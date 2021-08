Αστεροσκοπείο: Πάνω από 3.000 στρέμματα κάηκαν στην Αχαΐα

Οι καμένες περιοχές στην Αχαΐα ξεπερνούν σε έκταση τα 3.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις εικόνες του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δορυφόρου Sentinel-2 που «είδε» το μεσημέρι της Κυριακής τις καμένες περιοχές και τους υπολογισμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Πάντως, σύμφωνα με το meteo, επειδή η φωτιά δεν είχε τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, αυτός ο αριθμός τελικά αναμένεται να αυξηθεί.

Ενεργοποίηση #Copernicus EMS 🇪🇺 για άμεση χαρτογράφηση 🛰️ της πληγείσας από δασική 🔥 περιοχής της #Αιγιαλείας



Activation of @CopernicusEMS 🇪🇺 for the immediate mapping 🛰️ of the area in #Aigialeia affected by a #forestfire



