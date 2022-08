Ιαπωνία: Απομάκρυνση 200.000 κατοίκων μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις - 3 αγνοούμενοι

Γέφυρες κατέρρευσαν και ποταμοί υπερχείλισαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν σήμερα τη βόρεια Ιαπωνία οδηγώντας στην απομάκρυνση 200.000 κατοίκων.

Σε τηλεοπτικά πλάνα φαίνεται μια μάζα από κομμένα δέντρα να έχει παρασυρθεί από ποτάμια λάσπης σε μια ορεινή κατοικημένη περιοχή.

Τρεις άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Three missing, thousands ordered to evacuate as rain pounds northern Japan https://t.co/eTJjYFkWuw pic.twitter.com/MxHg1no5YM