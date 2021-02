Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Εύσημα στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων στις ΗΠΑ

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αποδίδει τα εύσημα στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ξεπερνά τα όρια των δυνάμεών του για να στηρίζει και να βοηθά ιδιαίτερα όσους έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό.

«Συχνά μάλιστα, σημειώνει, οι νοσοκόμες και οι νοσοκόμοι είναι τα τελευταία πρόσωπα με τα οποία έρχονται σε επαφή όσοι δεν καταφέρνουν να νικήσουν τον θανατηφόρο ιό». «Ας προσευχηθούμε να έχουν δύναμη, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος, καθώς εξακολουθούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να μας υπηρετούν όλους με αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αν και τα εμβόλια έχουν φτάσει, καταλήγει, είμαστε ακόμη μακριά από το τέλος της πανδημίας».

Though the vaccines have arrived, we are far from the end of COVID. Nurses give so much and are often asked to be the last human contact with the dying. Let us pray for their strength as they continue to serve all of us with such dedication and dignity. pic.twitter.com/hPwdrNQLDM