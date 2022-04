Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife FFH: Αξία έχει να εξελισσόμαστε για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται

Για τον Όμιλο Eurolife FFH, μέλος του ομίλου της Fairfax Financial Holdings Limited, το 2021 ήταν μια χρονιά σημαντικών οικονομικών επιδόσεων που επιβεβαιώνουν την ηγετική του θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για τον Όμιλο, αξία έχει να εξελίσσεται κάθε ημέρα, ακολουθώντας ένα σταθερό πλάνο ανάπτυξης που αποδίδει, με στόχο να προσφέρει περισσότερα σε κάθε άνθρωπο που τον εμπιστεύεται και στην κοινωνία ευρύτερα.

Ο Όμιλος Eurolife FFH έχει δεσμευθεί να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων, αναπτυσσόμενος συνεχώς, με προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν σε πραγματικές τους ανάγκες. Αυτή η δέσμευσή του αποτυπώνεται στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, τα οποία, για πρώτη φορά στην ιστορία του, ξεπέρασαν το φράγμα των €600 εκατ., αγγίζοντας τα €606,8 εκατ., ποσό αυξημένο κατά 35% σε σχέση με το 2020. Αύξηση ύψους 12% σημειώθηκε και στα Ισοδύναμα Ετησιοποιημένα Ασφάλιστρα (APE), τα οποία ξεπέρασαν τα €317 εκατ. Αντίστοιχα, ενίσχυση των μεγεθών σημειώθηκε και στις αποζημιώσεις του 2021 προς πελάτες και ασφαλισμένους, οι οποίες ανήλθαν σε €381,6 εκατ. και αφορούν, αθροιστικά, ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και εξαγοράς ασφαλιστηρίων δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €86,9 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων του Ομίλου έφτασαν τα €79,7 εκατ. Ο Όμιλος Eurolife FFH χαρακτηρίζεται από υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις απέναντι στους ασφαλισμένους του, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα υψηλά ποσοστά φερεγγυότητας (solvency ratios), τα οποία αγγίζουν το 180% και το 142% για τις Ασφάλειες Ζωής και τις Γενικές Ασφάλειες, αντίστοιχα.

Το 2021 ήταν, επίσης, μια χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος Eurolife FFH συνέχισε τις διαχρονικά υψηλές αποδόσεις του στα προγράμματα διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε αποδόσεις για τους ασφαλισμένους του ύψους 3,30% στα ατομικά προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα άγγιξε το 1,95%. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι υψηλές επενδύσεις του Ομίλου για την ανάπτυξη και την αναβάθμισή του, με έργα υποδομής που ανήλθαν στα €3,5 εκατ.

Το συνολικό ενεργητικό για το 2021 έφτασε στα €3,6 δισ. και τα ίδια κεφάλαια ξεπέρασαν τα €702 εκατ. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και τα μερίδια αγοράς (13% συνολικά για εργασίες ζωής και γενικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα) και συγκεκριμένα 20% στις Ασφάλειες Ζωής και 3% στις Γενικές Ασφάλειες.

Για τον Όμιλο Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των συνεργατών του, υποστηρίζοντάς τους, εκτός από σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, και με εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Μέσα στο 2021, ο Όμιλος πραγματοποίησε περισσότερες από 590 εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους συνεργάτες του, με 1.230 ώρες εκπαίδευσης και πάνω από 11.300 συμμετοχές για όλα τα δίκτυα πωλήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των συναντήσεων αυτών, το 65% πραγματοποιήθηκε με live τηλεκπαίδευση σε εικονική αίθουσα (virtual class), το 20% με e-learning ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη μορφή της αυτοδιδασκαλίας, και το 15% δια ζώσης.

Ταυτόχρονα, μέσα στο 2021 ολοκληρώθηκε και ο 10ος κύκλος του Advanced Program in Management for Insurance Executives, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συνολικά, οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε 38 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με 200 ώρες εκπαίδευσης, ενώ στο πρόγραμμα προστέθηκαν δύο νέες ενότητες: «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης» για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και «Training Program for Business Leadership Development» για στελέχη πωλήσεων εταιρειών διαμεσολάβησης.

Επίσης, ο Όμιλος υλοποίησε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, για το σύνολο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της χώρας, μέσα από το Eurolife Business Academy, την πρώτη ακαδημία ανάπτυξης digital skills για επαγγελματίες ασφαλιστές. Συγκεντρώνοντας πάνω από 700 συμμετοχές σε 34 εκπαιδευτικούς κύκλους, το Eurolife Business Academy προσέφερε πολύτιμες γνώσεις σε τρεις θεματικές ενότητες: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: η νέα επιτακτική ανάγκη», «Κατακτώντας την απομακρυσμένη εργασία» και «Εισαγωγή στα ψηφιακά εργαλεία marketing».

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, ο Όμιλος συνέχισε και το 2021 να δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτισή τους. Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε πάνω από 3.700 ώρες εκπαίδευσης, σε συνεργασία με 57 εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και περισσότερες από 1.100 ώρες εκπαίδευσης για την ισότητα & τη διαφορετικότητα και πάνω από 330 ώρες εκπαίδευσης για wellness, ψυχική υγεία και ευεξία (cyber talks & coaching). Παράλληλα, με στόχο να δίνει ευκαιρίες στους επαγγελματίες του αύριο, προσέφερε σε συνεργασία με 3 ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω από 3.000 ώρες πρακτικής άσκησης τελειοφοίτων.

