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της προσαρτημένης στη Ρωσία χερσονήσου της Κριμαίας υποστήριξε σήμερα ότι υπάρχει πλέον χερσαίος διάδρομος που συνδέει τη χερσόνησο με την περιοχή των φιλορώσων αυτονομιστών, το Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.

Κατά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Γκιόργκι Μουράντοφ είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δρόμο που οδηγεί από την Κριμαία στη Μαριούπολη.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ή διάψευση από την ουκρανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον κ. Μουράντοφ, αυτό θα επιτρέψει να σταλούν στους κατοίκους της περιφέρειας Ντανιέτσκ ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Κίεβο κατηγορεί τα ρωσικά στρατεύματα ότι εμπόδισαν τη διέλευση οχηματοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια για το πολιορκημένο λιμάνι της Μαριούπολης στο Ντανιέτσκ.

Αρκετοί αναλυτές έκαναν την υπόθεση πως ένας από τους βασικούς στόχους της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι να δημιουργηθεί χερσαίος διάδρομος από τις περιοχές των αυτονομιστών, που συνορεύουν με τη Ρωσία, ως τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014.

Οι χθεσινές εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου

Η Ρωσία ζήτησε στρατιωτικό υλικό από την Κίνα

Στο μεταξύ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ρωσία φέρεται να ζήτησε από την αρχή της εισβολής, στρατιωτικό υλικό από την Κίνα για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αλλά και οικονομική βοήθεια αλλά και επιπλέον οικονομική βοήθεια, λόγω των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Σύμφωνα με τους «New York Times», οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, που δεν γνωστοποίησαν πώς συγκέντρωσαν αυτές τις πληροφορίες για τα ρωσικά αιτήματα, δεν έκαναν γνωστές λεπτομέρειες για το είδος του στρατιωτικού εξοπλισμού που ζήτησε η Μόσχα.

Σύμφωνα με τους «Financial Times», οι ΗΠΑ αναμένεται να ειδοποιήσουν τους συμμάχους τους για τα νέα δεδομένα, καθώς υπάρχουν «ενδείξεις ότι η Κίνα ίσως προετοιμάζεται να βοηθήσει τη Ρωσία». Κατά το δημοσίευμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχουν ενδείξεις για ελλείψεις κάποιων ειδών οπλισμού στις ρωσικές δυνάμεις.

Τη Δευτέρα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν αναμένεται να συναντηθεί στη Ρώμη με τον Γιανγκ Γιετσί, μέλος του Πολιτμπουρό του ΚΚΚ και διευθυντή της Κεντρικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του κόμματος.

Πρόθεση του Σάλιβαν είναι να προειδοποιήσει τον Γιανγκ για οποιεσδήποτε κινεζικές μελλοντικές προσπάθειες για ενίσχυση της Ρωσίας στον πόλεμο ή υπονόμευση της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των εταίρων τους.

22:50 Τζόνσον: Αναζήτηση μέσων για περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε σήμερα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να εξετάζει περισσότερες επιλογές για την ενίσχυση της αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι η Βρετανία θα εργαστεί με τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των χωρών της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης την Τρίτη στο Λονδίνο, για να αναζητήσουν περισσότερες επιλογές για την ενίσχυση της αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες επίσης «καταδίκασαν τις δολοφονίες του Μπρεντ Ρεϊνό και αμέτρητων αθώων Ουκρανών, και τις απαγωγές των δημάρχων της Ντνιπορούντνι και της Μελιτόπολης», σύμφωνα με μια ανάγνωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δυο ανδρών που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Τζόνσον.

22:37 Eργοστάσιο οπτάνθρακα του ομίλου Metinvest επλήγη από πυραύλους

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πέντε πύραυλοι έπληξαν σήμερα την περιοχή του εργοστασίου παραγωγής οπτάνθρακα «Avdiivka Coke Plant» που ανήκει στη μεγαλύτερη εταιρία χάλυβα της Ουκρανίας, τη Metinvest.

Σε ανακοίνωση, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα αναφέρει ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπάρχουν θύματα, αλλά ορισμένες από τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού, έχουν υποστεί ζημιές και η παροχή θέρμανσης στη γειτονική πόλη Αβντιίβκα έχει διακοπεί.

22:28 Επιβεβαιώνουν οι Ουκρανοί: Τη Δευτέρα ο νέος γύρος συνομιλιών

«Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου, θα λάβει χώρα συνάντηση διαπραγματεύσεων για τη σύνοψη των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάιλο Ποντόλιακ, επιβεβαιώνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

22:14 Ο Πούτιν βλέπει τη δημοκρατία σαν πανδημία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βελγική εφημερίδα «Le Soir» ανέφερε ότι «ο Πούτιν βλέπει τη δημοκρατία σαν πανδημία. Μια πανδημία από την οποία φοβάται τη μόλυνση. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας».

22:00 Οι ουκρανικές δυνάμεις αντεπιτίθενται σε δύο περιοχές, λέει το Κίεβο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπολύουν αντεπιθέσεις κατά των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας και στην ανατολική περιοχή του Χαρκόβου, δήλωσε σήμερα ο Βαντίμ Ντενισένκο, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέντευξή του στην εθνική τηλεόραση.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο τα ρωσικά στρατεύματα να αποκλείσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ο Ντενισένκο απάντησε: «Δεν υπάρχει αποκλεισμός προς το παρόν και δεν προβλέπεται για το εγγύς μέλλον».

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει τη δήλωση για τις αντεπιθέσεις.

21:12 Ο Ζελένσκι καλεί τη Microsoft, την Oracle και τη SAP να σταματήσουν να υποστηρίζουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τις αμερικανικές εταιρίες λογισμικού Microsoft Corp και Oracle Corp καθώς και τον γερμανικό όμιλο επιχειρηματικού λογισμικού SAP να σταματήσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης για τα προϊόντά τους στη Ρωσία.

«Σταματήστε να υποστηρίζετε τα προϊόντα σας στη Ρωσία, σταματήστε τον πόλεμο!», έγραψε στο Twitter.

Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. @Microsoft, @Oracle, @SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022

20:31 Πεσκόφ: Τη Δευτέρα οι συνομιλίες Μόσχας - Κιέβου

Οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, δήλωσε στο RIA Novosti ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαψελυδοντας την Ουκρανία, η οποία γνωστοποίησε ότι «οι συνομιλίες με τη Ρωσία συνεχίζονται αυτή τη στιγμή» μέσω του συμβούλου του Ουκρανού προέδρου Ολέκσιι Αρεστόβιτς.

20:08 Ουκρανία: Περισσότεροι από 140.000 άμαχοι εγκατέλειψαν «τις γραμμές του μετώπου»

Περισσότεροι από 140.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από τις ζώνες συγκρούσεων στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ σε συνέντευξη στην εθνική τηλεόραση.

Η Βέρεστσουκ δήλωσε ότι ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να φθάσει στην πολιορκημένη πόλη λιμάνι της Μαριούπολης, λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών.

«Η αυτοκινητοπομπή έχει μείνει στην (την κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη) Μπερντιάνσκ και αύριο θα επιχειρήσει ξανά να φθάσει στη Μαριούπολη», δήλωσε.

19:59 Αποκαταστάθηκε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ

Το υπουργείο Ατομικής Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστάθηκε στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, που σημαίνει ότι τα συστήματα ψύξης θα λειτουργούν κανονικά και δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιούν εφεδρική ισχύ.

Το υπουργείο έκανε την ανακοίνωση με διαδικτυακή ανάρτηση. Η Ουκρανία είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για αυξημένο κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας εάν δεν επισκευαζόταν μια γραμμή ρεύματος υψηλής τάσης στο εργοστάσιο, η οποία είχε καταστραφεί σε μάχες.

