Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Προσευχόμαστε να τελειώσει ο πόλεμος και να επικρατήσει η λογική

Μήνυμα συμπαράστασης προς τον ουκρανικό λαό αποστέλλει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι σκέψη μας είναι στους αδελφούς και αδελφές στην Ουκρανία που υφίστανται τη βάναυση εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν και πως προσευχόμαστε να τελειώσει άμεσα αυτός ο πόλεμος και να επικρατήσει η λογική, καθώς ο λαός της Ουκρανίας δεν πρέπει να υποφέρει άλλο.

Our hearts are heavy as we watch our brothers and sisters in #Ukraine under Vladimir Putin’s brutal invasion.

We pray for their safety and perseverance.

We pray that this war ends.

We pray that good sense prevails.

The people of Ukraine should not suffer any further. pic.twitter.com/is6qeR0ZcN