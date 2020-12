Άρθρο Foreign Policy: Είναι καιρός να εγκαταλείψουμε την Τουρκία

Ο συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης German Marshall Fund Νίκολας Ντάνφορθ υποστηρίζει σε άρθρο του για τις σχέσεις Άγκυρας - Ουάσιγκτον στο περιοδικό Foreign Policy ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας.

Στο άρθρο με τίτλο “It is time to Let Turkey Go” (Είναι καιρός να εγκαταλείψουμε την Τουρκία), ο Ντανφορθ αφού περιγράφει τη σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας σαν “σύγκρουση αμαξοστοιχιών σε αργή κίνηση”, υποστηρίζει ότι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έχει περιθώριο ηθικού συμβιβασμού απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τις ΗΠΑ να ασκούν διαρκή πίεση στην Άγκυρα για να καταδειχθεί ότι ο ανταγωνισμός των πρώην συμμάχων της έχει συνέπειες, ξεκαθαρίζοντας ότι “δεν μπορείς να συνεργαστείς με ένα αυταρχικό καθεστώς που είναι στοχοπροσηλωμένο ενάντια στη συνεργασία μαζί σου”.

Ο Ντανφορθ τονίζει μεταξύ άλλων ότι "η πιο ανησυχητική πραγματικότητα είναι ότι η ιδεολογία, τα παράπονα και η εγχώρια πολιτική έχουν διαμορφώσει από κοινού ένα νέο τουρκικό δόγμα ασφάλειας, το οποίο, με συνεκτικό ή όχι απαραίτητα ακριβή τρόπο, προσδιορίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια μεγάλη απειλή που πρέπει να ξεπεραστεί με επιθετικά αντίμετρα".

Επιπλέον υποστηρίζει ο αναλυτής του German Marshall Fund ότι "ο Μπάιντεν πρέπει απλώς να είναι συνεπής στην κριτική της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς του Ερντογάν... Ο πρόεδρος δεν χρειάζεται να υποστηρίξει ανοιχτά την αντιπολίτευση, αλλά δεν πρέπει επίσης να διστάσει να απαντήσει στις προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν με την ελπίδα να κερδίσει τη συμπάθειά τους".

H υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημοκρατία πέραν από τις συγκεκριμένες γεωπολιτικές φιλοδοξίες μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποδείξει η χώρα ότι στηρίζει πραγματικά την τουρκική δημοκρατία, καταλήγει ο αρθρογράφος.

Kayhan Ozer, Presidential Press Service Pool via AP