19:35 Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τραυματίες σε πολεμικό νοσοκομείο

Στρατιωτικό νοσοκομείο που φροντίζει μαχητές της Ουκρανίας επισκέφθηκε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου συνομίλησε με τους τραυματίες και τους γιατρούς τους, δίνοντάς τους παράλληλα βραβεία.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία. Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο παρέχονται υπηρεσίες στον ουκρανικό στρατό που έχει πάσης φύσεως τραύματα κατά τη διάρκεια μαχών που διεξάγονται στην περιοχή του Κιέβου.

18:43 Ρωσικό ΥΠΑΜ: Χτυπήσαμε τη βάση στο Λβιβ και σκοτώσαμε μέχρι και 180 ξένους μισθοφόρους

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε «ξένους μισθοφόρους» κατά τη διάρκεια πληγμάτων σήμερα κατά της τοποθεσίας Σταρίτσι και της στρατιωτικής βάσης στο Γιαβορίφ στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

«Συνεπεία αυτού του πλήγματος, έως 180 ξένοι μισθοφόροι και σημαντική ποσότητα ξένων όπλων εξουδετερώθηκαν», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας 'Ιγκορ Κονατσένκοφ, χωρίς ο αριθμός αυτός να μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή, από το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τα πυρά κατέστρεψαν ένα κέντρο εκπαίδευσης για ξένους μαχητές, καθώς και έναν χώρο αποθήκευσης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που παραδόθηκαν στην Ουκρανία.

Αυτά τα πλήγματα είναι το έργο «όπλων μεγάλης εμβέλειας υψηλής ακρίβειας» πρόσθεσε ο 'Ιγκορ Κονατσένκοφ, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Η εξουδετέρωση ξένων μισθοφόρων που φτάνουν στην Ουκρανία θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το BBC, η βάση καλύπτει περιοχή 390 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.790 στρατιώτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι άνδρες του ουκρανικού στρατού βρίσκονταν στη βάση τη στιγμή της επίθεσης.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική βάση χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού και για ασκήσεις με στρατούς άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Partnership for Peace» («Συνεργασία για την Ειρήνη»), που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ και μη μελών.

18:35 Ουκρανικό κοινοβούλιο: Ανήρτησε βίντεο στο οποίο βομβαρδίζεται ο πύργος του Άιφελ

Bίντεο στο οποίο φαίνεται να βομβαρδίζεται το Παρίσι ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter το ουκρανικό κοινοβούλιο, στην προσπάθειά του να δείξει σε όλη την Ευρώπη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δε στοχεύει αποκλειστικά στην Ουκρανία. «Αν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι εσείς», καταλήγει το βίντεο, επαναλαμβάνοντας φράση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι.

Στο βίντεο παρουσιάζονται μαχητικά που αρχίζουν να βομβαρδίζουν τη γαλλική πρωτεύουσα υπό τις κραυγές τρόμου των πολιτών.

«Ο διάσημος πύργος του Άιφελ ή η Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο θα μείνουν όρθια στους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ρώσων; Πιστεύετε ότι δεν σας αφορά; Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Η Ρωσία δεν σταματά με τίποτα», γράφει το ουκρανικό κοινοβούλιο στη λεζάντα.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it?s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022

18:24 Ουκρανική προεδρία: Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να συνομιλεί εποικοδομητικά

«Δεν θα υποχωρήσουμε καταρχήν σε οποιαδήποτε θέση. Η Ρωσία το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να συνομιλεί εποικοδομητικά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «θα πετύχουμε κάποια αποτελέσματα». Την προοπτική εύρεσης διπλωματικής λύσης εκφράζει και η Μόσχα, Καθώς Ρώσος αντιπρόσωπος γνωστοποίησε ότι οι συνομιλίες κατέγραψαν ουσιαστική πρόοδο.

Συγκεκριμένα, η Ουκρανία λέει πως είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί, όχι όμως να παραδοθεί ή να αποδεχθεί οποιοδήποτε τελεσίγραφο.