Για τον Όμιλο Eurolife FFH, αξία έχει να αποτελεί καταλύτη για θετική αλλαγή. Γι’ αυτό, πέρα από την ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2021 προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

Μέσα από τη συνεργασία με τη HOPEgenesis , σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης των γυναικών που κατοικούν σε απομακρυσμένες ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει 10 περιοχές της χώρας ως το 2023 (Πάτμος, Άγραφα, Λειψοί, Ανάφη, Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη, Κάσος, Άνω Κουφονήσι, Καστελλόριζο) και να δημιουργήσει από έναν παιδικό σταθμό σε κάθε μία . Μέχρι στιγμής, μέσω της δράσης, έχουν γεννηθεί 73 μωρά , ενώ άλλα 28 αναμένονται τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Δήμο Αγράφων και τη HOPEgenesis, ο Όμιλος Eurolife FFH δημιούργησε και εγκαινίασε τον παιδικό σταθμό της Παλαιοκατούνας Αγράφων, για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για τον 2ο παιδικό σταθμό που δημιουργεί, έπειτα από την Πάτμο, ενώ συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την κατασκευή των υπόλοιπων 8.

, σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης των γυναικών που κατοικούν σε απομακρυσμένες ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει (Πάτμος, Άγραφα, Λειψοί, Ανάφη, Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη, Κάσος, Άνω Κουφονήσι, Καστελλόριζο) και να δημιουργήσει . Μέχρι στιγμής, μέσω της δράσης, , ενώ αναμένονται τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Δήμο Αγράφων και τη HOPEgenesis, ο Όμιλος Eurolife FFH δημιούργησε και εγκαινίασε τον της Παλαιοκατούνας Αγράφων, για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για τον 2ο παιδικό σταθμό που δημιουργεί, έπειτα από την Πάτμο, ενώ συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την κατασκευή των υπόλοιπων 8. Συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή , ως Πάγιος Χορηγός των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων της . Επίσης, το 2021 ήταν ο αποκλειστικός χορηγός της παράστασης, « Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει », την οποία παρακολούθησαν πάνω από 4.000 παιδιά και οικογένειες στην Αθήνα. Μέσα στους επόμενους μήνες, η παράσταση αυτή θα ταξιδέψει και σε πόλεις της περιφέρειας, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά στο πολιτιστικό έργο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

, ως . Επίσης, το 2021 ήταν ο της παράστασης, « », την οποία παρακολούθησαν και οικογένειες στην Αθήνα. Μέσα στους επόμενους μήνες, η παράσταση αυτή θα ταξιδέψει και σε πόλεις της περιφέρειας, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά στο πολιτιστικό έργο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Περισσότεροι από 1.100 μαθητές απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες στη ρομποτική και το game development μέσα από την Ψηφιακή Ακαδημία: Student Edition (5 εκπαιδευτικοί κύκλοι), σε συνεργασία με το Cyber Security International Institute (CSIi), ενώ πάνω από 1.400 γονείς παρακολούθησαν τα μαθήματα της Ψηφιακής Ακαδημίας: Parent Edition (6 εκπαιδευτικοί κύκλοι) για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το cyber bullying και το online phishing.

απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες στη ρομποτική και το game development μέσα από την (5 εκπαιδευτικοί κύκλοι), σε συνεργασία με το (CSIi), ενώ παρακολούθησαν τα μαθήματα της (6 εκπαιδευτικοί κύκλοι) για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το cyber bullying και το online phishing. Ως Στρατηγικός Συνεργάτης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης υποστηρίζει όλες του τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2021, πάνω 40.000 παιδιά πήραν μέρος με τις δημιουργίες τους στον Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής , ενώ περισσότεροι από 4.000 μαθητές και παιδιά συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου.

υποστηρίζει όλες του τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2021, πάνω πήραν μέρος με τις δημιουργίες τους στον , ενώ συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου. Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Τρίτης Ηλικίας που υλοποιείται από την People Behind , δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 200 συμμετέχοντες άνω των 65 ετών να εκπαιδευτούν σε 7 διαφορετικές θεματικές ενότητες , μέσα από τη διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

που υλοποιείται από την , δίνοντας τη δυνατότητα σε άνω των 65 ετών να εκπαιδευτούν σε , μέσα από τη διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Σε συνεργασία με την ομάδα των Global Shapers Athens Hub , συμμετείχε στο διάλογο για την κλιματική αλλαγή στην Αθήνα, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση του Athens Climate Lab . Πρόκειται για μια σειρά από 4 workshops, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που ανέδειξε τις βασικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην πρωτεύουσα και πρότεινε τους βασικούς άξονες των μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

, συμμετείχε στο διάλογο για την κλιματική αλλαγή στην Αθήνα, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση του . Πρόκειται για μια σειρά από 4 workshops, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που ανέδειξε τις και πρότεινε τους βασικούς άξονες των μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Με τη δέσμευση να εφαρμόζει την ισότητα των ευκαιριών και της διαφορετικότητας στο εσωτερικό του, έγινε Founding Member της Χάρτας Διαφορετικότητας.

Σε μια ανασκόπηση του 2021, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε σχετικά: «η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, από όλες τις απόψεις. Συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε δυναμικά και να καταγράφουμε υψηλές επιδόσεις, εδραιώνοντας την κορυφαία θέση μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για τον Όμιλό μας, αξία έχει να είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, των πελατών και των συνεργατών μας, οι οποίοι, με την προτίμηση και την αφοσίωσή τους, μας δείχνουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση προς την οποία θέλουν να κινούμαστε. Δίνουμε έμφαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αναβαθμίζουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και είμαστε ενεργοί στην κοινωνία, με στόχο να αποτελούμε καταλύτη για θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων».