Ατελέσφορες οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία - Το δίλημμα της Ρωσίας

Οι ατελέσφορες μάχες συνεχίζονται στις περιοχές του Ντονμπάς και της Χερσώνας στην ανατολική Ουκρανία, αναφέρουν σήμερα Δευτέρα οι βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι Ρώσοι διοικητές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα - αν πρέπει να τροφοδοτήσουν την επίθεση της Ρωσίας στα ανατολικά ή να ενισχύσουν την άμυνα στα δυτικά, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