«Δεν θα υποχωρήσουμε καταρχήν σε οποιαδήποτε θέση. Η Ρωσία το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να συνομιλεί εποικοδομητικά», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

«Πιστεύω ότι θα πετύχουμε κάποια αποτελέσματα, στην κυριολεξία, είναι ζήτημα ημερών», σημείωσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι ο Λέονιντ Σλούτσκι, ένας Ρώσος αντιπρόσωπος είπε ότι οι συνομιλίες κατέγραψαν ουσιαστική πρόοδο.

«Βάσει των προσωπικών προσδοκιών μου, αυτή η πρόοδος ενδέχεται να αναπτυχθεί τις επόμενες ημέρες σε μια κοινή θέση και των δύο αντιπροσωπειών, σε έγγραφα προς υπογραφή», δήλωσε ο Σλούτσκι.

Καμία πλευρά δεν αναφέρθηκε στο είδος της συμφωνίας που θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Οι δημόσιες δηλώσεις τους δημοσιεύτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Διατυπώθηκαν τη 18η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε όταν ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Σε ένα tweet, ο Ποντόλιακ έγραψε πως η Ρωσία ακούει προσεκτικά τις προτάσεις της Ουκρανίας. «Τα αιτήματά μας είναι ο τερματισμός του πολέμου και η απόσυρση των (ρωσικών) στρατευμάτων. Βλέπω την κατανόηση και υπάρχει διάλογος», σημείωσε.

17:39 Ουκρανία: Τους 2.100 ξεπέρασαν οι νεκροί στην Μαριούπολη

Περισσότεροι από 2.100 κάτοικοι της Μαριούπολης, πόλης λιμάνι που τελεί υπό πολιορκία στη νοτιοανατολική Ουκρανία, έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής επίθεσης, στις 24 Φεβρουαρίου, έγινε σήμερα γνωστό από τη δημοτική αρχή της πόλης.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, σημειώθηκαν τουλάχιστον 22 βομβαρδισμοί εναντίον της πόλης. Πάνω από 100 βόμβες έχουν ήδη ριφθεί εναντίον της Μαριούπολης», ανέφερε η δημοτική αρχή στο Telegram.

«Οι εισβολείς πλήττουν κυνικά και εσκεμμένα πολυκατοικίες, πυκνοκατοικημένες ζώνες, καταστρέφουν παιδικά νοσοκομεία και αστικές υποδομές (…). Έως σήμερα, 2.187 κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν χαθεί σε ρωσικές επιθέσεις», σημείωσε.

15:04 Νεκρός δημοσιογράφος των New York Times στην Ουκρανία

Ο πρώτος θάνατος δημοσιογράφου καταγράφηκε προ ολίγου στο Ιρπίν. Πρόκειται για τον 51χρονο, Μπρεντ Ρενόντ που εργαζόταν για τους New York Times και βρισκόταν στην Ουκρανία ως πολεμικός ανταποκριτής της. Επιπλέον υπάρχουν αναφορές για τον τραυματισμό ενός ακόμα δημοσιογράφου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθεί η απαραίτητη περίθαλψη.

Οι δύο άνδρες επλήγησαν, ενώ κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο μαζί με έναν Ουκρανό πολίτη, που επίσης τραυματίστηκε, είπε στο AFP ο Ντανίλο Σαποβάλοφ, ένας γιατρός που συνδράμει τις ουκρανικές δυνάμεις και ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα των θυμάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας του Κιέβου είπε ότι ένας δημοσιογράφος των New York Times σκοτώθηκε κι ένας άλλος τραυματίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στο Ιρπίν.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε πως θα συνομιλήσει με συμμάχους και εταίρους για να μάθει περισσότερα σχετικά με τον αναφερόμενο θάνατο ενός Αμερικανού δημοσιογράφου κοντά στο Κίεβο.

Brent Renaud, an award-winning American filmmaker and journalist, was killed on Sunday while reporting in Irpin, a Kyiv suburb, Ukrainian authorities said. https://t.co/4ckuHiZoxK — The New York Times (@nytimes) March 13, 2022

A wounded #American journalist tells what happened to them. pic.twitter.com/oormafbzBw — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

