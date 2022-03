Αποστάσεις από το σχέδιο 15 σημείων για εκεχειρία παίρνουν Κίεβο - Μόσχα

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του υπό διαμόρφωση ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων για την εφαρμογή εκεχειρίας και τις πληροφορίες περί προόδου στις συνομιλίες των δυο εμπόλεμων πλευρών, Κίεβο και Μόσχα πήραν αποστάσεις. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε σειρά πιθανών συμφωνιών» και ο σύμβουλος του Ουκρανού πρόεδρου, Μικάιλο Ποντόλιακ, υποστήριξε ότι το σχέδιο που δημοσίευσαν οι Financial Times παρουσιάζει μόνο τα αιτήματα της Ρωσίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σχολιάζοντας το δημοσίευμα για το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας, ο σύμβουλος του γραφείου του Ουκρανού προέδρου τόνισε, «οι FT δημοσίευσαν προσχέδιο, το οποίο αντιπροσωπεύει τα αιτήματα της ρωσικής πλευράς. Τίποτα περισσότερο. Η πλευρά της Ουκρανίας έχει τις δικές της θέσεις. Το μόνο πράγμα που επιβεβαιώνουμε σε αυτό το στάδιο είναι η κατάπαυση του πυρός, η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και οι εγγυήσεις ασφαλείας από διάφορες χώρες».

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου πως «είναι πολύ νωρίς να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε σειρά πιθανών συμφωνιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία», όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Νωρίτερα, ωστόσο, το πρακτορείο RIA μετέδωσε τις δηλώσεις του Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος διέτεινε ότι «μια ουδέτερη Ουκρανία στο πρότυπο της Σουηδίας και της Αυστρίας είναι ο συμβιβασμός που συζητούν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι και οι ουκρανοί διαπραγματευτές» καθώς και ότι «είναι πράγματι η επιλογή που συζητείται εαυτή τη στιγμή και η οποία μπορεί να θεωρηθεί επιλογή συμβιβασμού».

Ο Πεσκόφ σχολίαζε επισημάνσεις του επικεφαλής των Ρώσων διαπραγματευτών Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση: «Η Ουκρανία προσφέρει μια αυστριακή ή σουηδική εκδοχή ενός ουδέτερου αποστρατιωτικοποιημένου κράτους, που να είναι ταυτόχρονα όμως ένα κράτος με το δικό του στρατό και το δικό του πολεμικό ναυτικό».

Μάλιστα ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι οι δύο πλευρές ήταν «κοντά» στο να συμφωνήσουν σε «απολύτως συγκεκριμένες διατυπώσεις» στις διαπραγματεύσεις.

Ο ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μικάιλο Ποντόλιακ, ανέφερε και αυτός προηγουμένως, μιλώντας στους Financial Times, ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα περιελάμβανε «τα στρατεύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε κάθε περίπτωση να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ουκρανίας» που καταλήφθηκαν από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου — συγκεκριμένα τις νότιες περιοχές κατά μήκος την Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και εδάφη στα ανατολικά και βόρεια του Κιέβου.

«Η θέση μας στις διαπραγματεύσεις είναι αρκετά σαφής, νόμιμες διαβεβαιώσεις για εγγυήσεις ασφαλείας, κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων. Αυτό είναι εφικτό μόνο με απευθείας διάλογο μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαήλο Ποντολιάκ μέσω ανάρτησης του στο Twitter.

Our position at the negotiations is quite specific - legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHour pic.twitter.com/TlPUl3XfGK