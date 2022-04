Απορρίπτει την πρόταση Μασκ για εξαγορά του Twitter ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αλ Γουαλίντ μπιν Ταλάλ

Ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και κύριος μέτοχος στο Twitter Σαουδάραβας πρίγκιπας Αλ Γουαλίντ μπιν Ταλάλ δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την προσφορά εξαγοράς της ομώνυμης εταιρείας από τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ.

«Δεν πιστεύω ότι η προτεινόμενη προσφορά του Έλον Μασκ (54,20 δολάρια ανά μετοχή) πλησιάζει την εγγενή αξία του Twitter, δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.



Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX